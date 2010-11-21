LG, Windows 7'li tablet bilgisayarını satışa sundu

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden LG, Windows 7'li yeni tablet bilgisayarı H1000B'yi Güney Kore'de satışa sundu. Intel Atom platformunu kullanan tablet bilgisayar, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 10.1-inç kapasitif dokunmatik ekranla geliyor. Tasarımıyla dikkat çeken tablet bilgisayar, 1.6GHz'de çalışan Atom Z530 işlemcisinden güç alıyor. 1GB bellek ile donatılan ve depolama için 16GB kapasiteli SSD sürücüsüne yer verilen tablet bilgisayar, Windows 7 Starter işletim sisteminin standart arayüzünü kullanıyor ve dokunmatik kullanımı daha verimli kılmak için özelleştirilmiş sanal klavyeye ile geliyor.

Gücünü 4 hücreli pilden alan LG H1000B'nin diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 3.0, G-Sensörü, 2 adet USB 2.0 portu, kart okuyucusu, ses kontrol, Windows menü ve güç butonu gibi detaylar yer alıyor. 850 gram ağırlığında ve 14.5mm kalınlığında olan tablet bilgisayar, Güney Kore'de farklı data planlarıyla sunulurken örneğin taşınabilir WiMAX yönlendirici ile birlikte 850 dolar civarında bir fiyatlandırmaya sahip olduğu belirtiliyor.