LG, yeni nesil OLED panellerin en büyük zayıflığını gideriyor

Tam Boyutta Gör LG, CES 2024 fuarı kapsamında yeni televizyonlar ve elektrikli ev aletleri ile oldukça geleneksel bir tanıtım dönemi geçirdi. Ancak firma kendi konfor alanındaki ürünleriyle ciddi gelişmeler de kaydetti. Firma özellikle sergilediği şeffaf TV ile de ön plana çıktı. Ancak hepsi bir yana dursun LG, META Technology 2.0 ile OLED panellerin en büyük zayıflığını ortadan kaldırdığını söylüyor.

LG, OLED'lerin parlaklık sorununu çözüyor

Şirket META teknolojisini geçen yıl ortaya çıkarırken, 2.0 versiyonu gelişmiş mikrolens dizileri (MLA+) içeriyor. Bunlar, OLED ekranların görüş açısını 160 dereceye kadar iyileştiren Dragonfly göz tasarımına sahip mikrometre boyutundaki lenslere dayanıyor. Şirkete göre bu lensler yeni algoritmalarla birleştiğinde öncekilerden çok daha parlak bir OLED ortaya çıkıyor. Firmaya göre META Technology 2.0’ı içeren OLED’ler geleneksel OLED’lere kıyasla yüzde 42 daha parlak. CES kapsamında bu teknoloji ilk olarak 83 inç OLED TV panelinde gösterildi.

Tam Boyutta Gör META 2.0, ister Mini ister MicroLED olsun, rakip ekranlara kıyasla OLED'in en büyük eleştirilerinden biri olan yeterince parlak olamama sorununu çözebilir. LG Display, META 2.0 OLED'lerinin 3,000 nit parlaklığa ulaşabileceğini söylüyor.

Yüksek parlaklıkta her sahnede yüksek detay hedefleniyor

Tam Boyutta Gör MLA+ yeni bir parlaklık optimizasyon algoritması ile birleştirildiğinde, hem en yüksek hem de renk parlaklığını artırmak için sahneleri daha da ayrıntılı olarak analiz ediyor. Bu yeni nesil OLED ekranlar 1.500 nit'e kadar renk parlaklığına ulaşabilir ki bu da geleneksel OLED'lerden %114 daha yüksek bir parlaklık anlamına geliyor. Renk parlaklığının artırılması daha parlak alanların daha parlak, daha koyu alanların daha koyu görünmesini sağlıyor.

Şeffaf ekranlı TV satışa çıkıyor: İşte LG Signature OLED T 1 gün önce eklendi

LG bu ekranlarını Detail Enhancer algoritmasıyla da destekleyerek bazen detayların kaybolduğu parlak ve karanlık görüntülerdeki kaliteyi artırmaya çalışacak. LG, mevcut karartma teknolojileriyle yeni teknolojileirni birleştirerek ana hedef olarak karanlık sahnelerdeki detayları ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Örneğin, Detail Enhancer su altında karanlıkta yüzen tropikal bir balığın tüm farklı renklerini ve ayrıntılarını tam olarak izleyenlere gösterebilecek. LG Display'in 83 inçlik 4K META 2.0 OLED demo ekranına görünüşe göre 55, 65 ve 77 inçlik seçeneklerin yanı sıra 88 inç büyüklüğünde 8K OLED'ler de katılacak. Bunlar ilerleyen dönemlerde tüketici TV'lerine, monitörlerine ve diğerlerine ulaşacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

LG, yeni nesil OLED panellerin en büyük zayıflığını gideriyor