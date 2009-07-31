LG'den ilk dokunmatik çikolata; Chocolate BL40

LG'nin Temmuz ayının başında sade ancak geniş kullanılabilirliğe sahip olacağını iddia ettiği Chocolate serisinin yeni üyesi BL40 hakkında yeni bilgiler firma cephesinden gelmeye devam ediyor. 21:9'luk geniş ekranı nedeniyle alışık olmadığımız tasarıma sahip olan BL40'da firmanın ilk açıklamalarının aksine kapasitif dokunmatik ekran bulunuyor. 4 inç boyutunda 800*345 çözünürlüklü bu ekran sayesinde BL40,yaygınlaşmaya başlayan geniş ekran medya formatlarını en iyi şekilde oynatarak kullanıcıya daha gelişmiş multimedya deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Cihazın sahip olduğu ekranı ikiye bölerek aynı anda farklı içerikleride çalıştırabilmesi kullanıcıların BL40 ile yaşayacağı diğer deneyimlerden biri.
7.2Mbps'lık HSDPA,GPS ve Wi-Fi bağlantı desteği sunan BL40'ın LG tarafından resmi olarak açıklanmamasına rağmen fotoğraflarda 5 Megapiksellik kameraya sahip olacağı anlaşılıyor. LG'nin yeni Chocolate'ının şu anda göze çarpan tek eksikliğininde herhangi bir smartphone işletim sistemine sahip olmaması söylenebilir. Cihazın çıkış tarihi için firmanın Ağustos ayını işaret etmeside,BL40 ile ilgili yorumlar için bir süre daha beklemek zorunda kalacağımızı gösteriyor.
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pc suite'im telefonumla baglanmiyordu kaldirdim yeniden yuklemek icin fakat verilen cd'de sadece dvix cikti. internette de bulamiyorum indireyim ne yapmam gerek:(
bu ulkeninde gg ye benzer bir sitesi var ve bu urun orda 400-500 liraya denk geliyor asagi yukariya asagida 1 link veriyorum...
almayi dusunuyorum bu ozelliklde bi telefon bu fiyata kacirilmaz diye dusunuyorum ama su siralar nakit sorunu yasiyorum :S
market.ba/...
market.ba/...
bi sorum olucak daha once yurt disindan telefon almadim
tr de telefonlari nasil kayit ettiriyoruz?
fatura filan sart mi?
21.9 ekran demek bilgisayarınızda izlediğiniz filmleri üst ve altındaki siyah boşluklar olmadan tam ekrana oturtarak izlemek demek.
Merak ettiğim messenger programı ve ebook (e kitap) okuma programı yükleme imkanı varmı? Eğer olursa
tam benim cihazım olur.
İnternet + tam ekran film + müzik + messenger + e-kitap ---------- Daha ne olsun
bu telefon ilgi alanımda ama şimdilik fiyatı 1300 civarında dolaysıyla biraz daha bekleyeceğim farklı ve şık bir telefon özellik olarakda neredeyse full
sanırım elinizde bulunuyor detaylı bir inceleme yaparmısınız
"Çok yüklenen sayfalarda multitouch kasıyor" diye yazmışsınız burayı anlayamadım tam olarak açıklarmısınız
youtube.com/...
Videoyu 4. dakikadan itibaren izlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız.
ve her zaman en iyiyi çıkarabilecek kadarda üstün teknolojiye sahip.
mobile.mail.ru/...
Philips'in 21:9 oranında görüntü sunan LCD televizyonu vardı.
en.wikipedia.org/...