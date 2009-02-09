LG'den cep telefonlarına özel Bluetooth klavye: LBA-C300

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LG Mobile'ın cep telefonlarına özel ürettiği QWERTY klavye FCC tarafından görüntülendi.

Yalnızca 6 x 9 cm ebatlarındaki LBA-C300 kod adlı klavye Bluetooth aracılığıyla telefonla iletişim kuruyor. Yaptığınız işlemleri kontrol edebilmeniz için de klavyede ufak bir LCD ekrana yer verildiğini görüyoruz. Klavyenin yeteneklerini sizlere kısaca özet geçecek olursak dikkatimizi;

- Mesaj yazma, gönderme

- Telefona gelen mesajları okuma

- Telefona yeni numara kaydetme, görüntüleme

- Saat / alarm / takvim / kronometre fonksiyonları

- Gelen çağrıları reddetme

gibi özellikler çekiyor. Piyasada bu tür özellikleri barındıran cihazların karşımıza fazla çıkmadığını söyleyebiliriz. İlginç klavyenin LG tarafından Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağını umuyoruz. LBA-C300'ün fiyatı açısından bir şey söylemek için henüz erken.