Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG Mobile'dan QWERTY klavyeli telefon; GW300

9 yıl
60,7b
1
4
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

LG Mobile'dan QWERTY klavyeli telefon; GW300
Tam Boyutta Gör
LG Mobile'dan QWERTY klavyeli telefon; GW300
Tam Boyutta Gör

LG Mobile'dan QWERTY klavyeli telefon; GW300
Tam Boyutta Gör

Yeni nesil Black Label serisiyle ilgili çeşitli detayları internete sızdırarak teknoloji severleri meraklandıran LG Mobile, bu sefer de karşımıza QWERTY klavyeli farklı bir çözümle çıktı.

Henüz resmi olarak tanıtılmayan GW300'ün alt-orta segment arasında konumlandırılacağı ve mesaj yazmayı seven kitlenin hedef alındığı belirtiliyor. Telefonun bilinen özellikleri arasında ise 2.4 inç boyutunda 240x320 piksel çözünürlüğünde ekran, 95 gram ağırlık, stereo Bluetooth kulaklıkları kullanabilmek için A2DP profili ve EDGE desteği bulunuyor. Gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
eh işte ama görünümü güzel bi telefon ben kullanıyorum yha cnm öptüm by
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 9 yıl
Lg' nin bir çok modeli türkiye piyasasına girmiyor, geçen gün nette dolaşırken bir kaç modelini inceleme imkanı buldum eğer ki o modeller türkiyeye gelseydi o kadar iddialı konuşuyorum nokia - sonyericsson ve samsung telefon satamazlardı; bu da o firmalara yatırım yapmış insanların işine gelmezdi en basitinden şöyle örnek vereyim irom man filmini izleyen arkadaşlar varsa orada LG marka bir cep telefonu var, bariz teknoloji harikası sürgülü kapak ve sürgüyü ittirince ekran geniş ekran moduna geçiyor ve wide screen görüntülü konuşma yapabiliyorsunuz ver mı böyle bir telefon diğer firmaların ürettiği ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 9 yıl
artık 3g moda bu biraz geride kalmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
face1tr 9 yıl
eper alt-orta segment için bir çözüm olarak sunulacaksa,
ve eğer iyi bir müzik telefonu olarak iş görecek özelliklere de sahipse,
bu telefon baya bir iş yapar..
özellikle vodafonun sms kampanyalarından sonra sattığım e61 imi özler oldum, w890 ile sms bi yere kadar :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Arma Armageddon 3 Mini Oyun Bilgisayarı 9 yıl MSI X-Slim X340 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim