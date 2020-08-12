Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition tanıtıldı: Dünyanın seri üretim ilk saydam TV'si

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz ay ilk OLED ekranlı televizyonunu piyasaya süren Xiaomi; kuruluşunun 10. yılı şerefine düzenlediği etkinlikte Mi 10 Ultra ile birlikte, şeffaf ekranlı akıllı televizyonu Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition modelini de duyurdu. Mi TV LUX Transparent Edition, dünyanın seri üretimi yapılan ilk saydam televizyonu olma unvanını taşıyor.

Ayrıca Bkz. "WhatsApp'a 50 kişiye kadar görüntülü konuşma özelliği getiren oda entegrasyonu tamamlandı"

Mi TV LUX Transparent Edition özellikleri

Yalnızca 5.7 mm kalınlığında olan televizyon, 55 inç büyüklüğündeki şeffaf OLED ekrana ev sahipliği yapıyor. 120 Hz tazeleme ve 1 ms gecikme süresine sahip olan bu ekran, düşük kare hızına sahip görüntülerin yenileme hızını yükselten MEMC motorunu da bünyesinde barındırıyor.

İlginizi Çekebilir

Televizyonun arkasında kaybolan Mi TV Stick duyuruldu

FHD (1920 x 1080 piksel) çözünürlükte 10 bit renk derinliğine sahip olan ekran, 150.000: 1 kontrast oranı sunuyor ve DCI-P3 renk gamutunun da %93'ünü destekliyor.

Dahili bileşenleri ekranın altındaki dairesel tabana yerleştirilen Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition, gücünü MediaTek 9650 yonga setinden alıyor. Amiral gemisi düzeyindeki televizyonlar için geliştirilen bu çip, 20'den fazla algoritmayla birlikte görüntüleri anlık olarak optimize edebiliyor.

Tam Boyutta Gör

Daha iyi bir multimedya deneyimi için Dolby Atmos desteği unutulmayan televizyonda, olması gereken tüm giriş/çıkş portlarına da yer veriliyor. MIUI TV 3.0 yazılımını çalıştıran televizyonda her zaman açık ekran özelliği de bulunuyor.

Fiyatı ve çıkış tarihi

16 Ağustos'ta Çin'de satışa sunulacak olan Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition için belirlenen satış fiyatı ise 49.999 yuan (7.195 $).

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.