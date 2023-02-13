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    Linkin Park, yapay zekâ ile oluşturulan müzik videosunu yayınladı

    2000’lerin efsane rock grubu Linkin Park, tamamen yapay zekâ ile oluşturulan müzik videosunu yayınladı. Videoda 2017’de vefat eden Chester Bennington’ın yer alması dikkatleri çekti.
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    Linkin Park, yapay zekâ ile oluşturulan müzik videosunu yayınladı Tam Boyutta Gör
    2000'lerin başındaki alternatif rock alanında önemli işlere ve başarıla imza atan popüler grup Linkin Park, bir süredir sessizliğe teslim olmuştu. Ancak kısa bir süre önce grup, daha önce yayınlanmamış olan Lost adlı parçalarını yapay zekâ ile oluşturulan müzik videosuyla paylaştı.

    Yapay zeka ile oluşturulan müzik videosu 

    Lost’un videosu tanınmış Web3 sanatçıları Emily Yang ve Maciej Kuciara tarafından kurulan Shibuya stüdyosu aracılığıyla ortaya kondu. Videonun oluşturulması için yapay zekâ girişimi Kaiber ile birlikte çalışıldı. Ortaya çıkan eser ise oldukça iddialı.

    Yapay zekâ destekli bir grafik motoru kullanan Kaiber, potansiyel videonun ideal versiyonunu açıklayan bir komut istemine dayalı olarak yeni video oluşturuyor. Oluşturulan videolar bir dizi farklı stil seçenekleriyle de değiştirilebiliyor. Sahnelerin oluşturulmasında ilk animasyonlu müzik videolarından, orijinal sanat eserleri ve arşiv görüntülerinden yararlanıldı.

    Daha önce yayımlanmamış olan Lost’u Chester Bennington sesi ve animasyonuyla aşağıdan izleyebilirsiniz. Bu arada bu şarkı Linkin Park’ın 7 Nisan'da yayınlanacak olan Meteora 20th Anniversary Edition albümünün içerisinde olacak. Orijinal Meteora albümü 2003’te yayınlanmıştı.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 19 saat önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 2 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 2 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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