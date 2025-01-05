Galaxy S25 serisi hakkında neler biliyoruz? İşte bugüne kadar ki tüm sızıntıların derlemesi!

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Samsung'un merakla beklenen Galaxy S25 serisi, Android akıllı telefon pazarında standartları belirlemeye devam ediyor. Lansman tarihi yaklaştıkça, cihazlarla ilgili detaylar da gün yüzüne çıkıyor. Samsung’un sıkı güvenlik önlemleri almasına rağmen, sızıntılar durmadı ve bu yeni seri hakkında önemli bilgiler şimdiden ortaya çıktı. Peki bugüne kadar yeni seri hakkında neler öğrendik? Gelin birlikte bakalım.

Ergonomik Tasarım ve Malzeme Kalitesi

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Samsung, Galaxy S25 serisinin tasarımında sadeliği ve şıklığı bir arada sunmaya devam ediyor. Galaxy S25 Ultra, yuvarlatılmış köşeleriyle konforu ön plana çıkarıyor. Bu tasarım, cihazın elde tutulmasını kolaylaştırırken estetik bir görünüm sağlıyor. Ultra model, yine titanyum bir arka kapakla gelirken, diğer modeller alüminyum çerçevelerle donatılmış. S Pen yuvası da Ultra modelde yerini koruyor.

Büyük ve Parlak Ekran Deneyimi

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Galaxy S25 Ultra’nın ekranı, 6,86 inç boyutuyla bir önceki modele göre biraz daha büyük. Çerçevelerin 2,3 mm’ye kadar inceltilmesiyle cihaz daha kompakt bir tasarıma sahip. 3000 nit’e kadar ulaşan ekran parlaklığı, görselleri her ortamda net bir şekilde görmeyi sağlıyor. Ayrıca, yeni nesil Gorilla Glass ekran koruması, yansıma önleyici özelliklerle bir araya gelerek dayanıklılığı artırıyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra’nın yeni render görüntüleri paylaşıldı 2 gün önce eklendi

Snapdragon İşlemci ve Yüksek Performans

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Galaxy S25 serisinin tamamı, bu kez yalnızca Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle geliyor. Samsung, Exynos işlemcilerde yaşanan üretim sorunları nedeniyle bu kararı almış gibi görünüyor. Snapdragon 8 Elite, yüksek performansıyla dikkat çekerken, 12 GB RAM’in standart hale getirilmesi de tüm modellerde bir performans artışı sağlıyor.

Geliştirilmiş Kamera Özellikleri

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Galaxy S25 Ultra’nın kamera sisteminde, 200 MP ana sensör korunuyor. Bunun yanı sıra, geniş açılı çekimlerde kullanılan sensör 50 MP’ye çıkarılarak görüntü kalitesi artırılıyor. Bu geliştirme, özellikle düşük ışık koşullarında daha iyi fotoğraf çekilmesini sağlıyor. Ancak S25 ve S25+ modellerinde kamera yükseltmeleri daha sınırlı olabilir.

Batarya ve Şarj Teknolojileri

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Samsung, Galaxy S25 serisinde batarya kapasitelerinde bir değişiklik yapmamış gibi görünüyor. Ancak, yeni kablosuz şarj teknolojisi Qi2 standardı ile 25W kablosuz şarj desteği sunulacak. Ek olarak, batarya ömrünü uzatmak için yapay zeka destekli enerji yönetim sistemleri kullanılacak.

Slim Model Sürprizi

Samsung’un, Galaxy S25 Slim adlı daha ince bir model üzerinde çalıştığına dair sızıntılar var. Resmi bir doğrulama olmasa da, bu modelin tanıtılması durumunda seriye farklı bir alternatif sunulabilir.

Lansman ve Fiyat Beklentileri

Galaxy S25 serisinin 22 Ocak’ta yapılacak Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Cihazların 7 Şubat itibarıyla satışa sunulacağı konuşuluyor. Snapdragon 8 Elite işlemcisinin maliyet artışı nedeniyle fiyatlarda bir yükseliş olabileceği düşünülüyor.

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