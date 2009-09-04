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LG BL20 New Chocolate ile ilgili yeni bilgiler internette yayınlandı

9 yıl
17,8b
1
1
Diğer
knight
Haber Editörü
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En yeni cep telefonlarının sergilendiği Berlin'deki IFA 2009 etkinliği tüm hızıyla devam ederken LG Mobile'ın Chocolate serisi modeli BL20 ile ilgili broşür Hollanda kökenli internet sitesi Allaboutphones.nl tarafından paylaşıldı.

İlk kez temmuz ayında internet ortamında beliren kızaklı telefonun, öncelikle isminde değişikliğe gidildiğini görüyoruz. Telefon daha önce belirtilen BL42'nin aksine BL20 New Chocolate kod adıyla satışa sunulacak. Yayınlanan broşürde gördüğümüz kadarıyla dört band GSM ve HSDPA (3.6 Mbps) şebekelerini destekleyen BL20'de 2.4 inç boyutunda ve QVGA çözünürlüğünde ekran bulunuyor; ekran 262.144 renk görüntüleyebiliyor. Telefonun 130 MB'lık dahili belleğini microSD kartlarla yükseltebiliyoruz, Bluetooth veya USB girişi aracığıyla veri aktarımı gerçekleştirebiliyoruz. Bunların dışında 5 megapiksel kameraya sahip telefonda FM radyo da unutulmamış.

LG BL20 New Chocolate'ın piyasaya sürülme tarihi ve fiyatı şu an için belli değil.


http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=tr&js=y&u=http%3A%2F%2Fwww.allaboutphones.nl%2Fnieuws%2F3254%2FLG-kondigt-de-LG-BL20-op-de-IFA-aan.html&sl=auto&tl=en&history_state0=&swap=1 Yorum Yaz
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sertacaygun 9 yıl
"Uzun çikolaya"ya göre daha sempatik, daha alınabilir bir ürün. Ama dokunmatik ekran ve dokunmatik tuşlar beni zorluyor açıkçası...
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