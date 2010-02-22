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LG GD510 Pop, 100 gün içinde 1 milyonluk satış barajını aştı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
knight
Haber Editörü
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LG GD510 Pop, 100 gün içinde 1 milyonluk satış barajını aştı
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Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile, 2009 yılının kasım ayında Avrupa ülkelerinde satışa başladığı GD510 Pop modelinin 1 milyon adetlik satış barajını aştığını duyurdu.

3.0 inç dokunmatik ekrana sahip (240x400 piksel - 262.144 renk TFT) dünyanın en kompakt cep telefonu olarak lanse edilenn Pop, ivme sensörü, 42 MB dahili flash bellek, microSD kart girişi, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, QVGA@15 FPS video kaydı, Bluetooth v2.1 bağlantısı, microUSB girişi, RDS'li FM radyo, Facebook - Myspace - Twitter gibi sosyal ağlarla entegrasyon, 900 mAh lityum iyon batarya gibi teknik özelliklerinin yanısıra Eco-tree, Eco-calculator uygulamalarıyla ve opsiyonel olarak satılan güneş paneliyle dikkatleri üzerinde toplamaktaydı.

LG Mobile yetkilileri, GD510 Pop'a iki farklı renk seçeneği daha ekleyerek yola devam edeceklerini sözlerine ekledi. Bakalım Pop, Cookie'nin başarısına ulaşabilecek mi?

 

LG GD510 Pop tanıtım videosu


http://www.koreanewswire.co.kr/?job=news&no=458255 Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
LG GD510 Pop vifi varmı
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DH Misafiri 9 yıl
ßen kuLLanıorm ArkdşLr ewet qüneş enerjisiyLe şarj oLuor ama nette her sitede ayrı özeLlikLer yer aLmış 3qsi oLduqunu yazıo ßazı onLine satış siteLeri öyLe ßişy yok 3qsi yok ama diqeer tüm özeLLikLeri harikaa ayrıca çok zarif oLduqu haLde çokda dayanıkLı ßi teLefon şarj eski teLefnLrda sürekLi şarj sıkıntısı çekerdm ßunda öyLe ßi sorunum oLmuo 10dk qüneş ışıqı ßeni ßi kaç saat idare edio tavsiye ederm ßide ekran oLayını sormuşsnuz ekran kaLitei qayet harika ve dier dokinamatk teLfonLrda yaşanan sıkıntıLr ßunda yaşanmıo .. zaten ßi yerden duymuştm Iphonenun ekranLrınıda LG üretiormuş ..
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225turbo 9 yıl
merhaba.dh misafiri bende bu telefondan almak istiyorum. kamerası farketmez, kullanımı(dokunmatik) problemli mi, zil sesi seviyesi baska bir model telefonla kıyaslarsan nasıl, titresim seviyesi de aynı sekilde yeterlimidir.gurltulu bir ortamda calıstıgımdan bunlar onemli.bir gun icerisinde; mesajla işim olmaz, 5 veya 10 fotograf cekimi,1 saat mp3 dinleme ve 1 saat konusma ile sarjı ne kadar gider?cevapların icin simdiden tesekkur ederim.
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astra06 9 yıl
solar panel kaç saatte şarj ediyor acaba.pek bilgi yok piyasada.
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DH Misafiri 9 yıl
siz şarjı az gider diyonuzda güneş enerjisi ile şarj olabiliyor
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FE-NER-BAH-ÇE-Lİ 9 yıl
çok güzel
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sotoxs 9 yıl
tel kadar tanıtımına da önem verdiği belli. satışlarda önemli bir nokta. 900 bini erkek müşterilerdir herhalde
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yek14 9 yıl
Önümüzdeki hafta satışına başlanıyor bu modelin.
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Batuist 9 yıl
telefonun küçük olması çok şirin olmuş.. bebek telefon gibi.. Gerçekten çok hoş.. tam öğrenci işi..
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fotifoti 9 yıl
iphone kullansaydın 2 güne rahmet okurdun ehehe
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CoreXXX 9 yıl
bu telefon gerçekden çok güzel. incelemesini okudum. ama nedense lg çok zayıf pil koyuyor bu kocaman ekranlı telefona.en az 1300mha olmalıki 5-6 gün gitsin . koyuyolar 900mha 2 gün ancak gidiyor bence çok yetersiz
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ŞahEser 9 yıl
bence de pilin amperi çok düşük böyle telefonlara en az 1500 mha olmalı
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