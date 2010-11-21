LG, Windows 7'li tablet bilgisayarını satışa sundu

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden LG, Windows 7'li yeni tablet bilgisayarı H1000B'yi Güney Kore'de satışa sundu. Intel Atom platformunu kullanan tablet bilgisayar, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 10.1-inç kapasitif dokunmatik ekranla geliyor. Tasarımıyla dikkat çeken tablet bilgisayar, 1.6GHz'de çalışan Atom Z530 işlemcisinden güç alıyor. 1GB bellek ile donatılan ve depolama için 16GB kapasiteli SSD sürücüsüne yer verilen tablet bilgisayar, Windows 7 Starter işletim sisteminin standart arayüzünü kullanıyor ve dokunmatik kullanımı daha verimli kılmak için özelleştirilmiş sanal klavyeye ile geliyor.
Gücünü 4 hücreli pilden alan LG H1000B'nin diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, G-Sensörü, 2 adet USB 2.0 portu, kart okuyucusu, ses kontrol, Windows menü ve güç butonu gibi detaylar yer alıyor. 850 gram ağırlığında ve 14.5mm kalınlığında olan tablet bilgisayar, Güney Kore'de farklı data planlarıyla sunulurken örneğin taşınabilir WiMAX yönlendirici ile birlikte 850 dolar civarında bir fiyatlandırmaya sahip olduğu belirtiliyor.
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Bu eksikler giderilirse ve pratik aksesuarlarla sunulursa (HTPC kullanımı için dock station, uzaktan kumanda; masa üstü kullanım için tasarımı tamamlayan dock station'lı, touchpad'li klavye vs.) işe yarar.
Tablet PC piyasası henüz oturmadı, potansiyelleri büyük.
tablet pc yi neden masaüstünde kullanmak istiyosun yada neden adı tabletki yada illa klavye ve donanım bakımından güzel birşey istiyosun neden tablet pc alıyosunki bir dizüstü senin için daha mantıklı olmazmı.
Ben lg yi tasarım konusunda herzaman üst sıralarda görmüşümdür açıkçası lg den bu kadar kötü bir tasarım beklemezdim dış görünüm biraz elden geçerse bence iyi bir rakip buda Açıkça lg nin birçok ürününü kullandıktan sonra tutupta ipad yada alternatiflerini almaktansa tasarım konusunda daha güzel birşeyler sunarsa LG almayı tercih ederim. dock station klavye kumanda gibi ıvır zıvırı geliştirmektense bence daha çok iş amaçlı kullanımlar için uygun ek ürünler geliştirmeliler bence