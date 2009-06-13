Lite-On maliyet odaklı Blu-ray sürücüsünü satışa sundu

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Sektörün önde gelen donanım üreticilerinden Lite-On, ilk detayları kısa bir süre önce gün ışığına çıkan maliyet odaklı Blu-ray sürücüsüü kullanıma sundu. Firmanın iHOS104 kod adını taşıyan dahili formdaki Blu-ray sürücüsü, SATA ara birimini destekliyor ve 2MB kapasiteli tampon bellekle geliyor. BD-ROM/BD-R/BD-RE medyalara 4x, DVD-ROM medyalara 8x ve CD-ROM'lara 32x hızında kayıt yapabilen Blu-ray sürücüye kutu içeriğinde CyberLink TrueTheater HD yazılımı eşlik ediyor.

Lite-On tarafından Avrupa satışına önümüzdeki ay başlanması beklenen iHOS104 Blu-ray sürücüsü Amerika'da 69.99$'lık fiyatla kullanıma sunulmuş durumda.