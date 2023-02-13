Linkin Park, yapay zekâ ile oluşturulan müzik videosunu yayınladı

Yapay zeka ile oluşturulan müzik videosu
Lost’un videosu tanınmış Web3 sanatçıları Emily Yang ve Maciej Kuciara tarafından kurulan Shibuya stüdyosu aracılığıyla ortaya kondu. Videonun oluşturulması için yapay zekâ girişimi Kaiber ile birlikte çalışıldı. Ortaya çıkan eser ise oldukça iddialı.
Yapay zekâ destekli bir grafik motoru kullanan Kaiber, potansiyel videonun ideal versiyonunu açıklayan bir komut istemine dayalı olarak yeni video oluşturuyor. Oluşturulan videolar bir dizi farklı stil seçenekleriyle de değiştirilebiliyor. Sahnelerin oluşturulmasında ilk animasyonlu müzik videolarından, orijinal sanat eserleri ve arşiv görüntülerinden yararlanıldı.
Daha önce yayımlanmamış olan Lost’u Chester Bennington sesi ve animasyonuyla aşağıdan izleyebilirsiniz. Bu arada bu şarkı Linkin Park’ın 7 Nisan'da yayınlanacak olan Meteora 20th Anniversary Edition albümünün içerisinde olacak. Orijinal Meteora albümü 2003’te yayınlanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah