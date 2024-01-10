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    LG, yeni nesil OLED panellerin en büyük zayıflığını gideriyor

    LG, bu yılki CES fuarında şeffaf TV gösterimiyle ön plana çıksa da firma önemli teknolojilerini de sergiledi. Bunlardan birisi olan META 2.0 yeni nesil OLED panellerin en büyük açığını kapatıyor.
    LG, yeni nesil OLED panellerin en büyük zayıflığını gideriyor Tam Boyutta Gör
    LG, CES 2024 fuarı kapsamında yeni televizyonlar ve elektrikli ev aletleri ile oldukça geleneksel bir tanıtım dönemi geçirdi. Ancak firma kendi konfor alanındaki ürünleriyle ciddi gelişmeler de kaydetti. Firma özellikle sergilediği şeffaf TV ile de ön plana çıktı. Ancak hepsi bir yana dursun LG, META Technology 2.0 ile OLED panellerin en büyük zayıflığını ortadan kaldırdığını söylüyor.

    LG, OLED'lerin parlaklık sorununu çözüyor

    Şirket META teknolojisini geçen yıl ortaya çıkarırken, 2.0 versiyonu gelişmiş mikrolens dizileri (MLA+) içeriyor. Bunlar, OLED ekranların görüş açısını 160 dereceye kadar iyileştiren Dragonfly göz tasarımına sahip mikrometre boyutundaki lenslere dayanıyor. Şirkete göre bu lensler yeni algoritmalarla birleştiğinde öncekilerden çok daha parlak bir OLED ortaya çıkıyor. Firmaya göre META Technology 2.0’ı içeren OLED’ler geleneksel OLED’lere kıyasla yüzde 42 daha parlak. CES kapsamında bu teknoloji ilk olarak 83 inç OLED TV panelinde gösterildi.

    LG, yeni nesil OLED panellerin en büyük zayıflığını gideriyor Tam Boyutta Gör
    META 2.0, ister Mini ister MicroLED olsun, rakip ekranlara kıyasla OLED'in en büyük eleştirilerinden biri olan yeterince parlak olamama sorununu çözebilir. LG Display, META 2.0 OLED'lerinin 3,000 nit parlaklığa ulaşabileceğini söylüyor.

    Yüksek parlaklıkta her sahnede yüksek detay hedefleniyor

    LG, yeni nesil OLED panellerin en büyük zayıflığını gideriyor Tam Boyutta Gör
    MLA+ yeni bir parlaklık optimizasyon algoritması ile birleştirildiğinde, hem en yüksek hem de renk parlaklığını artırmak için sahneleri daha da ayrıntılı olarak analiz ediyor. Bu yeni nesil OLED ekranlar 1.500 nit'e kadar renk parlaklığına ulaşabilir ki bu da geleneksel OLED'lerden %114 daha yüksek bir parlaklık anlamına geliyor. Renk parlaklığının artırılması daha parlak alanların daha parlak, daha koyu alanların daha koyu görünmesini sağlıyor.

    LG bu ekranlarını Detail Enhancer algoritmasıyla da destekleyerek bazen detayların kaybolduğu parlak ve karanlık görüntülerdeki kaliteyi artırmaya çalışacak. LG, mevcut karartma teknolojileriyle yeni teknolojileirni birleştirerek ana hedef olarak karanlık sahnelerdeki detayları ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Örneğin, Detail Enhancer su altında karanlıkta yüzen tropikal bir balığın tüm farklı renklerini ve ayrıntılarını tam olarak izleyenlere gösterebilecek. LG Display'in 83 inçlik 4K META 2.0 OLED demo ekranına görünüşe göre 55, 65 ve 77 inçlik seçeneklerin yanı sıra 88 inç büyüklüğünde 8K OLED'ler de katılacak. Bunlar ilerleyen dönemlerde tüketici TV'lerine, monitörlerine ve diğerlerine ulaşacak.

    Kaynakça https://www.engadget.com/lg-displays-next-gen-oled-panels-address-the-techs-biggest-weakness-001551026.html https://news.lgdisplay.com/en/2024/01/a-new-era-of-oled-picture-quality-introducing-meta-technology-2-0/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 10 dakika önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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