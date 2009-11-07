Lenovo ThinkPad Netbook CES fuarında mı tanıtılacak ?

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Dünyanın en büyük 4.bilgisayar üreticisi Çin'li Lenovo, ürün gamının ilk ThinkPad netbook'unu 2010 yılının başında satışa sunabilir. Thinkpad Today adlı blog tarafından ortaya atılan iddiaya göre Lenovo, 7 Ocak 2010'da kapılarını açacak olan tüketici elektroniği fuarı CES'den önce Thinkpad X100 adlı netbook'unu satışa sunacak.

Netbooklarda görmeye alıştığımız Atom işlemcileri yerine Intel CULV platformundan yada AMD Athlon Neo'dan güç alacağı konuşulan X100, Windows 7 for Netbook işletim sistemi ile gelmesi bekleniyor. Grafik işlemcisi sistemde kullanılan merkezi işlemciye göre Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD yada ATI Radeon HD3410'dan biri olacağı iddia ediliyor. 12.1 inçlik 1280×800 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olacağına kesin gözüyle bakılan X100'ün 1GB bellek ve 160GB depolama alanından daha yüksek değerlerdeki sistem özellikleriyle kullanıcı karşısına çıkması bekleniyor..