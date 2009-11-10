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LG, XD5 Mini harici diskini duyurdu

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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LG, XD5 Mini harici diskini duyurdu
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Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından LG, harici depolama çözümlerine bir yenisini daha ekledi. Depolama sıkıntısının bulunduğu netbook'lara özel olarak tasarlanan XD5 Mini, bünyesinde 2.5 inçlik sabit disk bulunduruyor. 13 mm kalınlığındaki harici disk, daha hızlı veri transferine imkan vermek için Sata 2 arayüzü ve 320-500GB olmak üzere iki farklı kapasiteyle geliyor.

Siyah, kırmızı, pembe ve beyaz olmak üzere 4 farklı renk alternatifiyle kullanıcının karşısına çıkan XD5'in 320GB'lık modelinin satış fiyatı 86 dolar, 500GB'lık modelinin satış fiyatı ise 120 dolar olarak belirlenirken, ilk olarak Güney Kore'de satışa sunulacağı açıklanan ürünün diğer pazarlardaki geleceğiyle ilgili herhangi bir açıklamaysa yapılmadı.


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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CoreXXX 9 yıl
lg çıkartsa ne farkedioki, içine koyacakları sabit disk alternatifi aynı, bende üretecem kutusuna ahmet yazıp içine odun gibi hitachi diski koyup satacam valla:D
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A.SAYGILI 9 yıl
Tasarım güzel gözüküyor ama tabiki Wd'nin önüne geçemezler
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TELESCOPE 9 yıl
bilgilendirme için teşekkürler
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sdivleli 9 yıl
Bknz: Samsung ne yaparsa ben de yapmalıyım!
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