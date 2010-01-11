LG televizyon pazarında liderlik koltuğunu istiyor

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2009 yılında 16.2 milyon LCD televizyon satışı gerçekleştirerek Samsung'un ardından dünyanın en büyük ikinci üreticisi olarak 2010 yılına adım atan LG, daha fazlasını istiyor ve 2011'e dünyanın en büyük LCD TV üreticisi olarak girmenin planlarını yapıyor. 2010 hedefini 25 milyon LCD TV olarak açıklayan Güney Kore merkezli firma böylece pazar payını %11'den %15 çıkartmayı amaçlıyor. İncelik ve görüntü kalitesinin rekabette artık tek başına yeterli olmadığını belirten LG Home Entertainment tepe yöneticisi Simon Kang, televizyonların evrim geçirdiğini belirtilirken "izlenen" değil "kullanılan" TV dönemine geçtiklerini söyledi. LCD ve Plazma TV'ler için 2010 toplam satış öngörüsünü 29 milyon olarak açıklayan LG, bu sıçramada INIFINA serisi LED TV'lerine özellikle güveniyor.

INFINA serisi LED TV'leriyle daha ince, daha şık ve daha yüksek görüntüsüne sahip televizyonlar sunma hedefinde olan LG, aynı zamanda NetCast üzerinden Skype gibi uylamalara online erişime de önem gösteriyor. Her ikisi de Güney Kore merkezli olan Samsung ve LG'nin pazardaki liderlik savaşını Sony, Panasonic, Sharp ve Toshiba gibi Japon üreticilerin nasıl izleyeceğini ise zaman gösterecek.