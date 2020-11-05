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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    IGN: PlayStation 5, 1440p çözünürlüğü desteklemiyor

    IGN İtalya, PlayStation 5'in 1440p çözünürlüğü destelemediğini açıkladı. 1440p beklentisi olanlar için maalesef kötü bir haber.
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    Oyun Konsolları
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    IGN: PlayStation 5, 1440p çözünürlüğü desteklemiyor
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    Sony'nin heyecanla beklenen yeni konsolu PlayStation 5'in çıkışına artık sadece günler kaldı. Meraklı bekleyiş sürerken konsolun bilinmeyen bazı küçük detayları da nihayet netlik kazanmaya başladı. IGN İtalya'dan gelen yeni bir bilgiye göre PS5 beklendiği gibi maalesef 1440p çözünürlük desteği sunmuyor.

    PlayStation 5'in 1440p çözünürlük destekleyebileceği yönünde son haftalarda bazı dedikodular çıkmıştı. Burada özellikle de BenQ'nun yeni monitörlerinden birisini tanıttığı PS5 için 1440p çözünürlük desteğinden bahsetmesi beklentileri artırmıştı. Ancak BenQ kısa süre sonra bu ifadeleri internet sitesinden kaldırdı. Bugünkü IGN İtalya haberi ise zaten düşük olan 1440p beklentisini artık tamamıyla bitirmiş durumda.

    Sony'nin 1440p çözünürlüğüne bir türlü sıcak bakmıyor olması epey enteresan. Microsoft tarafında hem yeni nesil Series X/S hem de bir önceki nesil One X konsolları doğal 1440p desteği sunuyor. 1440p şu anda özellikle de monitör pazarında en popüler çözünürlük tercihlerinden birisi. Elbette PS5 sahipleri de konsollarını bu monitörlere bağlamak isteyecek. Burada upscale/downscale yerine doğrudan doğal 1440p desteği sunuluyor olsa çok daha iyi olurdu.

    Yeni teknolojileri ve çıkış oyunlarıyla heyecanla beklenen PlayStation 5; ABD ve Japonya gibi bazı bölgelerde 12 Kasım'da, Türkiye ve Avrupa'da ise 19 Kasım'da piyasaya sürülecek. Konsolun ön sipariş stokları şu anda ülkemiz de dahil olmak üzere her yerde tükenmiş durumda. 



    Kaynakça https://twitter.com/Okami13_/status/1324079573248561153 https://it.ign.com/ps5/175513/news/ps5-brutte-notizie-per-i-pc-gamer-la-nuova-console-non-supportera-la-risoluzione-a-1440p Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rachsuchtig 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen ceo-tr
    Ya arkadaş senin monitörün 1080p diye popüler olmuyor mu? Gir bak 2k gerçekten popüler bir tercih
    1 Yanıt Yanıtla +25
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    ceo-tr (Ceo Tr) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    "1440p şu anda özellikle de monitör pazarında en popüler çözünürlük tercihlerinden birisi."
    ne zaman bu 1440p çözünürlük en popüler çözünürlüklerden oldu. kaç kişi kullanıyor acaba. 10 sene önce aldığım monitör bile 1080p. hayırlısı.
    "1440p şu anda özellikle de monitör pazarında en popüler çözünürlük tercihlerinden birisi." ne zaman bu 1440p çözünürlük en popüler çözünürlüklerden oldu. k...
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    4 Yanıt Yanıtla +20
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    swat882 (Swat882 ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ceo-tr
    Gelişmiş bir ülkede yaşamadığını hatırla dostum.
    2 Yanıt Yanıtla +17
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    Müştemilat Bey 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizim gibi muz cumhuriyetinde en ideal cozunurluk 1080p. Bu bile aslında bize pahalı ekran kartlarıyla ve sistemiyle ama durum bu malesef.
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    prolukdabirinci 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tüplü TV de calışma demi
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    prolukdabirinci 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Benim led tv m var onda calışırmı
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    kbere (Önder D) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    1440p oldukça popüler olmasının yanında, aynı zamanda en mantıklı tercihlerden birisi. Ama Sony'nin yıllardır olan politikası oyunları televizyonda oynayacak insanlara göre geliştiriyor her şeyi. PS4 Pro için de bu destek yok. Oysa 4k basan yazılım 2k da basabilmeli. Müşteri kitlesinin çok büyük bölümü televizyonda oynadığı için ve televizyonda da 2k pek yaygın olmadığı için görmezden geliyorlar bence
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    Greylights (THE E ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    TV ve telefonlarındaki özensizliği/dayatmaları konsol tarafında da devam ettiriyor Sony. Tebrik etmek lazım bu diktatörlüğü. O sektörlerde süründüğü gibi bu söktörde de sürünecek. Zaten bu zamanda Xbox varken PS'e bakmak da nebilim..
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    joven 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Çünkü konsol tv ile olur o küçücük ekran konsol şaka gibi
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    kbere (Önder D) 5 gün ( Mesaj Silindi ) joven
    Küçücük? Sanırım uzun zamandır monitörleri takip etmiyorsunuz. Ben de dahil bir çok insan evinde iyi bir TV olmasına rağmen monitörde oynamayı tercih ediyor. Çünkü monitörün verdiği görüntü kalitesi TV'den çok daha iyi.
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    b0Ni (Barış ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    kendim 2k monitör kullanıyorum ama 2k popüler falan değil saçmalamayın, steam istatistiklerinde bile %6-7 civarı sadece. sony neden desteklememekte ısrar ediyor o da garip tabii
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    chamicals2 (İbn-i Sina ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    2k tv olmadığından desteklenmemesi gayet doğal
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    XanthiN (Ozan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    @LKLC Hasan hocam, haberleri forumun ilgili bölümüne yansıtarak paylaşırsan daha fazla kişiye ulaşır. Örneğin ben bu haberi Playstation Genel Bölümü'ne yansıma yarattım. Geçmiş bir kaç haberini daha ilgili bölümlere yansıtıvermiştim, denk geldikçe yapmaya çalışıyorum ki daha fazla kişiye ulaşsın. Portalı / haberler bölümünü takip etmeyip sadece forumun belirli bölümlerinde gezen önemli bir topluluk var. Sanırım editör arkadaşlar bir haber yayınlarken forumun istedikleri bölümüne yansıma yaratabiliyor çünkü yansıma yaratarak haber paylaşayan editörler de var. @powerstorm @Jeolog. , bu olay otomatize edilebilir mi?
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    En son indirimden almıştım 1080p monitör 2008 yılında kaç sene olmuş millet 4k ya doydu 8k bekliyoruz bu yeni nesil konsolları resmen çöp keşke 2021de çıkartsalardı en azından 5nm ile yeni grafik yongaları ile çıkartsalardı yeni konsollar daha çıkmadan bitik hale geldi ne 4k 60fps üstü verebiliyor ne 2k kaldıki 2021 - 2022 de 8k oyunları göreceğiz oynayacağız pclerin teknolojisi ile
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    mehmet_clk (mehmet çelik) 6 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    O 2008 değil de 2018 olmasın. 2008'den bu zamana dayanabilen monitör mü kaldı?
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    patatessiz patso 4 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    8K belk' 100 sene sonra mainstream olabilir ama bu asır için olmaz.
    4k dan 8k ya geçiş işlem kapasitesinde %400 artış demek oluyor.
    Zaten yavaştan teknolojinin fiziksel limitlerine ulaştık. Transistörleri kararlı şekilde daha fazla küçültemiyoruz. Bu kadar artışı ancak yeni bir buluş bulunursa yakalarız.
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    6136 kez okundu.
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