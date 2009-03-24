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Lenovo, ThinkStation serisi yeni iş istasyonu hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo, ThinkStation serisi yeni iş istasyonu hazırladı
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Çin merkezli Lenovo, ThinkStation serisi iki yeni iş istasyonu hazırladı. Firmanın S20 ve D20 kod adını verdiği yeni istasyonlar özellikle profesyonel kullanıcılar ile kurum/kuruluşları hedef alıyor.

Intel platformunu temel alan ve Nehalem mimarili yeni nesil Xeon işlemcileriyle gelen iş istasyonlarında Bloomfield ve Gainestown kod adlı dört veya çift çekirdekli işlemciler kullanılıyor. Yeni sistemler "yeşil" dostu yapılarıyla da dikkat çekiyorlar.

Açıklanan detaylara göre ThinkStation serisi yeni iş istasyonlarının hazırlanışı esnasında %50 geri kazanılmış materyal kullanılmış. Windows Vista Business işletim sistemiyle gelen sistemler aynı zamanda RedHat Enterprise Linux 5.2 desteğine de sahipler.

Tasarımcıları, mühendisleri, geliştiricileri ve akademisyenleri hedef alan yeni sistemlerin grafik alt yapısını ise tercihe bağlı olarak Nvidia'nın Quadro veya AMD-ATi'nin FirePro serisi profesyonel grafik kartı çözümleriyle kurgulayabilmek te mümkün.

Lenovo'nun önümüzdeki günlerde kullanıma sunmayı planladığı ThinkStation serisi S20 ve D20 modelleri sırasıyla 1070$ ve 1550$'dan başlayan fiyatlarla kullanıma sunulacak.


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max975 10 yıl
lenova ama iyi iş yapıyor...
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__Tyler Durden__ 10 yıl
Geri dönüşümlü metaryal kullanmaları gayet hoş olmuş. Lenovo ülkemizde pek tutmamakla beraber Avrupa'da çok yaygın bir Laptop markası. Bizde nasıl Toshiba satılıyorsa Avrupa'da bir çok ülkede Lenovo çok satıyor. Gerçi kalite olarak iyi bir marka değil onu da söylemek lazım
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HoLY.oNE 10 yıl

Orjinalden alıntı: Cynsure

Geri dönüşümlü metaryal kullanmaları gayet hoş olmuş. Lenovo ülkemizde pek tutmamakla beraber Avrupa'da çok yaygın bir Laptop markası. Bizde nasıl Toshiba satılıyorsa Avrupa'da bir çok ülkede Lenovo çok satıyor. Gerçi kalite olarak iyi bir marka değil onu da söylemek lazım



satılmıyor derken hepsiburadada bak bakalım laptop satıslarıa
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Z-DGİ 10 yıl

Orjinalden alıntı: Cynsure

Geri dönüşümlü metaryal kullanmaları gayet hoş olmuş. Lenovo ülkemizde pek tutmamakla beraber Avrupa'da çok yaygın bir Laptop markası. Bizde nasıl Toshiba satılıyorsa Avrupa'da bir çok ülkede Lenovo çok satıyor. Gerçi kalite olarak iyi bir marka değil onu da söylemek lazım



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