Apple Müzik'in ses özelliği 4 yıl sonra Windows'a geldi

Apple Müzik Dolby Atmos desteği Windows PC'lerde
Dolby Atmos, uyumlu stereo kulaklıklar ve hoparlörlerle sürükleyici, üç boyutlu ses deneyimiyle sesin duyulmasını sağlayan bir surround ses biçimi Apple'ın Uzamsal Ses teknolojisi, sesin her noktadan geliyormuş gibi duyulmasını sağlamak için Dolby Atmos içeriğini alıp kendi yönlü ses filtrelerini uyguluyor.
Windows PC kullanıcısı olarak Apple Müzik’in Dolby Atmos özelliğini deneyimleyebilmeniz için Microsoft Store'dan ayrıca Dolby Access uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Sonra, Apple Müzik uygulamasını başlatın, Ayarlar’a girin, Çalma ayarlarında Dolby Atmos'u etkinleştirin. İndirilen müzik için Dolby Atmos'u etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Apple Müzik platformundaki her şarkının Dolby Atmos'u desteklemediğini belirtmekte fayda var. Uyumlu parçalarda Dolby simgesi oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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