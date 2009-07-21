LG'den özel tasarımlı yeni netbook; Xnote Mini X120 Levi's SE

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Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Güney Kore merkezli LG, netbook pazarındaki iddiasını hazırladığı yeni modeliyle bir kez daha gözler önüne serdi. Netbook pazarındaki artan rekabette koşullarından yenilikçi çözümler hazırlayarak sıyrılmayı hedefleyen firma, Xnote Mini X120 netbook modelinin Levi's markalı özel bir versiyonunu hazırladı. Teknik özellikleri itibariyle standart X120 modeliyle aynı çizgide yer alan özel tasarımlı yeni netbook özellikle özel tasarımlı Levi's taşıma çantası ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

LG'nin özel tasarımlı yeni netbook modeli, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç LED backlit ekran ile geliyor.1.6GHz'de çalışan Intel Atom işlemcisine ek olarak üzerinde 1GB bellek ve 160GB sabit disk bulunan Xnote Mini X120'nin diğer özellikleri arasında ise 10/100 ethernet, WiFi ve Bluetooth gibi detaylara yer vveriliyor. 6 hücreli pil ile 1.26 Kg ağırlığında olduğu açıklanan yeni netbook, Windows XP işletim sistemine ek olarak sadece 5 saniye de boot edilmesini sağlayan Linux tabanlı gömülü işletim sistemine de sahip.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen özel tasarımlı LG Xnote Mini X120'nin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.