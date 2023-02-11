NPC devrimi: Mount & Blade II: Bannerlord, ChatGPT ile birleştirildi

Tam Boyutta Gör 2023 yılı hiç şüphesiz yapay zekâ yılı olacak ve bu neredeyse her endüstride görülecek. Microsoft ve Google bu alanda kıyasıya bir rekabet halindeyken oyun endüstrisi için bir devrim yaklaşıyor olabilir. Bir geliştirici tarafından sergilenen Mount & Blade II: Bannerlord ChatGPT modu, interaktif oyunların geleceğini aydınlatıyor.

NPC devrimi gerçekleşebilir

Tam Boyutta Gör Bir mod yapımcısı olan Bloc, Mount & Blade II: Bannerlord oyununda dinamik diyaloglar oluşturmak için ChatGPT kullanan bir mod geliştirdi. Bu mod için ayrıca özel olarak oluşturulmuş bir hikâye motoru da kullanıldı. NPC'ler Türkçe dilinde de cevaplar veriliyor ancak İngilizce dilde daha sağlıklı cevaplar verdiği görülüyor. Ortaya çıkanlar ise açıkçası büyüleyici denilebilir. Sıkça gördüğümüz ruhsuz, etrafının farkında olmayan ve iletişimi sınırlı NPC’ler bir noktada oyunun en zayıf kısmı oluyor. Peki, NPC’ler ile birebir yazarak iletişime girmek ve sohbet etmek nasıl olurdu? Mount & Blade II: Bannerlord için geliştirilen ChatGPT modu tam olarak bunu yapıyor.

Tam Boyutta Gör Bloc tarafından yayınlanan videolarda oyuncunun NPC’ler ile onların kimlikleri, meslekleri ve çevreleri hakkında yazarak sohbet ettiği görülüyor. Örneğin, videonun bir noktasında Bloc bir çiftçiye geliyor ve tahıl satıp satmadıklarını soruyor. Çiftçinin “evet” cevabının ardından Bloc, 1 paket tahılın fiyatını soruyor. Çiftçi, bir paketin 7 dinar olduğunu belirtiyor. Bloc ise 6 paket istiyor ve “İşte ödemen” yazıyor. Ve işlem tamamlanıyor. Herhangi bir “satın al” düğmesine tıklanmıyor. Dolayısıyla bu sadece Bannerlord için değil bütünüyle oyun dünyası için heyecan verici bir gelişme.

Potansiyel büyük

Tam Boyutta Gör Videoda karakterlerin kendi arka hikayelerini oluşturdukları da görülüyor. Bu hikayeler oyuncunun bahsettiği konuya göre şekilleniyor. Dolayısıyla aynı oyunda sınırsız bir deneyimin sunulması mümkün görünüyor. Elbette yukarıda da dediğimiz gibi bu arka plan hikayeleri geliştirici TaleWorlds Entertainment’in yazmadığı NPC’ler için oluşturulan özel bir hikâye motoru ile oluşturuluyor.

Öte yandan modun mevcut durumunun en büyük sorunu yapay zekâ tarafından verilen yanıtların biraz uzun sürüyor olması. Ek olarak diyaloğun çoğu, tipik ChatGPT yanıtları gibi biraz robotik kalıyor. Bununla birlikte üretken yapay zekâ muhtemelen her oyun türü için uygun olmayabilir. Ancak Mount & Blade gibi NPC etkileşimi yüksek RPG oyunlarda ChatGPT veya üretken yapay zekalar büyük potansiyele sahip gibi görünüyor. Aşağıdaki örnek videodan modu ve yapabildiklerini izleyebilirisiniz. Ayrıca Bloc'un YouTube sayfasında daha fazla ilgili videonun da mevcut olduğunu belirtelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Mount & Blade II: Bannerlord, ChatGPT modu ile birleştirildi