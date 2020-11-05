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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Life is Strange ve Vampyr'ı geliştiren stüdyo 6 yeni oyun üzerinde çalışıyor

    Life is Strange, Vampyr ve geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde yayınlanan Tell Me Why'ı geliştiren stüdyo Dontnod Entertainment, 6 yeni oyun üzerinde çalışıyor.
    6 gün
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Life is Strange ve Vampyr'ı geliştiren stüdyo 6 yeni oyun üzerinde çalışıyor
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    2015 yılında yayınlanan Life is Strange serisi ile oyun dünyasında popüler olan Dontnod Entertainment isimli şirket, sevenleri için güzel bir duyuru yaptı.

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    Şirketin CEO'su Oskar Guilbert, geçtiğimiz günlerde Venture Beat ile bir röportaj gerçekleştirdi. Oskar Guilbert şu anda stüdyonun, üzerinde çalışılan 6 yeni oyunla ve Montreal'de açılan yeni bir stüdyo ile son derece meşgul olduğunu söyledi. Ne yazık ki oyunlar ile ilgili herhangi bir açıklama yok.

    Bu yeni açılan stüdyo, Dontnod Entertainment'ın daha çok hikaye odaklı oyun yapmasına olanak sağlıyormuş. Yeni kurulan stüdyonun başındaki isimler ise Dontnod Entertainment'ın baş yapımcısı Luc Baghadoust ve yaratıcı yönetmen Michel Koch. Şu anda stüdyo olarak onlar da tamamen yeni bir IP'nin üzerinde çalışıyorlarmış.

    Dontnod Entertainment'ın daha önce geliştirdiği öne çıkan oyunlar ise şöyle: Life is Strange, Vampyr, Tell Me Why, The Awesome Adventures of Captain Spirit ve Remember Me. Şirketin önümüzdeki süreçte ilk çıkacak oyunu ise 1 Aralık 2020'de çıkacak olan Twin Mirror.



    https://www.gamesradar.com/life-is-strange-developer-has-six-new-games-in-production/?utm_content=buffer12051&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer_grtw Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    48 dakika önce
    gun

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    1 saat önce
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