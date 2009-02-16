LG ve Intel, Moorestown tabanlı MID'ler için iş birliğine gidiyor

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Tegra kod adını taşıyan yeni nesil yongada sistem (SoC) çözümleriyle 99$ seviyesinde yüksek tanımlı video desteğine sahip mobil internet cihazları hazırlayacağın belirten açıklayan Nvidia ile aynı saatlerde Intel ve LG de geleceğin mobil internet cihazları için işbirliğine gittiklerini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Uzakdoğu merkezli teknoloji devi LG'nin yeni nesil MID'leri yani mobil internet cihazları Intel'in Moorestown platformunu kullanan ilk çözümler olacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci,entegre grafik birimi ve bellek kontrolcüsünü içeren Lincroft kod adlı yongada sistem çözümünü ve Langwell kod adlı yongayı içeren platformla hazırlanacak yeni nesil mobil internet cihazlarının işletim sistemiyse Intel desteğiyle geliştirilen Linux tabanlı Moblin eşlik edecek.

LG'nin Moorestown tabanlı mobil internet cihazlarının önümüzdeki yıl pazara sunulması bekleniyor.