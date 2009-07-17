LG Mobile'dan QWERTY klavyeli telefon; GW300

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Yeni nesil Black Label serisiyle ilgili çeşitli detayları internete sızdırarak teknoloji severleri meraklandıran LG Mobile, bu sefer de karşımıza QWERTY klavyeli farklı bir çözümle çıktı.

Henüz resmi olarak tanıtılmayan GW300'ün alt-orta segment arasında konumlandırılacağı ve mesaj yazmayı seven kitlenin hedef alındığı belirtiliyor. Telefonun bilinen özellikleri arasında ise 2.4 inç boyutunda 240x320 piksel çözünürlüğünde ekran, 95 gram ağırlık, stereo Bluetooth kulaklıkları kullanabilmek için A2DP profili ve EDGE desteği bulunuyor. Gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.