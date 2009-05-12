Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo,IdeaPad S10-2'ı tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,9b
1
8
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ünlü bilgisayar üreticisi Lenovo,Idepad S serisindeki ilk büyük revizyonu ile S10-2 modelini tanıttı.Lenovo'nın yeni netbook'u oval yapısı,ince ve hafif tasarımı ile dikkat çekiyor. Önceki modellere göre daha gelişmiş klavye ve alternatif renklere sahip Ideapad S10-2 sadece 997 gram.

10”'lik ekrana sahip S10-2 modeli 1,6Ghz Atom N270 işlemci ve 1Gb'lık ram ile geliyor. 160 Gb'lık depolama alanına sahip netbook'un tavsiye edilen yurtdışı satış fiyatı 349 dolarken, 3G uyumlu modelinin tavsiye edilen satış fiyatı ise 400 dolar.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
stii 10 yıl
hepsi aynı özellikte nesi yeni sadece kasasımı? boş geç...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 10 yıl
N270 ile 280 arasında pek bir fark yok.Sadece n280 gn40 yango seti kullanıyor ve bu sayede 720p hd videolar seyredilebiliyor.
Ancak linkteki msı wind u123'ün videosunu izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar.Cihazda yok yok.
http://www.netbookchoice.com/2009/05/11/msi-wind-u123-netbook-official-promo-video/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkozen 10 yıl
N720 mi? N270 olmasın veya N280 veya Z520 Z530
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
visceroid 10 yıl
Yaklaşık 400 gr daha hafif bizim cihazlara göre, nerden kıstılar acaba....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shady 10 yıl

Orjinalden alıntı: bkozen

N720 mi? N270 olmasın veya N280 veya Z520 Z530



Haklısınız.Hata için özür dilerim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Netbook haberleri de sıkmaya başladı artık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
termo6556 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Netbook haberleri de sıkmaya başladı artık...





Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl inFamous Lansmanı Röportajı 10 yıl Samsung I8910 Omnia HD, S8300 ve Beat DJ; Ön inceleme ve Röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim