Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo ThinkPad Netbook CES fuarında mı tanıtılacak ?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5b
1
3
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Lenovo ThinkPad Netbook CES fuarında mı tanıtılacak ?
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük 4.bilgisayar üreticisi Çin'li Lenovo, ürün gamının ilk ThinkPad netbook'unu 2010 yılının başında satışa sunabilir. Thinkpad Today adlı blog tarafından ortaya atılan iddiaya göre Lenovo, 7 Ocak 2010'da kapılarını açacak olan tüketici elektroniği fuarı CES'den önce Thinkpad X100 adlı netbook'unu satışa sunacak.

Netbooklarda görmeye alıştığımız Atom işlemcileri yerine Intel CULV platformundan yada AMD Athlon Neo'dan güç alacağı konuşulan X100, Windows 7 for Netbook işletim sistemi ile gelmesi bekleniyor. Grafik işlemcisi sistemde kullanılan merkezi işlemciye göre Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD yada ATI Radeon HD3410'dan biri olacağı iddia ediliyor. 12.1 inçlik 1280×800 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olacağına kesin gözüyle bakılan X100'ün 1GB bellek ve 160GB depolama alanından daha yüksek değerlerdeki sistem özellikleriyle kullanıcı karşısına çıkması bekleniyor..


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yekoo 10 yıl
fotodakinde xp kurulu demekki başka bir modelin fotosu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shady 10 yıl
Haberdeki fotoğraf, internete günler önce sızmış ve "Thinkpad Netbook"'a ait olduğu iddia edilmişti. Elbette bunlar iddiadır, doğru çıkar mı çıkmaz mı bilinmez. Bir de bu tarz fotoğraflarda cihazı beğenmeyip resmi lansmanı yapıldıktan sonra yanlış düşündüğünüzün farkına varabiliyorsunuz. Thinkpad Netbook'da da böyle olabilir. Şimdilik en iyisi beklemek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HiGHWAYMOUSE 10 yıl
Yavaş yavaş Thinkpad efsanesinin de amiyane tabirle içine etmeye başladı Çinliler; eğer haberde kullanılan fotoğraf doğruysa. Ne kadar çirkin bir tasarımdır o. Sanki ekran ordan, klavye burdan, alt kasa falanca yerden şeklinde toplama bir şey ortaya çıkmış.

Tabi bu kızgınlığım Lenovo'ya. Haber için teşekkürler. Umarım böyle birşey çıkarmazlar. Tabii yanlış anlaşılmasın. Çıkarsınlar ama thinkpad'e yakışır birşey olsun. Bu fotoğrafta görülen gibi değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Compro U890F USB TV Kartı video inceleme 10 yıl AMD Phenom II X4 965 Black Edition C3 revizyon ile dünya rekorunu kırdık 10 yıl Uncharted 2 : Among Thieves İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim