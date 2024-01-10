LG, yeni nesil OLED panellerin en büyük zayıflığını gideriyor

- LG, OLED'lerin parlaklık sorununu çözüyor
- Yüksek parlaklıkta her sahnede yüksek detay hedefleniyor
- Yorumlar
LG, OLED'lerin parlaklık sorununu çözüyor
Şirket META teknolojisini geçen yıl ortaya çıkarırken, 2.0 versiyonu gelişmiş mikrolens dizileri (MLA+) içeriyor. Bunlar, OLED ekranların görüş açısını 160 dereceye kadar iyileştiren Dragonfly göz tasarımına sahip mikrometre boyutundaki lenslere dayanıyor. Şirkete göre bu lensler yeni algoritmalarla birleştiğinde öncekilerden çok daha parlak bir OLED ortaya çıkıyor. Firmaya göre META Technology 2.0’ı içeren OLED’ler geleneksel OLED’lere kıyasla yüzde 42 daha parlak. CES kapsamında bu teknoloji ilk olarak 83 inç OLED TV panelinde gösterildi.
Yüksek parlaklıkta her sahnede yüksek detay hedefleniyor
LG bu ekranlarını Detail Enhancer algoritmasıyla da destekleyerek bazen detayların kaybolduğu parlak ve karanlık görüntülerdeki kaliteyi artırmaya çalışacak. LG, mevcut karartma teknolojileriyle yeni teknolojileirni birleştirerek ana hedef olarak karanlık sahnelerdeki detayları ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Örneğin, Detail Enhancer su altında karanlıkta yüzen tropikal bir balığın tüm farklı renklerini ve ayrıntılarını tam olarak izleyenlere gösterebilecek. LG Display'in 83 inçlik 4K META 2.0 OLED demo ekranına görünüşe göre 55, 65 ve 77 inçlik seçeneklerin yanı sıra 88 inç büyüklüğünde 8K OLED'ler de katılacak. Bunlar ilerleyen dönemlerde tüketici TV'lerine, monitörlerine ve diğerlerine ulaşacak.Kaynakça https://www.engadget.com/lg-displays-next-gen-oled-panels-address-the-techs-biggest-weakness-001551026.html https://news.lgdisplay.com/en/2024/01/a-new-era-of-oled-picture-quality-introducing-meta-technology-2-0/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.