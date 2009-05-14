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LG'den 930 Dolarlık 100 Hz LCD TV

10 yıl
19,1b
1
10
Diğer
Salih
Haber Editörü
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100 Hz ve üzerindeki yüksek tarama hızlarıyla beraber gelen LCD televizyonlar genellikle pahalı olduklarından dolayı piyasada henüz yeterince yaygınlaşamadılar. Ancak her teknoloji ürününde olduğu gibi bu tip televizyonların da fiyatları makul seviyeye doğru iniyor. Artık 1000 Doların altında tek tük böyle ürünler görmeye başladık.

LG'den 930 Dolarlık 100 Hz LCD TV
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Kore merkezli LG firmasının yeni LG 42LG50YR LCD televizyonu uygun fiyatıyla (6399 Yuan veya tam olarak 930 USD) kullanıcıların geneline hitap ediyor. Dış çerçevesi siyah akrilikten yapılmış TV'nin alt kısmındaki kırmızı renkli kaplama ve üzerindeki yarım daire şeklindeki düğmeler hoş bir görüntü veriyor.

Başarım özelliklerine baktığımız zaman, LG 42LG50YR'nin 1920x1080 Full HD standart çözünürlüğünü desteklediğini görmek sevindirici. Bunun yanında 5 ms tepki süresiyle çalışan LCD panelin yatay görüş açısı 178 derece.

Televizyon geleneksel bağlantı arayüzleriyle beraber modern HDMI ve USB arayüzlerini de bünyesinde barındırıyor. Tümleşik hoparlörler SRS TSXT çevreleyen (surround) ses efektlerini destekliyor.


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El_domingo 10 yıl
Merak etmeyin turkiye elekronik urunlerde fiyat bakımından baya iyi durumda..turkiyedeki maksimum fiyatı 930$+kdv olur...
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denon 10 yıl

Orjinalden alıntı: El_domingo

Merak etmeyin turkiye elekronik urunlerde fiyat bakımından baya iyi durumda..turkiyedeki maksimum fiyatı 930$+kdv olur...

930+kdv+ötv+trt bandrolü+shipping+ vs vs.
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milyondabir 10 yıl
orda 930 $ olur burda aynısı 1930$ yaparlar
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Roronoa Zoro 10 yıl

Orjinalden alıntı: milyondabir

orda 930 $ olur burda aynısı 1930$ yaparlar


Evet çok doğru bir tespit gerçektende
burası Türkiye kazıklanmadan çıkış yok
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