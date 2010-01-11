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LG televizyon pazarında liderlik koltuğunu istiyor

9 yıl
20,6b
1
20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG televizyon pazarında liderlik koltuğunu istiyor
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2009 yılında 16.2 milyon LCD televizyon satışı gerçekleştirerek Samsung'un ardından dünyanın en büyük ikinci üreticisi olarak 2010 yılına adım atan LG, daha fazlasını istiyor ve 2011'e dünyanın en büyük LCD TV üreticisi olarak girmenin planlarını yapıyor. 2010 hedefini 25 milyon LCD TV olarak açıklayan Güney Kore merkezli firma böylece pazar payını %11'den %15 çıkartmayı amaçlıyor. İncelik ve görüntü kalitesinin rekabette artık tek başına yeterli olmadığını belirten LG Home Entertainment tepe yöneticisi Simon Kang, televizyonların evrim geçirdiğini belirtilirken "izlenen" değil "kullanılan" TV dönemine geçtiklerini söyledi. LCD ve Plazma TV'ler için 2010 toplam satış öngörüsünü 29 milyon olarak açıklayan LG, bu sıçramada INIFINA serisi LED TV'lerine özellikle güveniyor.

INFINA serisi LED TV'leriyle daha ince, daha şık ve daha yüksek görüntüsüne sahip televizyonlar sunma hedefinde olan LG, aynı zamanda NetCast üzerinden Skype gibi uylamalara online erişime de önem gösteriyor. Her ikisi de Güney Kore merkezli olan Samsung ve LG'nin pazardaki liderlik savaşını Sony, Panasonic, Sharp ve Toshiba gibi Japon üreticilerin nasıl izleyeceğini ise zaman gösterecek.


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resler 9 yıl
LG nin değişik zamanlarda üç ayrı ürününü aldım ve kullandım. Bir dahada LG yi ne alırım nede dönüp bakarım.
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albani 9 yıl
Beyler bunların Liderlikleri Satış/Üretim(TV ler) ve Modül üretimi konularıdır!!!

Kalite yada diğer faktörler çok ayrıdır,Lider olmak bir çok kritere göre olur ama bu iki ana üreticide bugün için özellikle TV üretimi/satışı ve
Modül üretimi/satışı konularında zaten ilk iki üreticidirler!!!

TV bazında ise Samy son 5/6 senedir Liderdir(Satış cirosu olarak)

Zaten bu heriflerin gayeside "Kalitede" değil Satışta(TV+Modül) "Lider" olmaktır!!!

ANCAK;"F/P" paneller olarak tartışmasız iki lider Samy ve LGE dir


Bunun tüm tüketicilere "artısı" ise;diğer Japon üreticilerinin fiyatlarının düşmesine sebeb olmaktadır!!! buda bana göre çok çok ciddi bir
fiyatların kontrol altına alınması manasına gelmektedir!!!

Bu iki Korelinin ben özellikle panellerini hiç tutmam,almamda,ama ortadaki reel gerçekleride görmezden gelemem!!

Gerek fiyatların kontrol altına alınması gereksede Japonların daha iyi kaliteye yönelmelerini ve Japonların bir çok High-End panelde ise
yine fiyatların kontrol altına sağlanmasına olanak tanıyor!!!

Bugün örnek;Samy/LGE panel TV işinde olmasaydı siz Sony nin bugün için ortalama TR de $ 2000 gibi olan bir paneline $ 3000/4000 sahip olabilirdiniz!
hatta bazı Serilerde çok daha pahalısına ve bu panellerde bugün için aynen satılırdı!!! sadece USA da biraz düşük olurdu ama yine çok fiyattan çok
rahat müşteri bulurdu!!

Dolayısıyla olayın bu ayağı çok çok önemlidir!!!!! Samy/LGE çok ciddi fiyat kontrol unsuru yaratıyor panel işinde


Bakınız Samy nin Baclit-LED B6/7/8 panelleri bütün dünyada neredeyse yok satıyor!!!!
Peki diğer rakipleri olan Baclit-LED üretenler yani Sony/Tosh/Sharp/LGE/Phil ne satıyor>>>aynen hikaye satıyorlar


Samy nin tek başına sattığı Baclit-LED panellerin sayısına diğer 5 üreticinin toplamı erişemiyor hatta yanına bile yaklaşamıyor


Samy LED-LCD leri;normal CCFL LCD gibi satıyor yaw

Hata Samy nin LED-LCD leri diğer üreticilerin çoğu CCFL serilerindeki panellerden bile daha fazla satılıyor!!

+++
Bakınız heriflerin Promo/Cosmetic/Satış stratejileri v.s v.s;yaw adamlar adeta pazarları süpürüyor!!! diğerleri ise sadece izliyor!!!

Ben adamların malını beğenmeyip,almıyorum ama ortadaki asıl gerçeklerde bunlardır ve bunlarıda görmemek;kör olmak demektir

yada kasıtlı olmak demektir,yada diğer markaların fanatiği olmak demektir!!

Adamlar şapka çıkartılacak işler yapıyorlar,bilmem farkındamısınız!!!
Kalita-malite filan bunlar zaten hikaye,günümüzde kalitemi kaldı ayrıca panel işinde!!!(Bang&Oluffsen ve Loewe ile Sharp ın bazı panelleri hariç tabiki
ama bunlarıda alan yok
çünkü bu paneller Araba fiyatına satılıyor
)

Kaldıki Samy/LGE F/P dengesini çok güzel oturttu!! ayrıca mallarda salt kalitesiz/dandik denecek kadarda kesinlikle değildir!!
Ayrıca Samy nin S-LCD fabrikasının Modülleri(S_PVA tip) hala dünyada en iyi TV paneller için Modülleridir


++
Kısaca ben adamları tebrik ediyorum,özellikle "fiyat dengesinin oluşturulmasına" sebeb oldukları için,zaten böyle giderse, "caponlar"
baş edemiyecek bunlarla!!!
Yada dahada güzel fiyatlara ineceklerdir!!

++
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DH Misafiri 9 yıl
samsung ordayken oturmasın da.
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RaptorFX 9 yıl
samsung gibi kalitesiz ve servis hizmeti berbat bir firma dünya liderliğinde ya ne diyim...
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