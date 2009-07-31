LG'den ilk dokunmatik çikolata; Chocolate BL40

LG'nin Temmuz ayının başında sade ancak geniş kullanılabilirliğe sahip olacağını iddia ettiği Chocolate serisinin yeni üyesi BL40 hakkında yeni bilgiler firma cephesinden gelmeye devam ediyor. 21:9'luk geniş ekranı nedeniyle alışık olmadığımız tasarıma sahip olan BL40'da firmanın ilk açıklamalarının aksine kapasitif dokunmatik ekran bulunuyor. 4 inç boyutunda 800*345 çözünürlüklü bu ekran sayesinde BL40,yaygınlaşmaya başlayan geniş ekran medya formatlarını en iyi şekilde oynatarak kullanıcıya daha gelişmiş multimedya deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Cihazın sahip olduğu ekranı ikiye bölerek aynı anda farklı içerikleride çalıştırabilmesi kullanıcıların BL40 ile yaşayacağı diğer deneyimlerden biri.

7.2Mbps'lık HSDPA,GPS ve Wi-Fi bağlantı desteği sunan BL40'ın LG tarafından resmi olarak açıklanmamasına rağmen fotoğraflarda 5 Megapiksellik kameraya sahip olacağı anlaşılıyor. LG'nin yeni Chocolate'ının şu anda göze çarpan tek eksikliğininde herhangi bir smartphone işletim sistemine sahip olmaması söylenebilir. Cihazın çıkış tarihi için firmanın Ağustos ayını işaret etmeside,BL40 ile ilgili yorumlar için bir süre daha beklemek zorunda kalacağımızı gösteriyor.

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