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Lenovo'dan kablosuz mini USB klavye: N5901

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,7b
1
11
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Lenovo'dan kablosuz mini USB klavye: N5901
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Eğer bilgisayarlarınızı daha çok eğlence amaçlı kullanıyorsanız, Lenovo'nın bu küçük çözümü tam size göre. Haberlerimize genelde bilgisayarlarıyla konu olan Lenovo, bu sefer avuç içi boyutlarındaki kablosuz klavyesi N5901 ile konu oluyor.

124mm x 135mm x 25mm ölçüleri ve 107 gf ağırlığındaki yapısıyla her yerde rahatlık kullanabileceğini N5901, üzerinde 69 adet tuş ve 1 navigasyon topu (trackball) bulunduruyor. Bilgisayarla iletişimini USB'e takılan nano alıcısıyla kuran klavye, 10 metreye kadar (2.4GHz radyo frekansında) rahatlıkla çalışabiliyor.

Windows 7, Vista ve XP'nin yanında Windows 2000'e de destek veren N9501, 64 dolardan bu ay içersinde satışa sunulacak.

Lenovo'dan kablosuz mini USB klavye: N5901
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cekaa61 6 yıl
Merhaba
Bende telefonuma baglamak ıscın aldım fakat nasıl olacagını bılmıyorum.Laptop veya dıger cıhazlara baglamak ıcın usb aparatı var ama telefona baglantısı nasıl olur?
Yardımcı olabılırsenız sevınırım...
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El_domingo 9 yıl
bide bu linkteki klavyey bakin..
zamazing.org/...
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Mertcan. 9 yıl
Bu klavye , klavyesi olmayan telefonlarla beraber kullanıldığında çok faydalı olabilir fakat bunun dışında bir kullanım alanı var mı acaba?
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BAC mono 9 yıl
Bence Playstation 3 le güzel bir ikili olurlar. Logitech dinovo mini ile fiyatı karşılaştırıldığında neredeyse bedava
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sonyman 9 yıl
Logitech in benzer bir ürünü var ama 300 liradan satılıyor logitech e kıyasla ucuz sayılır.güzel ürün
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El_domingo 9 yıl
tuslar çok ufak ve birbirine yakın yazarken sıkıntı olacak gibime geliyor...
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dmxerkan 9 yıl
Daha önce haberi verilmişti. Umarım burdada satışa çıkar.
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Majorümsü Minör 9 yıl
lenovo da taktı şu siyah-turuncu renge


fena durmuyor ama 10 metre az sanki
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III I II III I I 9 yıl
güzel bir alete benziyor ama hangi alanda kullanıcaz acaba
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Fake Hunter 9 yıl

erhanmehmet

güzel bir alete benziyor ama hangi alanda kullanıcaz acaba



örneğin bilgisayarı lcd tvye bağladığında
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TELESCOPE 9 yıl
heryerde rahatlıkla kullanılabileciğinden bahsedilmiş, bunuda zaman gösterir sanırım
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