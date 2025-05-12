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    SoundCloud'dan içeriklerin yapay zeka eğitimi için kullanıldığı iddiasına yanıt geldi

    SoundCloud'un sessiz sedasız hizmet şartlarına yapay zeka eğitimi maddesini eklediği ortaya çıktı. Müzisyenler, hesaplarını sileceklerini dile getirirken, SoundCloud'dan açıklama geldi.

    SoundCloud yapay zeka açıklaması
    SoundCloud'un hizmet şartlarında “Aksi yönde ayrı bir sözleşme yapılmadığı sürece, kullanıcılar içeriklerinin yapay zeka ve makine zekası teknolojilerine veya hizmetlerine bilgi vermek, onları eğitmek ya da geliştirmek için kullanılabileceğini açıkça kabul eder.” maddesi yer alıyor. SoundCloud, bu maddeyi Şubat 2024'te ekledi ancak sanatçıların paylaşımlarına göre şirket hiçbir bilgilendirmede bulunmadı.

    Sanatçılardan bazıları sosyal medya platformları üzerinden SoundCloud’a yükledikleri tüm şarkıları sildiklerini, hesaplarını da kapatacaklarını dile getirdi. SoundCloud tepkilere daha fazla kayıtsız kalmadı ve yapay zekanın platformda kullanılış biçimine yönelik açıklamada bulundu.

    SoundCloud: "Yapay zekayı eğitmek için sanatçı içeriklerini kullanmıyoruz"

    SoundCloud sanatçı içeriklerinin izinsiz olarak yapay zeka modellerinin eğitimi için kullanıldığı iddialarına ilişkin olarak, “SoundCloud her zaman sanatçı odaklı olmuştur, öyle de kalacaktır. Yapay zekayı eğitmek için sanatçı içeriklerini kullanmıyoruz. Veri toplama işlemine izin vermiyoruz. Yetkisiz kullanımı engellemek için “no AI” etiketi bile ekledik. Gelecekteki tüm yapay zeka araçları, sanatçıların keşfini artırmak, haklarını korumak ve imkanlarını genişletmek için oluşturulacak. Endişelerinize kulak veriyoruz ve şeffaflığa, sanatçı kontrolüne ve adil kullanıma bağlı kalmaya devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

    SoundCloud, Şubat 2024’te güncellenen hizmet şartlarında yapay zekanın kişiselleştirilmiş öneriler sunma, içerik düzenlemesi, dolandırıcılık tespiti ve daha iyi içerik tanımlama için kullanıldığını belirtiyor.

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 6 saat önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 2 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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