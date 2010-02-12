Lenovo'dan 2 yeni dizüstü ve 1 adet hepsi bir arada bilgisayar

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C315

Dünyanın en büyük 4.bilgisayar üreticisi Lenovo, Kuzey Amerika pazarına yönelik hazırladığı iki yeni dizüstü ve bir adet hepsi bir arada (panel) bilgisayarını satışa sundu. Firmanın ürün gamındaki bu yeni bilgisayarların üçünde de AMD'nin işlemcileri kullanılmış ve Windows 7 işletim sistemine yer verilmiş.

14 inçlik G455 ile 15 inçlik G555 güçlerini sırasıyla AMD'nin Athlon II ve çift çekirdekli Turion II işlemcilerinden alırken grafik birimi olarak ATI'nin entegre Radeon HD Mobility çözümü kullanılmış. 20 inçlik 16:9 oranında HD panele sahip olan hepsi bir arada bilgisayar C315'deyse Athlon işlemcileri ve ATI Mobility Radeon grafik çözümüne yer verilirken, 4GB'lık bellek kullanılmış. Çoklu dokunmatiği destekleyen bilgisayar PowerCinema, AutoCollage ile VeriTouch programlarının da içersinde bulunduğu arayüzü IdeaTouch ile geliyor.

Lenovo, basın açıklamasında bilgisayarların diğer özellikleriyle ilgili başka bilgi vermezken, G455 ve G555'in Mart ayından itibaren 450 dolardan, C315'in ise Nisan ayından itibaren 615 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını belirtti.

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G455/G555