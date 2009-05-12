Lenovo,IdeaPad S10-2'ı tanıttı

Ünlü bilgisayar üreticisi Lenovo,Idepad S serisindeki ilk büyük revizyonu ile S10-2 modelini tanıttı.Lenovo'nın yeni netbook'u oval yapısı,ince ve hafif tasarımı ile dikkat çekiyor. Önceki modellere göre daha gelişmiş klavye ve alternatif renklere sahip Ideapad S10-2 sadece 997 gram.

10”'lik ekrana sahip S10-2 modeli 1,6Ghz Atom N270 işlemci ve 1Gb'lık ram ile geliyor. 160 Gb'lık depolama alanına sahip netbook'un tavsiye edilen yurtdışı satış fiyatı 349 dolarken, 3G uyumlu modelinin tavsiye edilen satış fiyatı ise 400 dolar.