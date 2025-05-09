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    Lenovo Legion 9i gözlüksüz 3D ekran ve üst düzey donanımla sahneye çıkıyor

    Lenovo, Legion 9i serisinin yeni modelinde sınırları zorluyor. Hem performans hem de ekran teknolojisi açısından çarpıcı yeniliklerle gelen cihaz çıplak gözle 3D deneyim sunan ekranıyla dikkat çekiyor

    Lenovo Legion 9i gözlüksüz 3D ekran özelliğiyle dikkat çekiyor

    Lenovo, güçlü donanımıyla dikkat çeken Legion 9i serisini güncelliyor. Yeni model, Intel’in Core Ultra 9 275HX işlemcisi ve NVIDIA’nın en üst seviye RTX 5090 ekran kartıyla geliyor. Performans sınırlarını zorlayan cihaz, 192 GB’a kadar RAM ve toplamda 8 TB SSD depolama desteği sunuyor. Tüm bunlar, dört bellek yuvası ve dört SSD slotuyla sağlanıyor.

    Ekran tarafında ise Lenovo yine fark yaratıyor. 18 inç boyutundaki panel, hem 2D hem de gözlüksüz 3D görüntü desteği veriyor. 2D modda çözünürlük 4K’ya kadar çıkarken, 440Hz’e varan yüksek yenileme hızları da destekleniyor. 3D modda çözünürlük biraz düşüyor ama özel lens sistemi ve göz takip teknolojisi sayesinde ekstra ekipmana ihtiyaç duymadan üç boyutlu görüntü deneyimi mümkün oluyor. Lenovo’nun kendi yazılımıyla uyumlu yaklaşık 30 adet 3D oyun da destekleniyor.

    Bağlantı seçenekleri oldukça zengin. İki Thunderbolt 5 portunun yanı sıra dört USB 3.2 Gen 2 girişi, HDMI 2.1, SD kart okuyucu, Ethernet, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 bağlantıları da yer alıyor. Kameralarda da küçük ama önemli farklar var: 2D modelde f/2 diyaframlı 5MP kamera bulunurken, 3D versiyon daha fazla ışık alabilen f/1.6 lensle geliyor. Her iki modelde de fiziksel gizlilik tuşu unutulmamış.

    Karbon fiber kaplamalı gövde, hem hafiflik sağlıyor hem de her cihazın kendine özgü bir desenle üretilmesini mümkün kılıyor. Henüz satış fiyatı açıklanmadı ancak önceki neslin 4.500 dolardan başladığı düşünülürse, 3D ekranlı bu yeni modelin 5.000 dolar seviyesini aşması bekleniyor.

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