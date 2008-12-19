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LG KF900 Prada, en sonunda Avrupa sahillerine vurdu

10 yıl
31,1b
1
52
Diğer
knight
Haber Editörü
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LG KF900 Prada, en sonunda Avrupa sahillerine vurdu
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LG Mobile, ünlü moda markası Prada ile işbirliği içinde ürettiği KF900'ün Avrupa ülkelerinde satışına başlıyor.

Dizayn açısından KE850 modelini andıran telefonun teknik detaylarına göz gezdirecek olursak eleştiri toplayan çoğu eksikliğin ortadan kaldırıldığını görüyoruz. İkinci jenerasyon Prada'ya dört band gsm, HSDPA desteği, 60 MB dahili bellek, WI-FI bağlantısı, özel qwerty klavye ve 950 mAh kapasiteli batarya gibi özellikler eklenmiş. KF900'ün 5 megapiksellik kamerası Schneider Kreuznach optiklerinden güç alıyor, 720x480 piksel çözünürlükte saniyede 30 kare video kaydı gerçekleştirebiliyor. Pazardaki çok az modelde bu video çözünürlüğünün bulunduğunu hatırlatalım. Bunların dışında yeni Prada dosya desteği konusunda da gayet başarılı. Telefon MP3, WAV, AAC, AAC+, WMA, RA, AMR, MPEG4 ve Divx dosyalarını oynatabiliyor; .xls, .doc, .ppt, .pdf uzantılı dökümanları görüntüleyebiliyor.

KF900'ün daha önce tahmin ettiğimiz gibi 600€ civarında satış fiyatına sahip olması bekleniyor. Eğer telefonu Prada'nın özel saatiyle birlikte almak isterseniz fiyat 900€'ya çıkmakta. Bluetooth destekli saatle telefonunuza gelen mesajları saatin ekranından okuyabiliyorsunuz ve gelen çağrılarınızı kontrol edebiliyorsunuz.

Teknik özellikler:

- Şebeke: Quadband (HSDPA / GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)
- EDGE desteği: Var, 10. sınıf
- Boyut ve ağırlık: 104.5 x 54 x 16.8 mm / 130 gram
- Ekran: 3.0 inç, 240x400 piksel, 262.144 renk, dokunmatik TFT
- Bellek: 60 MB dahili + 8 GB'a kadar microSD desteği
- Kamera: 5.0 Megapiksel, otomatik odaklama, led flaş
- Video kaydı: 720x480@30 FPS
- FM radyo: Var, RDS desteği
- Bluetooth: Var, v2.1 + A2DP
- WI-FI: Var, 802.11 b/g
- Batarya: 950 mAh lityum iyon (400 saate kadar bekleme; 3 saate kadar konuşma süresi)


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[sharpshooter] 10 yıl
diğer özelliklerde fena değil ama video çözünürlüğü harbiden iyiymiş
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V.K. 10 yıl
ya şu telefonun bir arkadan görüntüsünü göremedim
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gun 10 yıl
Şu saat nasıl bişi acaba ?
Böyle bir teknolojik aletin diğer aletlerle bağlantı kurması sms'i saatten göstermesi filan havalı olur hani ama ne derece pratik olur bilemem.
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..Knight.. 10 yıl
Şu saat nasıl bişi acaba ?
Böyle bir teknolojik aletin diğer aletlerle bağlantı kurması sms'i saatten göstermesi filan havalı olur hani ama ne derece pratik olur bilemem.


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PHI 10 yıl

Orjinalden alıntı: gun

Şu saat nasıl bişi acaba ?
Böyle bir teknolojik aletin diğer aletlerle bağlantı kurması sms'i saatten göstermesi filan havalı olur hani ama ne derece pratik olur bilemem.

Sony Ericsson'un da bu tarz saatleri vardı bundan öncesinde.
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max975 10 yıl
tasarım harika ama fiyatda..
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
600€-900€ nekadar ucuzmuş yaf 2 tane alam bare birinide yiğene verirz
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