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    LG'nin şeffaf OLED ekranları Çin metrolarında kullanılmaya başlandı

    LG'nin geliştirmiş olduğu şeffaf ekranlar, Çin'deki metro trenlerinin pencerelerinde kullanılmaya başlandı. 55 inçlik OLED ekranlar sayesinde birçok bilgi tren camlarından takip edilebiliyor.
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    LG'nin şeffaf OLED ekranları Çin metrolarında kullanılmaya başlandı

    Şeffaf ekran teknolojisinin kullanım alanı genişlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan dünyanın seri üretimi yapılan ilk saydam ekranlı televizyonu Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition'ın ardından şimdi de Çin'deki metro trenlerinde şeffaf ekranlara yer verilmeye başlandı.

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    Durak bilgileri camlardaki şeffaf ekranlardan gösteriliyor

    Sayılı panel üreticilerinden biri olan LG'nin gelişirmiş olduğu saydam OLED ekranlar, Pekin ve Shenzhen'deki metro trenlerinde kullanılmaya başlandı. 55 inçlik bu OLED ekranlar metro duraklarını, hava durumunu ve haberleri gerçek zamanlı olarak gösterebiliyor.

    Şimdilik 2 hatta kullanılan ekranların, diğer metro hatlarında da kullanılması planlanıyor. LG'nin ekran bölümünden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Dr. Chang-ho Oh şeffaf ekranlarla ilgili olarak, "Şeffaf ekranların uygulamaları daha çeşitli hale gelecek. Lider ekran çözümü sağlayıcısı vizyonumuz doğrultusunda, geniş bir endüstri yelpazesine bu ürünleri tedarik etmeyi hedefliyoruz." dedi.



    https://www.engadget.com/lg-display-transparent-oled-subway-windows-134125906.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    omerhaksoyliyen (Char Aznable) 41 dk.
    Cyberpunk 2077 fragmanındaki metro gibi olmuş
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