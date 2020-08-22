LG'nin şeffaf OLED ekranları Çin metrolarında kullanılmaya başlandı

Şeffaf ekran teknolojisinin kullanım alanı genişlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan dünyanın seri üretimi yapılan ilk saydam ekranlı televizyonu Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition'ın ardından şimdi de Çin'deki metro trenlerinde şeffaf ekranlara yer verilmeye başlandı.

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Durak bilgileri camlardaki şeffaf ekranlardan gösteriliyor

Sayılı panel üreticilerinden biri olan LG'nin gelişirmiş olduğu saydam OLED ekranlar, Pekin ve Shenzhen'deki metro trenlerinde kullanılmaya başlandı. 55 inçlik bu OLED ekranlar metro duraklarını, hava durumunu ve haberleri gerçek zamanlı olarak gösterebiliyor.

Şimdilik 2 hatta kullanılan ekranların, diğer metro hatlarında da kullanılması planlanıyor. LG'nin ekran bölümünden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Dr. Chang-ho Oh şeffaf ekranlarla ilgili olarak, "Şeffaf ekranların uygulamaları daha çeşitli hale gelecek. Lider ekran çözümü sağlayıcısı vizyonumuz doğrultusunda, geniş bir endüstri yelpazesine bu ürünleri tedarik etmeyi hedefliyoruz." dedi.

https://www.engadget.com/lg-display-transparent-oled-subway-windows-134125906.html

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