Tam Boyutta Gör 2000'lerin başındaki alternatif rock alanında önemli işlere ve başarıla imza atan popüler grup Linkin Park, bir süredir sessizliğe teslim olmuştu. Ancak kısa bir süre önce grup, daha önce yayınlanmamış olan Lost adlı parçalarını yapay zekâ ile oluşturulan müzik videosuyla paylaştı.

Yapay zeka ile oluşturulan müzik videosu

Lost’un videosu tanınmış Web3 sanatçıları Emily Yang ve Maciej Kuciara tarafından kurulan Shibuya stüdyosu aracılığıyla ortaya kondu. Videonun oluşturulması için yapay zekâ girişimi Kaiber ile birlikte çalışıldı. Ortaya çıkan eser ise oldukça iddialı.

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Yapay zekâ destekli bir grafik motoru kullanan Kaiber, potansiyel videonun ideal versiyonunu açıklayan bir komut istemine dayalı olarak yeni video oluşturuyor. Oluşturulan videolar bir dizi farklı stil seçenekleriyle de değiştirilebiliyor. Sahnelerin oluşturulmasında ilk animasyonlu müzik videolarından, orijinal sanat eserleri ve arşiv görüntülerinden yararlanıldı.

Daha önce yayımlanmamış olan Lost’u Chester Bennington sesi ve animasyonuyla aşağıdan izleyebilirsiniz. Bu arada bu şarkı Linkin Park’ın 7 Nisan'da yayınlanacak olan Meteora 20th Anniversary Edition albümünün içerisinde olacak. Orijinal Meteora albümü 2003’te yayınlanmıştı.

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Linkin Park, yapay zekâ ile oluşturulan müzik videosunu yayınladı