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Lenovo'dan 2 yeni dizüstü ve 1 adet hepsi bir arada bilgisayar

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Lenovo'dan 2 yeni dizüstü ve 1 adet hepsi bir arada bilgisayar
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C315

Dünyanın en büyük 4.bilgisayar üreticisi Lenovo, Kuzey Amerika pazarına yönelik hazırladığı iki yeni dizüstü ve bir adet hepsi bir arada (panel) bilgisayarını satışa sundu. Firmanın ürün gamındaki bu yeni bilgisayarların üçünde de AMD'nin işlemcileri kullanılmış ve Windows 7 işletim sistemine yer verilmiş.

14 inçlik G455 ile 15 inçlik G555 güçlerini sırasıyla AMD'nin Athlon II ve çift çekirdekli Turion II işlemcilerinden alırken grafik birimi olarak ATI'nin entegre Radeon HD Mobility çözümü kullanılmış. 20 inçlik 16:9 oranında HD panele sahip olan hepsi bir arada bilgisayar C315'deyse Athlon işlemcileri ve ATI Mobility Radeon grafik çözümüne yer verilirken, 4GB'lık bellek kullanılmış. Çoklu dokunmatiği destekleyen bilgisayar PowerCinema, AutoCollage ile VeriTouch programlarının da içersinde bulunduğu arayüzü IdeaTouch ile geliyor.

Lenovo, basın açıklamasında bilgisayarların diğer özellikleriyle ilgili başka bilgi vermezken, G455 ve G555'in Mart ayından itibaren 450 dolardan, C315'in ise Nisan ayından itibaren 615 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını belirtti.

Lenovo'dan 2 yeni dizüstü ve 1 adet hepsi bir arada bilgisayar
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G455/G555


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CoreXXX 9 yıl
intel işlemciler daha az elektirik tüketiyor gibi gözüksede daha önce yapılan çoğu testte amd platform bazında çok daha performanslı ve az elektirk harcıyordu
amd işlemci kullanmalarının sebebi 780veya 785 g yonga setinde bulunan igp nin gücünüde arkasına alarak daha fazla ürün satmak ve bence doğru yapmışlar.
ayrıca bu trz pc ler benim çok hoşuma gidiyor.çünkü çok sessiz. abartılı oyuna ihtiyacı olmayanlar için çoğunlukla mm ve internet müzik vs. ile uğraşanlar için biçilmiş kaftan.
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royanselm 9 yıl
AMD'nin işlemcileri kullanılmış ve Windows 7 işletim sistemine yer verilmiş.
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DavutGENC 9 yıl
Bişeyİ Merak ediyorum hepsi bir arada olan pc ler genelde işletim sistemi olarak ne kullanıyor.
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VenomS 9 yıl
bence bu PaPC(AiOPC)lerde kablosuz klavye ve mouse ile verseler çok daha iyi olur
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OverClocK1ng 9 yıl
Yahu ne güzelmiş. Hiç beklemiyordum. Görüntü gelince hadi canım falan oldum.
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