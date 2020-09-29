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    Lenovo ThinkPad X1 Nano serinin en hafifi oldu

    Lenovo ThinkPad X1 Nano dizüstü bilgisayar modeli Tiger Lake işlemciler, gelişmiş bağlantılar, bellek konfigürasyonları ve 17 saate kadar pil ömrünü hafif bir kasaya sığdırıyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Lenovo ThinkPad X1 Nano serinin en hafifi oldu
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    Intel’in Xe grafikli Tiger Lake işlemcileri tanıtmasının ardından bilgisayar üreticileri de ardı ardına ürünlerini tanıtmaya başladı. Lenovo ThinkPad X1 Nano dizüstü modeli yeni işlemcileri ile en hafif yapısına ulaştı.

    Lenovo ThinkPad X1 Nano özellikleri ve fiyatı

    Lenovo ThinkPad X1 Nano dizüstü bilgisayar modeli Intel Evo programına dahil edilmiş. 1 saniyeden daha kısa sürede uykudan uyanıyor, 17 saat üzerinde kullanım süresi sunuyor, hızlı şarj destekliyor ve dinamik bir batarya yönetimine sahip.

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    Gövde alüminyum alaşımdan imal edilirken ekstra bir karbon fiber kaplama da eklenebiliyor. Cihaz 30cm x 20cm x 1.4cm ölçülere sahip. 0.99Kg ağırlığı ise serideki en hafif model haline getiriyor. Buna rağmen oldukça dayanıklı.

    13 inçlik ekranında 2K çözünürlük sunan tablet modeli 16.10 görüntü oranına sahip. Dokunmatik seçeneğin de olduğu ekran Dolby Vision ile desteklenmiş. SRGB renk uzayının yüzde 100’ü kapsanırken parlaklık değeri de 450 nit oluyor.

    Lenovo ThinkPad X1 Nano serinin en hafifi oldu
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    Tiger Lake tabanlı Core i7 işlemcilere kadar seçenek sunan ürün 16GB’a kadar LPDDR4x RAM bellek ve 1TB’a kadar PCIe SSD depolamaya sahip. Batarya USB Tip-C üzerinden şarj oluyor ve Thunderbolt 4 girişleri ile de yüksek hızda veri transferi sağlanıyor. Ayrıca bir bağlantı merkezi de satışta olacak.

    Parmak izi okuyucu, 360 derece mikrofon, WiFi 6, Bluetooth 5.0, 4G veya 5G entegre modem gibi diğer özelliklerin olduğu cihazda HD kamera ve kızıl ötesi kamera ile biyometrik giriş mümkün. Ayrıca kameranın özel bir kapağı da var. Lenovo ThinkPad X1 Nano modeli 1399$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.



    https://www.slashgear.com/lenovo-thinkpad-x1-nano-is-the-lightest-ever-29640265/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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