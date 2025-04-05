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    Anlık Bildirim

    Apple Müzik'in ses özelliği 4 yıl sonra Windows'a geldi

    Apple, PC kullanıcıları için müzik uygulamasını yeni ses özelliğiyle güncelledi. Apple Music, 4 yılın ardından Windows bilgisayarlarda Dolby Atmos desteği kazandı.
    Apple Müzik Windows Dolby Atmos desteği Tam Boyutta Gör
    Apple Müzik Dolby Atmos desteği iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlarda 4 yıldır var. Üç boyutlu ses deneyimi şimdi Windows PC’lerde. Apple, Windows’taki Apple Müzik uygulamasını Dolby Atmos desteğiyle güncelledi. Kullanıcıların uyumlu kulaklık ve hoparlörlerde uzamsal sesi deneyimlemesine imkan veriyor.

    Apple Müzik Dolby Atmos desteği Windows PC'lerde

    Dolby Atmos, uyumlu stereo kulaklıklar ve hoparlörlerle sürükleyici, üç boyutlu ses deneyimiyle sesin duyulmasını sağlayan bir surround ses biçimi Apple'ın Uzamsal Ses teknolojisi, sesin her noktadan geliyormuş gibi duyulmasını sağlamak için Dolby Atmos içeriğini alıp kendi yönlü ses filtrelerini uyguluyor.

    Windows PC kullanıcısı olarak Apple Müzik’in Dolby Atmos özelliğini deneyimleyebilmeniz için Microsoft Store'dan ayrıca Dolby Access uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Sonra, Apple Müzik uygulamasını başlatın, Ayarlar’a girin, Çalma ayarlarında Dolby Atmos'u etkinleştirin. İndirilen müzik için Dolby Atmos'u etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

    Apple Müzik platformundaki her şarkının Dolby Atmos'u desteklemediğini belirtmekte fayda var. Uyumlu parçalarda Dolby simgesi oluyor.

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