LG’nin iddialı televizyonu testte l 65” NanoCell Smart TV! (Tablo gibi Akıllı Televizyon!)

Bu videomuzda LG'nin 65 İnç büyüklüğe sahip,4K, HDR,Dolby Vision,Dolby Atmos gibi özellikleri bünyesinde barındıran LG65NANO916NA modelini sizler için inceleyeceğiz.

LG65NANO916NA 4K Çözünürlüğünde,65 İnç büyüklüğünde 10Bit Renk derinliğine sahip,günümüz teknolojisin bulunduğu yer itibari ile son kullanıcı için uzun ömür vaad eden,bulundurduğu teknolojiler ile nispeten ulaşılabilir fiyatta olan bir televizyon.



Görüntü kalitesi ise rakiplerini zorlayacak cinsten, 4K 10Bit,Dolby Vision IQ(Akıllı) 4:4:4 alt örneklemeye sahip görüntüleri oynatabilme kapasitesi ile dolu dolu özellikler sunuyor.



Hem oyuncular,hem sinema severler,hem de teknoloji meraklılarının sevebileceği bu televizyon,Yapay Zeka özellikleri ile de ön plana çıkmayı başarıyor.



Video içinde olumlu yönlerini yorumladığım gibi bana göre olumsuz yönlerini de belirttim.



Televizyonun Mottosu ise Sınırsız Eğlence ve ''Gerçek Sinema Deneyimi'' özellikler bakımından kağıt üstünde bu özelliklerin hepsini karşılıyor gibi gözüküyor,peki ya gerçek hayatta söylediklerinin arkasında mı?



Sizin düşünceleriniz nedir,lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın!



Ürünü incelemek için;

LG65NANO916NA4KHDR SMART TV



Video içerisindeki müzik:Song: Egzod & EMM - Don't Surrender [NCS Release]

Music provided by NoCopyrightSounds

Free Download/Stream: http://ncs.io/DontSurrender

Watch: http://youtu.be/MkMTJAGwLQc