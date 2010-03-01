Lenovo'dan kablosuz mini USB klavye: N5901

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Eğer bilgisayarlarınızı daha çok eğlence amaçlı kullanıyorsanız, Lenovo'nın bu küçük çözümü tam size göre. Haberlerimize genelde bilgisayarlarıyla konu olan Lenovo, bu sefer avuç içi boyutlarındaki kablosuz klavyesi N5901 ile konu oluyor.

124mm x 135mm x 25mm ölçüleri ve 107 gf ağırlığındaki yapısıyla her yerde rahatlık kullanabileceğini N5901, üzerinde 69 adet tuş ve 1 navigasyon topu (trackball) bulunduruyor. Bilgisayarla iletişimini USB'e takılan nano alıcısıyla kuran klavye, 10 metreye kadar (2.4GHz radyo frekansında) rahatlıkla çalışabiliyor.

Windows 7, Vista ve XP'nin yanında Windows 2000'e de destek veren N9501, 64 dolardan bu ay içersinde satışa sunulacak.

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