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    Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition tanıtıldı: Dünyanın seri üretim ilk saydam TV'si

    Dünyanın seri üretimi yapılan ilk saydam ekranlı televizyonu Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition, tüm ihtişamıyla karşınızda. İşte özellikleri, tasarımı ve dudak uçuklatan fiyatı:
    1 hf.
    39,8b
    2
    37
    Televiz...
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition tanıtıldı: Dünyanın seri üretim ilk saydam TV'si
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    Geçtiğimiz ay ilk OLED ekranlı televizyonunu piyasaya süren Xiaomi; kuruluşunun 10. yılı şerefine düzenlediği etkinlikte Mi 10 Ultra ile birlikte, şeffaf ekranlı akıllı televizyonu Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition modelini de duyurdu.  Mi TV LUX Transparent Edition, dünyanın seri üretimi yapılan ilk saydam televizyonu olma unvanını taşıyor. 

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    Mi TV LUX Transparent Edition özellikleri

    Yalnızca 5.7 mm kalınlığında olan televizyon, 55 inç büyüklüğündeki şeffaf OLED ekrana ev sahipliği yapıyor. 120 Hz tazeleme ve 1 ms gecikme süresine sahip olan bu ekran, düşük kare hızına sahip görüntülerin yenileme hızını yükselten MEMC motorunu da bünyesinde barındırıyor.

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    FHD (1920 x 1080 piksel) çözünürlükte 10 bit renk derinliğine sahip olan ekran, 150.000: 1 kontrast oranı sunuyor ve DCI-P3 renk gamutunun da %93'ünü destekliyor.

    Dahili bileşenleri ekranın altındaki dairesel tabana yerleştirilen Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition, gücünü MediaTek 9650 yonga setinden alıyor. Amiral gemisi düzeyindeki televizyonlar için geliştirilen bu çip, 20'den fazla algoritmayla birlikte görüntüleri anlık olarak optimize edebiliyor.

    Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition tanıtıldı: Dünyanın seri üretim ilk saydam TV'si
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    Daha iyi bir multimedya deneyimi için Dolby Atmos desteği unutulmayan televizyonda, olması gereken tüm giriş/çıkş portlarına da yer veriliyor. MIUI TV 3.0 yazılımını çalıştıran televizyonda her zaman açık ekran özelliği de bulunuyor.

    Fiyatı ve çıkış tarihi

    16 Ağustos'ta Çin'de satışa sunulacak olan Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition için belirlenen satış fiyatı ise 49.999 yuan (7.195 $).



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    frostburn 1 hf. en beğenilen
    kahve ortasına koyacaksın bunu bir taraf fener diğer taraf da gs maçını izlesin işte win win :D
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    Eşkenar 1 hf.
    Evin camları yerine bunlardan koyup, istediğin manzaraya karşı oturabilirsin.
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    soneday (Soner Çakır) 1 hf.
    teknoloji ilerliyor biz sadece izliyoruz
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    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    1BilimAdamı (Hakan Altay) 1 hf.
    Görünmez TV yani bir nevi ????
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bu teknolojinin göz kendilerinde araba gözlük camlarında kullanılsa çok iyi olur
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    DH Misafiri 1 hf.
    Televizyon tarafında çok iş yapacağını sanmıyorum ama akıllı gözlük ve araba camlarında kullanılabilir.Bu teknoloji ile birlikte navigasyonlar da o oyunlar da falan gördüğümüz gibi olur diye düşüyorum. Sürücü Yolun üzerinde mavi okları takip ederek gidiyor.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Çin lileri durduramazlar artık ne abd nede türkiye...
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    Kocaday (Ayhan BOLAT) 1 hf.
    Vergiler gelince şovenist bir rakama çıkar.Daha alınabilir modelleri görelim lütfen :)
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    Kocaday (Ayhan BOLAT) 1 hf.
    Vergiler gelince şovenist bir rakama çıkar.Daha alınabilesi modelleri görelim lütfen :)
    Yanıtla
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    Saint Ralph 1 hf.
    Çıksın ilk işim yeni tadilat yaptırdığım 75 metre kare banyoma bir tane 75 inc almak olacak.

    Aybaşı aldığım iki emekli ikramiyesini 'de ön ödeme olarak Mi 'ye bizzat elden vereceğim.

    Saygılar, kaygılar.
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    kaplans007 (Ali Murat Kaplan) 1 hf.
    Zeki Müren de bizi görecek mi
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    ulaşcan1 1 hf.
    bizim türk kızları pek almaz bunu arkasını da temizlemek gerekecek çünkü çok pahalı geldi fiyatı bana.
    Yanıtla +2
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    kayamtky 1 hf.
    Böyle bir teknolojiye hayran olmamak elde değil.
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    39803 kez okundu.
    23 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

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