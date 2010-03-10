LG, Anroid tabanlı akıllı telefonu KH5200'ü satışa sunuyor

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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden LG, akıllı telefon pazarındaki Android tabanlı ilk temsilcisini anavatanı Güney Kore'de satışa sunuyor. Andro-1 kod adıyla anılan KH5200 model isimli yeni telefon, firmanın geçtiğimiz yıl duyurduğu GW620 isimli model ile tasarım anlamında büyük benzerlikler taşıyor. 109 x 54.5 x 15.9 mm boyutlarında olan ve 320 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3-inç dokunmatik ekranlı telefonda, kızaklı QWERTY tuş takımı bulunuyor ve bu açıdan Motorola'nın Droid/Milestone gibi modellerine rakip olması bekleniyor.

GSM ve HSDPA gibi ağlara destek sunan telefonda 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth gibi teknolojilere de yer verilen LH KH5200'de, konum belirleme uygulamaları için GPS teknolojisine ve FM radyo gibi özelliklere yer verildiğini de görüyoruz. 170MB entegre depolama kapasitesine sahip olan aynı zamanda microSD kart slotu ile gelen ve bu sayede daha yüksek depolama alanı sunabilen telefon, 1,500 mAh kapasiteli pil kullanıyor. LG tarafından Güney Kore satışına Nisan ayında başlanması planlanan Android tabanlı KH5200'ün fiyatı ise 574$ seviyesinde olacak.