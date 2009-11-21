Lite-On 24x hızında kayıt yapan harici DVD yazıcısını duyurdu

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Lite-On eHAU424

Bir dönem monitörleriyle de karşımıza ancak son dönemde ağırlıklı olarak optik sürücüleriyle gündeme gelen Lite-On, 24x hızında kayıt yapabilen yeni bir harici DVD yazıcı hazırladı. Kompakt ve hafif yapıları nedeniyle üreticilerin optik sürücü kullan(a)madığı netbook ve ultra-ince dizüstü bilgisayarları hedef alan eHAU424 kod adlı yeni sürücü, 168 x 57.5 x 197.71 boyutlarında ve 1.1 Kg ağırlığında.

Bilgisayar bağlantısını USB 2.0 ara birimi üzerinden gerçekleştiren ve 2MB kapasiteli tampon bellek ile donatılan yeni sürücü, LightScribe desteği ile optik medyalara baskı da yapabiliyor. SmartErase isimli veri silme teknolojisini de destekleyen yeni sürücü DVD+R/-R medyalara 24x, DVD-RAM ve DVD+R/-R DL medyalara 12x, DVD+RW'lere 8x ve DVD-RW'lere de 6x hızında yazabiliyor.

Optik medya olarak CD-R kullanıldığında 48x, yeniden yazılabilir CD-RW kullanıldığında ise 24x kayıt hızına destek veren Lite-On eHAU424, Amerika'da 50$ seviyesinden satışa sunulmuş durumda.

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Lite-On eHAU424 dikey olarak ta kullanılabiliyor.