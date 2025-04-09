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    Spotify söylentileri yalanladı: Premium'da asla reklam olmayacak

    Spotify, sosyal medyada ortaya çıkan Premium abonelikte reklam gösterildiğine dair söylentilere yanıt verdi. Spotify, bunun gerçeğini yansıtmadığını, Premium'un reklamsız kalacağını söyledi.
    spotify premium reklamsız olacak Tam Boyutta Gör
    Spotify Premium abonelerinin müzik, podcast dinlerken reklam duyduklarına dair paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Şirket, sorunun bir hata olduğunu ve yakında reklamsız müzik dinleme deneyimine kavuşacaklarını onayladı.

    Spotify Premium reklamsız kalacak

    Spotify resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden Premium plana reklamların geleceği iddialarını reddeden bir gönderi paylaştı. Premium aboneliğin reklamsız olduğunu ve her zaman reklamsız kalacağı belirtildi.

    Spotify, daha yüksek kaliteli ses, ayrıntılı kontroller ve ek avantajlar sunacak yeni Premium abonelik üzerinde çalışıyor. Uzun zamandır beklenen Hi-Fi sesi getirecek yeni planın bu yıl içinde tanıtılacağı ve fiyatının mevcut Premium plandan 5 dolar daha pahalı olacağı söyleniyor.

    Spotify Premium ne kadar?

    Spotify Premium abonelik ücreti aylık 60 TL. Spotify Premium öğrenci fiyatı 33 TL, Spotify Duo fiyatı 80 TL.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 4 saat önce

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