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    LG’nin iddialı televizyonu testte l 65” NanoCell Smart TV! (Tablo gibi Akıllı Televizyon!)

    1
    2 hf.
    24,4b
    1
    Televizyonlar
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Onurhan Keskin
    Video Editörü
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    Bu videomuzda LG'nin 65 İnç büyüklüğe sahip,4K, HDR,Dolby Vision,Dolby Atmos gibi özellikleri bünyesinde barındıran LG65NANO916NA modelini sizler için inceleyeceğiz.

    LG65NANO916NA 4K Çözünürlüğünde,65 İnç büyüklüğünde 10Bit Renk derinliğine sahip,günümüz teknolojisin bulunduğu yer itibari ile son kullanıcı için uzun ömür vaad eden,bulundurduğu teknolojiler ile nispeten ulaşılabilir fiyatta olan bir televizyon.

    Görüntü kalitesi ise rakiplerini zorlayacak cinsten, 4K 10Bit,Dolby Vision IQ(Akıllı) 4:4:4 alt örneklemeye sahip görüntüleri oynatabilme kapasitesi ile dolu dolu özellikler sunuyor.

    Hem oyuncular,hem sinema severler,hem de teknoloji meraklılarının sevebileceği bu televizyon,Yapay Zeka özellikleri ile de ön plana çıkmayı başarıyor.

    Video içinde olumlu yönlerini yorumladığım gibi bana göre olumsuz yönlerini de belirttim.

    Televizyonun Mottosu ise Sınırsız Eğlence ve ''Gerçek Sinema Deneyimi'' özellikler bakımından kağıt üstünde bu özelliklerin hepsini karşılıyor gibi gözüküyor,peki ya gerçek hayatta söylediklerinin arkasında mı?

    Sizin düşünceleriniz nedir,lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

    Ürünü incelemek için;

    LG65NANO916NA4KHDR SMART TV

    Video içerisindeki müzik:    Song: Egzod & EMM - Don't Surrender [NCS Release]
    Music provided by NoCopyrightSounds
    Free Download/Stream: http://ncs.io/DontSurrender
    Watch: http://youtu.be/MkMTJAGwLQc



    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ankaland (mehmet yok) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    sayın onurhan büyük ekranın göz sağlığı açısından zararlı olduğunu hangi bilimsel araştırmaya dayandırıyorsunuz??
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    2 yil once lg oled aldim garanti biter bitmez oled yaniklari cikti firma garanti bittigi icin tinlamadi bile olan benim 8000tl ye oldu simdi ise ortasi yaniklarla dolu bes para etmez bir tv izliyorum Allah askina lg almayin lg pismanlik ben yandim siz yanmayin
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    luckystar (Deniz ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    1,5 ay önce 65Nano816 yı , 9300 tl ye satın aldım. Gayet başarılı.
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    frhts (ferhat sarı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2 haftadır lg 65nanocell916 kullanıyorum,,,youtube yada netflixte bazen donma yapıp tv kendini aç kapa yapıyor bu sorunla karşılaşan var mı arkadaslar?
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    atakoliksever (Tk Atat) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Öyle deli gibi bakma içim gidiyor.
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    por favor (ssena arıkuşu) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    65" gibi bir büyüklüğün izlenmesi gereken uzaklık bellidir. Tanıtımı yapan arkadaş haklı.
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    judge_riko 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) por favor
    evet büyük bir oda ya da salon gerekir.
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    KodBükücü (Güray Sun) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Başarılı inceleme, ayrıca kapaktaki pozlama çok dikkat çekici olmuş :)
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzel inceleme olmuş, teşekkürler
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Oled gördükten sonra diğer tvler çöp gibi geliyor. Oled de cep yakıyor.
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    smart1978 (X Y) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Esxici
    Suan icin Micro LED ler cep yakiyor. Micro LED leri gorunce OLED ler cop gibi geliyor :)
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    ankaland (mehmet yok) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Esxici
    oledler çok güzel ama ekran yanığı, ölü piksel hataları ve fiyat üçlüsü birleşince güzellik puff oluyor..
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    joven 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Büyük ekran göz sağlığını zararlı demek yanlış buradaki kıstas tv’nin zararlı ışınlarından daha az etkilenmek için tv izlenen mekanda loş bir oda aydınlatması kullanılmalı zifiri karanlıkta tv izlemek uzun kullanım sürelerinde gözleri yorar
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    ankaland (mehmet yok) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    sayın onurhan büyük ekranın göz sağlığı açısından zararlı olduğunu hangi bilimsel araştırmaya dayandırıyorsunuz??
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