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    Yerli Osman Gazi oyunu Steam mağazasında yerini aldı

    Tekfur kalelerine akınlar düzenleyerek yavaş yavaş Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerini attığınız Osman Gazi oyunu, mobil dünyadan sonra PC platformuna da geldi.
    7 sa.
    4,3b
    57
    26
    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yerli Osman Gazi oyunu Steam mağazasında yerini aldı
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    Yılın başlarında mobil platformlar için mağazalarda yerini alan Osman Gazi oyunu artık PC için de oynanabilecek. Umuro Games oyunu Steam mağazası üzerinden dağıtmaya başladı.

    Osman Gazi oyunu neler sunuyor?

    Umuro Games uzun yıllardır Türk tarihi ile ilgili oyunlar yapıyor ve bugüne kadar 10 milyondan fazla kişiye ulaştı. Osman Gazi oyunu ilk olarak mobil platformlar için sunulmuştu. Yakın dönemde PS4 ve Nintendo Switch platformlarında da oyunu görebileceğiz.

    Ayrıca Bkz. "UMURO Games'den yeni Osman Gazi oyunu"

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    Yapımcının diğer oyunları gibi Osman Gazi de kılıç sallama ve ok atma mekaniği ile ilerliyor. Gerçek olaylardan esinlenen oyunda savaş tekniklerini öğrenerek işe başlıyorsunuz. Çeşitli görevlerle dönemin tekfur kalelerine baskınlar yaparak ganimet elde ediyorsunuz. Tarihin akışına göre Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerini yavaş yavaş atarak ilerliyorsunuz.

    Emek verilmiş grafiklere ve görsel atmosfere sahip olan Osman Gazi oyunu ekran üzeri kontrollerle ilerliyor. Karşılaştığınız görevlere göre aksiyon ikonları değişiyor. Türün rakipleri kadar üst seviye olmasa da ortalama bir grafik performansına sahip olan oyun 25 Eylül tarihine kadar 7.49TL olacak.

     

     

    Osman Gazi



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    1BilimAdamı (Hakan Altay) 7 sa. en beğenilen
    Gta vice citynin prog. files dosyalarına girip tony nin kıyafetleri olan resim dosyalarını paint ile düzenleyebiliyorduk. Bunu görünce aklıma o geldi.
    1 Yanıt Yanıtla +31
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    Yacatisma 6 sa. mokoko_TR
    'Quality over quantity' diye bir soz vardir bilir misin?
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    yusufepik1313 4 sa. por favor
    İyi oyun olsaydı öven de olurdu gömen de. Ama oyun kötü bunun neresini övelim.
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    aokerem (kerem öztürk) 38 dk.
    sırf destek için aldım. inş kaçan treni yakalamak için ne kadar geç kalsak da yardımcı olmusuzdur. açıkçası ben de pek oynucagimi düşünmüyorum ama olsun.
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    Emrah S (Emrah Serbestoğlu) 1 sa.
    Adı Osman Gazi olduğu için Yunan tohumları bilmeden eleştiriye başlamış
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    Ucan Hollandalı 1 sa.
    Bune la vizyonum düşürür cs oynarım yine bunu oynamam

    Böyle yerli mi olur

    Koyu milliyetciyim,böyle şeyi ülkemde istemiyom
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    Fluuman (Metehan Maraşlı) 1 sa.
    Witcher 3 ü andırıyor
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    Fearcan2824 (Hamdi Can Hikmet) 1 sa. Fluuman
    İnşallah dalga geçiyorsundur üstad
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    FederalAlmanya 1 sa.
    Woooow ne güzel haber muhteşem
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    AirSupport (SK ) 2 sa.
    Ismarlama haber bu arada
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 sa.
    hayırlı olsun darısı diğer türk oyunlarına
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    otemiz 3 sa.
    Ekran görüntüsünden Knight Online grafikleri ayarında gözüküyor
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    231407 (Barış Özdemir) 3 sa.
    tarihimizi anlatan oyunların dünya piyasasında olması gurur verici
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    barabarabarbara 3 sa.
    Warbandın grafiklerinden bile kat kat kötü grafiklere sahip oyunu utanmadan övmüşsünüz türk oyunu türk oyunu diye diye rezil kepaze oyun yapan yapımcıları zengin ediyorsunuz ama mobil için orta seviye bir oyun olmuş
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    4274 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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    oyun, osman gazi ve
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