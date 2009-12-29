Lenovo ürün gamına elektronik kitap okuyucusu ekleyebilir

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Çinli yayın organlarından Netease, dünyanın en büyük 4.büyük bilgisayar üreticisi Lenovo'nın e-kitap pazarının hızla büyümesiyle birlikte, bu pazarda söz sahibi olabilmek için bir süredir elektronik kitap okuyucusu üzerinde çalıştığını iddia etti.

Netease'e göre çok yakında ürün gamına elektronik kitap okuyucusunu ekleyecek olan Lenovo'da böylece e-kitap pazarına merhaba diyen Çin'li üreticiler arasına katılmış olacak. Bu firmalardan ilki Hanwang Çin'de 2009 yılında 500.000 adet elektronik kitap okuyucusu satmayı başarmıştı.

Lenovo'nın 7 Ocak'da kapılarını açacak olan tüketici elektroniği fuarı CES'de üzerinde çalıştığı e-kitap okuyucusunu sergileyip sergilemeyeceği hakkındaysa herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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