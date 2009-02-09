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LG'den cep telefonlarına özel Bluetooth klavye: LBA-C300

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,1b
1
7
Diğer
knight
Haber Editörü
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LG'den cep telefonlarına özel Bluetooth klavye: LBA-C300
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LG Mobile'ın cep telefonlarına özel ürettiği QWERTY klavye FCC tarafından görüntülendi.

Yalnızca 6 x 9 cm ebatlarındaki LBA-C300 kod adlı klavye Bluetooth aracılığıyla telefonla iletişim kuruyor. Yaptığınız işlemleri kontrol edebilmeniz için de klavyede ufak bir LCD ekrana yer verildiğini görüyoruz. Klavyenin yeteneklerini sizlere kısaca özet geçecek olursak dikkatimizi;

- Mesaj yazma, gönderme
- Telefona gelen mesajları okuma
- Telefona yeni numara kaydetme, görüntüleme
- Saat / alarm / takvim / kronometre fonksiyonları
- Gelen çağrıları reddetme

gibi özellikler çekiyor. Piyasada bu tür özellikleri barındıran cihazların karşımıza fazla çıkmadığını söyleyebiliriz. İlginç klavyenin LG tarafından Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağını umuyoruz. LBA-C300'ün fiyatı açısından bir şey söylemek için henüz erken.


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alpkopat 10 yıl
bende daha duruyo chatboard antika niyetine:D
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eyz 10 yıl
ONUN REKLAMINI HATIRLIYORUM BEN DİŞ CEKTİRMİŞ Bİ KIZ Bİ ERKEK VARDI CAFEDE İKİSİNİNDE AGZI ŞİŞ CHATBOARD LA ANLAŞIYOLARDI
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Tenzenshin 10 yıl
q klavyeyi iyi kullananlar çok sevinecektir :) lg telefon için mi bu sırf ?
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..Knight.. 10 yıl
Orjinalden alıntı: painscream93

q klavyeyi iyi kullananlar çok sevinecektir :) lg telefon için mi bu sırf ?


Muhtemelen resmi tanıtımdan sonra her şey ortaya çıkar.
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