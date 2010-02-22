LG GD510 Pop, 100 gün içinde 1 milyonluk satış barajını aştı

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Güney Kore'nin en büyük ikinci cep telefonu üreticisi LG Mobile, 2009 yılının kasım ayında Avrupa ülkelerinde satışa başladığı GD510 Pop modelinin 1 milyon adetlik satış barajını aştığını duyurdu.

3.0 inç dokunmatik ekrana sahip (240x400 piksel - 262.144 renk TFT) dünyanın en kompakt cep telefonu olarak lanse edilenn Pop, ivme sensörü, 42 MB dahili flash bellek, microSD kart girişi, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera, QVGA@15 FPS video kaydı, Bluetooth v2.1 bağlantısı, microUSB girişi, RDS'li FM radyo, Facebook - Myspace - Twitter gibi sosyal ağlarla entegrasyon, 900 mAh lityum iyon batarya gibi teknik özelliklerinin yanısıra Eco-tree, Eco-calculator uygulamalarıyla ve opsiyonel olarak satılan güneş paneliyle dikkatleri üzerinde toplamaktaydı.

LG Mobile yetkilileri, GD510 Pop'a iki farklı renk seçeneği daha ekleyerek yola devam edeceklerini sözlerine ekledi. Bakalım Pop, Cookie'nin başarısına ulaşabilecek mi?

LG GD510 Pop tanıtım videosu

http://www.koreanewswire.co.kr/?job=news&no=458255