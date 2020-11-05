IGN: PlayStation 5, 1440p çözünürlüğü desteklemiyor

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Sony'nin heyecanla beklenen yeni konsolu PlayStation 5'in çıkışına artık sadece günler kaldı. Meraklı bekleyiş sürerken konsolun bilinmeyen bazı küçük detayları da nihayet netlik kazanmaya başladı. IGN İtalya'dan gelen yeni bir bilgiye göre PS5 beklendiği gibi maalesef 1440p çözünürlük desteği sunmuyor.

PlayStation 5'in 1440p çözünürlük destekleyebileceği yönünde son haftalarda bazı dedikodular çıkmıştı. Burada özellikle de BenQ'nun yeni monitörlerinden birisini tanıttığı PS5 için 1440p çözünürlük desteğinden bahsetmesi beklentileri artırmıştı. Ancak BenQ kısa süre sonra bu ifadeleri internet sitesinden kaldırdı. Bugünkü IGN İtalya haberi ise zaten düşük olan 1440p beklentisini artık tamamıyla bitirmiş durumda.

Sony'nin 1440p çözünürlüğüne bir türlü sıcak bakmıyor olması epey enteresan. Microsoft tarafında hem yeni nesil Series X/S hem de bir önceki nesil One X konsolları doğal 1440p desteği sunuyor. 1440p şu anda özellikle de monitör pazarında en popüler çözünürlük tercihlerinden birisi. Elbette PS5 sahipleri de konsollarını bu monitörlere bağlamak isteyecek. Burada upscale/downscale yerine doğrudan doğal 1440p desteği sunuluyor olsa çok daha iyi olurdu.

Yeni teknolojileri ve çıkış oyunlarıyla heyecanla beklenen PlayStation 5; ABD ve Japonya gibi bazı bölgelerde 12 Kasım'da, Türkiye ve Avrupa'da ise 19 Kasım'da piyasaya sürülecek. Konsolun ön sipariş stokları şu anda ülkemiz de dahil olmak üzere her yerde tükenmiş durumda.

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