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LG BL40 Chocolate ile ilgili yeni detaylar gündeme geldi

9 yıl
30,1b
1
38
Diğer
knight
Haber Editörü
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Cep telefonu pazarında 2012 yılına kadar ikinciliği hedefleyen LG Mobile, bir kaç gün önce yeni nesil Chocolote modeliyle ilgili bazı bilgileri ve fotoğrafları internete sızdırmıştı. Nihayet bugün, Black Label serisinin dördüncü üyesi hakkında en yeni detaylar gündeme geldi. Serinin ilk üç üyesini merak ediyorsanız hemen açıklayalım: Chocolate, Shine ve Secret.

''BL40'' kod adlı Chocolate'ın en dikkat çekici özelliği büyük ekranı ve dizaynı. Söylenenlere göre Güney Koreli firma, telefonda 4.0 inç (~10,16 cm) 800 x 345 piksel (21:9) dokunmatik ekrana yer vermiş. Multi-touch girişini destekleyen ekranın üzerinde çizilmelere karşı özel bir tabaka da bulunuyor. Telefonun diğer özellikleri arasında ise HSDPA desteği (7.2 Mbps), WI-FI / A-GPS bağlantıları, flash arayüzü, Schneider Kreuznach lensli kamera, flaş ve jak girişi göze çarpmakta.

BL40'ın resmi tanıtım tarihi ve fiyatı hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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jeofizikci 9 yıl
tek kelimeyle mukemmel olmuş.
1 nesil Chocolote var bende bi tane.
telefon inanılmaz sağlam başına gelmeyen yok ama tık bile demiyo.
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Fettah34 9 yıl
Klavye Tuş takımı

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Browser

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Haritalar

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Medya Player

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Yahu resmen iPhoneOS bu...


Bir saat uğraş DH imageshack'i kabul etmesin...
Hiç uğraşamam beyler, şsteyen linkleri kopyalayıp baksın...
Bildiğiniz iPhoneOS kullanmış LG...
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..Knight.. 9 yıl
Linkleri düzelttim.
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
güzel olacağa benziyor kaç mp merak ettim
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Rodion Raskolnikov 9 yıl
cepte taşınmaz hoş taşınsada tr'ye gelmez.
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..Knight.. 9 yıl
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