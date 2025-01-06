LG, yeni Evo serisiyle akıllı televizyon pazarında çıtayı bir üst seviyeye çıkarıyor

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LG, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2025 etkinliğinde, yeni nesil “Evo” OLED televizyon serisini tanıtarak teknoloji meraklılarının ilgisini çekmeyi başardı. M5 ve G5 serileri, hem sinema tutkunları hem de oyun severler için dikkat çekici yeniliklerle dolu.

Bu yeni serilerin en önemli özelliklerinden biri, LG'nin geliştirdiği Alpha 11 Gen 2 işlemcisi. Bu işlemci, yapay zeka ve makine öğrenimi kapasitesini genişleterek, 2024 model G4 serisine kıyasla hem görüntü hem de ses kalitesinde önemli iyileştirmeler sunuyor. İşlemci, düşük çözünürlüklü içerikleri daha doğal ve net bir şekilde ölçeklendirebiliyor. Bunun yanı sıra, HDR görüntüleri kişiselleştirme ve ince ayar yapma imkanı tanıyan yeni bir “Profesyonel” dinamik ton eşleme sistemi sayesinde renk ve detay hassasiyeti en üst seviyeye çıkarılıyor.

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Ses tarafında ise Alpha 11 işlemcisi, basit stereo ses kaynaklarını bile sanal 11.1.2 surround ses deneyimine dönüştürebiliyor. Bu, 2024 modellerinde kullanılan 9.1.2 sanal ses yapılandırmasına göre daha dengeli bir tonalite ve netlik sunuyor.

Yeni M5 ve G5 ekranlarında en belirgin yenilik ise parlaklık seviyelerinde. LG’nin “Brightness Booster Ultimate” sistemi, dört katmanlı OLED panel tasarımını ve Alpha 11 işlemcisinin gelişmiş piksel kontrol teknolojisini birleştirerek, parlaklığı önceki modellere göre üç kat artırmayı hedefliyor. Bu parlaklık artışı, özellikle 55, 65, 77 ve 83 inç ekran boyutlarında dikkat çekiyor. LG, bu modellerin tam parlaklık değerlerini açıklamasa da, 10% pencere parlaklık değerlerinin 1900 nit civarında, hatta daha küçük ölçümlerde daha yüksek olabileceği öngörülüyor.

Bu yenilikler, özellikle M5 ve G5 serisinin film izleme ve oyun deneyiminde çıtayı daha da yukarı taşıyacağını gösteriyor. Yeni işlemcinin gelişmiş yapay zeka algoritmaları ve parlaklık artırıcı teknolojisi, kullanıcıların her ortamda üstün bir görüntü ve ses deneyimi yaşamasını sağlamayı amaçlıyor.

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LG, yeni Evo serisiyle çıtayı bir üst seviyeye çıkarıyor