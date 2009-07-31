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LG'den ilk dokunmatik çikolata; Chocolate BL40

9 yıl
68b
1
88
Diğer
Shady
Haber Editörü
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LG'nin Temmuz ayının başında sade ancak geniş kullanılabilirliğe sahip olacağını iddia ettiği Chocolate serisinin yeni üyesi BL40 hakkında yeni bilgiler firma cephesinden gelmeye devam ediyor. 21:9'luk geniş ekranı nedeniyle alışık olmadığımız tasarıma sahip olan BL40'da firmanın ilk açıklamalarının aksine kapasitif dokunmatik ekran bulunuyor. 4 inç boyutunda 800*345 çözünürlüklü bu ekran sayesinde BL40,yaygınlaşmaya başlayan geniş ekran medya formatlarını en iyi şekilde oynatarak kullanıcıya daha gelişmiş multimedya deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Cihazın sahip olduğu ekranı ikiye bölerek aynı anda farklı içerikleride çalıştırabilmesi kullanıcıların BL40 ile yaşayacağı diğer deneyimlerden biri.

7.2Mbps'lık HSDPA,GPS ve Wi-Fi bağlantı desteği sunan BL40'ın LG tarafından resmi olarak açıklanmamasına rağmen fotoğraflarda 5 Megapiksellik kameraya sahip olacağı anlaşılıyor. LG'nin yeni Chocolate'ının şu anda göze çarpan tek eksikliğininde herhangi bir smartphone işletim sistemine sahip olmaması söylenebilir. Cihazın çıkış tarihi için firmanın Ağustos ayını işaret etmeside,BL40 ile ilgili yorumlar için bir süre daha beklemek zorunda kalacağımızı gösteriyor.

LG'den ilk dokunmatik çikolata; Chocolate BL40
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LG'den ilk dokunmatik çikolata; Chocolate BL40
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LG'den ilk dokunmatik çikolata; Chocolate BL40
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DH Misafiri 7 yıl
şuanki piyasa değeri kac para:)
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DH Misafiri 9 yıl
Merhaba coook sevgili telefonumla ilgili yardima ihtiyacim var yardimci olabilirseniz cok sevinirim.
pc suite'im telefonumla baglanmiyordu kaldirdim yeniden yuklemek icin fakat verilen cd'de sadece dvix cikti. internette de bulamiyorum indireyim ne yapmam gerek:(
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YagmurGokdemir 9 yıl
arkadaslar ben bosna hersekde ogrenciyim
bu ulkeninde gg ye benzer bir sitesi var ve bu urun orda 400-500 liraya denk geliyor asagi yukariya asagida 1 link veriyorum...
almayi dusunuyorum bu ozelliklde bi telefon bu fiyata kacirilmaz diye dusunuyorum ama su siralar nakit sorunu yasiyorum :S

market.ba/...
market.ba/...

bi sorum olucak daha once yurt disindan telefon almadim
tr de telefonlari nasil kayit ettiriyoruz?
fatura filan sart mi?
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DH Misafiri 9 yıl
selamlar ben bu telefonu aldım müthiş bişey ya. hele o tek el haraketiyle mesaj ekranını dik veya yatay olarak bilgisayar klavyesi gibi yapması yokmu beni çok etkiledi.bide internet browser çok hızlı süper..ha bu arada iki parmak haraketiyle resimleri büyütüp küçültmesi yokmu muhteşem.bide diğer telefonlara göre görüntü kaliteside süper.resimleri iki parmağımızla büyüttüğümüzde hd resim kalitesi yokmu vede resim bulanık olmuyor anında netleştiriyor..çekilen resim boy fotoğrafı olsa bile o kişinin kafa kısmını keserek vesikalık yapabiliyorsunuz..arkadaşlarım bu telefonu bende görünce çok kıskandılar açıkcası ve birde telefonculara kılıf almak için gittiğimde bu telefonu bilmeyen bile var valla ben aldım çok özellik var sayısız tavsiye ederim...
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noqturno 9 yıl
21.9 ekran işi gerçekten çok güzel, bende merter meydan daki mediamarkt ta inceledim, telefonun içindeki avatar fragmanını izledim, çok çok kaliteliydi.
21.9 ekran demek bilgisayarınızda izlediğiniz filmleri üst ve altındaki siyah boşluklar olmadan tam ekrana oturtarak izlemek demek.
Merak ettiğim messenger programı ve ebook (e kitap) okuma programı yükleme imkanı varmı? Eğer olursa
tam benim cihazım olur.
İnternet + tam ekran film + müzik + messenger + e-kitap ---------- Daha ne olsun
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posses 9 yıl
chocolate guzel telefon ama kvk almanızı tavsıye etmem bozuldu servıse gonderdım kullanıcı hatası deyıp 225 tl para istedıler gıttım baska bı tamırcıde 25 tl ye yaptırdım
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metbey 9 yıl
eksisozluk'e reklam vermişler...
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htekbas 9 yıl
sayın Figure
bu telefon ilgi alanımda ama şimdilik fiyatı 1300 civarında dolaysıyla biraz daha bekleyeceğim farklı ve şık bir telefon özellik olarakda neredeyse full
sanırım elinizde bulunuyor detaylı bir inceleme yaparmısınız
"Çok yüklenen sayfalarda multitouch kasıyor" diye yazmışsınız burayı anlayamadım tam olarak açıklarmısınız
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Figure 9 yıl
htekbas

sayın Figure
bu telefon ilgi alanımda ama şimdilik fiyatı 1300 civarında dolaysıyla biraz daha bekleyeceğim farklı ve şık bir telefon özellik olarakda neredeyse full
sanırım elinizde bulunuyor detaylı bir inceleme yaparmısınız
"Çok yüklenen sayfalarda multitouch kasıyor" diye yazmışsınız burayı anlayamadım tam olarak açıklarmısınız

youtube.com/...

Videoyu 4. dakikadan itibaren izlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız.
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özgür5353 9 yıl
Lg dünyanın en tehlikeli gsm cep telefonu üreticisi

ve her zaman en iyiyi çıkarabilecek kadarda üstün teknolojiye sahip.
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Momo-Oz 9 yıl
bildiğimiz gofret olmuş bu :D
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..Knight.. 9 yıl
cinema.philips.com/...

Philips'in 21:9 oranında görüntü sunan LCD televizyonu vardı.
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koxp94 9 yıl
burda yok 21:9 nasıl bir standart böyle
en.wikipedia.org/...
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