NPC devrimi: Mount & Blade II: Bannerlord, ChatGPT ile birleştirildi

Öte yandan modun mevcut durumunun en büyük sorunu yapay zekâ tarafından verilen yanıtların biraz uzun sürüyor olması. Ek olarak diyaloğun çoğu, tipik ChatGPT yanıtları gibi biraz robotik kalıyor. Bununla birlikte üretken yapay zekâ muhtemelen her oyun türü için uygun olmayabilir. Ancak Mount & Blade gibi NPC etkileşimi yüksek RPG oyunlarda ChatGPT veya üretken yapay zekalar büyük potansiyele sahip gibi görünüyor. Aşağıdaki örnek videodan modu ve yapabildiklerini izleyebilirisiniz. Ayrıca Bloc'un YouTube sayfasında daha fazla ilgili videonun da mevcut olduğunu belirtelim.
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah