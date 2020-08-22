Huawei Mate 40 Lite özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

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ABD yaptırımlarına rağmen emin adımlarla yoluna devam eden Huawei, yeni bir akıllı telefon modeli duyurmaya hazırlanıyor. Huawei Enjoy 20 Plus 5G adındaki bu telefonun 3 Eylül'de Çin'de satışa çıkması beklenirken, aynı modelin yaklaşık 1 ay sonra Huawei Mate 40 Lite, Huawei Y9a ve Huawei P Smart Pro 2021 adıyla farklı pazarlarda da piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Daha önce de benzer stratejiler izleyen Huawei'nin Enjoy 20 Plus 5G modelini, Türkiye'de Mate 40 Lite adıyla satışa sunması kuvvetle muhtemel görünüyor. İşte daha tanıtılmadan China Telecom üzerinden satışa sunulan Huawei'nin Enjoy 20 Plus 5G'nin nam-ı diğer Mate 40 Lite'ın özellikleri ve fiyatı:

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Huawei Enjoy 20 Plus 5G fiyatı ve çıkış tarihi

Arka tasarımıyla geçtiğimiz yıl duyurulan Mate 30 Pro'yu andıran Mate 40 Lite'ın 6,63 inç büyüklüğünde FHD + IPS LCD ekran üzerine kurulacağı söyleniyor. Ekranın üzerinde herhangi bir çentik ya da delik yer almazken, 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası ise pop-up mekanizma içerisine yerleştirilmiş.

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Söylentilere göre Mediatek Dimensity 720 yonga setinden güç alacak telefonda, 6/8 GB RAM ve 64/128 GB dahili depolama birimi yer alacak. Telefonun ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 40W hızlı şarj destekli 4.200 mAh bataryadan temin etmesi bekleniyor.

Halka şeklindeki kamera tasarımıyla akıllara Mate 30 Pro'yu getiren Huawei Enjoy 20 Plus 5G'de, 48 MP + 8 MP + 2 MP üçlü kamera paketi yer alacak. Parmak izi tarayıcısı güç tuşuna entegre edilen telefonun bağlantı noktasında ise USB-C ve 3.5 mm kulaklık girişine ev sahiğliği yapacağı söyleniyor.

Siyah, yeşil, gümüş ve beyaz renklerinde gelecek olan Huawei Enjoy 20 Plus 5G'nin RAM ve depolama kapasitesine göre şu fiyat etiketilerini taşıması bekleniyor:

6 GB RAM + 64 GB depolama ~ 1.899 Yuan (274 $)

6 GB RAM + 128 GB depolama ~ 2.299 Yuan (332 $)

8 GB RAM + 128 GB depolama ~ 2.499 Yuan (361 $)

https://www.gizmochina.com/2020/08/22/huawei-enjoy-20-plus-5g-specs-pricing-and-release-date/

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