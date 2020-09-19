Yerli Osman Gazi oyunu Steam mağazasında yerini aldı

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Yılın başlarında mobil platformlar için mağazalarda yerini alan Osman Gazi oyunu artık PC için de oynanabilecek. Umuro Games oyunu Steam mağazası üzerinden dağıtmaya başladı.

Osman Gazi oyunu neler sunuyor?

Umuro Games uzun yıllardır Türk tarihi ile ilgili oyunlar yapıyor ve bugüne kadar 10 milyondan fazla kişiye ulaştı. Osman Gazi oyunu ilk olarak mobil platformlar için sunulmuştu. Yakın dönemde PS4 ve Nintendo Switch platformlarında da oyunu görebileceğiz.

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Yapımcının diğer oyunları gibi Osman Gazi de kılıç sallama ve ok atma mekaniği ile ilerliyor. Gerçek olaylardan esinlenen oyunda savaş tekniklerini öğrenerek işe başlıyorsunuz. Çeşitli görevlerle dönemin tekfur kalelerine baskınlar yaparak ganimet elde ediyorsunuz. Tarihin akışına göre Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerini yavaş yavaş atarak ilerliyorsunuz.

Emek verilmiş grafiklere ve görsel atmosfere sahip olan Osman Gazi oyunu ekran üzeri kontrollerle ilerliyor. Karşılaştığınız görevlere göre aksiyon ikonları değişiyor. Türün rakipleri kadar üst seviye olmasa da ortalama bir grafik performansına sahip olan oyun 25 Eylül tarihine kadar 7.49TL olacak.

Osman Gazi

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