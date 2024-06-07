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    Red Hat, yapay zeka temelli Nvidia NIM entegrasyonunu duyurdu

    Açık kaynak çözümleri sağlayıcısı Red Hat, Red Hat OpenShift AI hizmeti üzerinde Nvidia NIM mikro hizmetlerine yönelik entegrasyon desteğinin geldiğini açıkladı.
    Red Hat, yapay zeka temelli Nvidia NIM entegrasyonunu duyurdu Tam Boyutta Gör
    İki yapay zeka devi Red Hat Inc. ve Nvidia yapay zeka mikro hizmetleriyle kurumsal ve ticari kullanıcılara daha iyi hizmet vermek için güçlerini birleştiriyor. İşbirliği kapsamında Red Hat, Red Hat OpenShift AI üzerinde Nvidia NIM mikro hizmetlerine yönelik entegrasyon desteğini duyurdu.

    Red Hat ve Nvidia işbirliği

    Red Hat'in Nvidia ile entegrasyonu, kullanıcılara Red Hat OpenShift AI kullanılarak oluşturulan yapay zeka modellerini Nvidia NIM mikro hizmetleriyle birleştirme olanağı vermeyi amaçlıyor. Böylelikle bir Makine Öğrenimi Operasyonları (MLOps) platformunda üretken yapay zeka odaklı uygulamaların geliştirilmesi ve dağıtımı kolaylaştırılacak.

    Nvidia NIM desteği, Red Hat Enterprise Linux ve Red Hat OpenShift gibi Red Hat'in açık hibrit bulut teknolojilerinde Nvidia AI Enterprise’ın mevcut optimizasyonuna dayanıyor. İş birliğinin bir parçası olarak Nvidia, yüksek düzeyde ölçeklenebilir yapay zeka kullanım durumlarında Kubernetes tabanlı bir açık kaynak projesi olan ve Red Hat OpenShift AI için temel bir katkı sağlayan KServe ile NIM'in birlikte çalışabilirliğini sağlayacak.

    Bu entegrasyon, işletmelerin sanal asistanlarla müşteri hizmetlerinin kapsamını genişletme, BT talepleri için vaka özetleme ve alana özgü yardımcı pilotlarla iş operasyonlarını hızlandırma gibi üretken yapay zeka yeteneklerini artıracak.

    Şirketler Nvidia NIM ile Red Hat OpenShift AI'dan yararlanarak çeşitli avantajlara sahip olacak. Daha fazla tutarlılık ve daha kolay yönetim için Nvidia NIM'i diğer yapay zeka kurulumlarıyla birlikte ortak bir iş akışında kullanmak üzere kolaylaştırılmış entegrasyon sağlanacak. Hibrit bulut ortamlarındaki diğer yapay zeka modeli kurulumlarıyla koordineli olarak Nvidia NIM kurulumlarında entegre ölçeklendirme ve izleme mümkün olacak. Ayrıca prototipten üretime sorunsuz bir geçiş sağlamak üzere kurumsal düzeyde güvenlik, destek ve kararlılık sunulacak.

    Nvidia AI Enterprise'ın bir parçası olan Nvidia NIM, kurumların bulut, veri merkezi, iş istasyonları ve bilgisayarlar gibi her yerde Nvidia GPU'larda yapay zeka modelleri çalıştırmasına olanak tanıyan bir dizi hızlandırılmış çıkarım mikro hizmeti konumunda. Bu sayede geliştiriciler, endüstri standardı API'leri kullanarak yapay zeka modellerini NIM ile yalnızca birkaç satır kod kullanarak dağıtabiliyorlar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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