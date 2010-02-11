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LG Cookie'nin yeni varisi ''GS500 Cookie Plus'' tanıtıldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
knight
Haber Editörü
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2008 yılının aralık ayından bu yana 10 milyonluk satış barajını aşarak güzel bir başarıya imza atan LG KP500 Cookie'nin yeni varisi GS500 Cookie Plus'ın tanıtımı bugün gerçekleştirildi.

Ülkemizde satışına devam edilen KP500 Cookie ile çoğu özelliği benzerlik gösteren Cookie Plus, 3.0 inç (~7.62 cm) 240x400 piksel 262.144 renk TFT ekran (resistif), flash arayüzü, widget desteği, dört band GSM - 3G şebekesi desteği, 16 GB'a kadar arttırılabilir bellek (microSD kart), 3 megapiksel kamera, video kaydı, Bluetooth v2.1, FM radyo, Facebook - Twitter gibi sitelerle entegrasyon gibi özellikler barındırıyor. Günümüzde cep telefonlarında standart haline gelen 3G'nin artık sunulması yerinde bir adım olmuş.

Cookie Plus'ın mart ayında ilk olarak İtalya ile Fransa'da satışa sunulması ve hemen ardından 43 farklı ülkede piyasaya sürülmesi planlanırken fiyatla ilgili açıklamada bulunulmadı. Sunulan teknik özellikler göz önünde bulundurulursa fiyatın bütçeye uygun olacağını düşünüyoruz.


http://www.lge.com/global/press-release/article/cookie-plus-one-equals-fun.jsp Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
kamerasi yok diyen salakga 3 megapiksel kamerasi oldunu belirtym
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olağan_şüpheli 8 yıl

DH Misafiri

kamerasi yok diyen salakga 3 megapiksel kamerasi oldunu belirtym

kamerası yok demiyor
2. kamerası yok diyor...
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sotoxs 9 yıl
20 küsür milyar dolar (olduğu söylenen) tel pazarımızda beğenimize sunuyor dünyanın teknoloji firmaları. 3,5mm iyi, döküman görüntüleme de.
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eyz 9 yıl
cookie de fazla satmadı türkiyede ilk geldigi zamam baya bi yüksek fiyattan gelmişti şimdi 300 civarı ilk geldiğinde o fiyatla girse dAHA başarılı olurdu bence
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hypnosse 9 yıl
samsung'un corby'sine benziyor sanki.
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