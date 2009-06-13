Lite-On maliyet odaklı Blu-ray sürücüsünü satışa sundu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sektörün önde gelen donanım üreticilerinden Lite-On, ilk detayları kısa bir süre önce gün ışığına çıkan maliyet odaklı Blu-ray sürücüsüü kullanıma sundu. Firmanın iHOS104 kod adını taşıyan dahili formdaki Blu-ray sürücüsü, SATA ara birimini destekliyor ve 2MB kapasiteli tampon bellekle geliyor. BD-ROM/BD-R/BD-RE medyalara 4x, DVD-ROM medyalara 8x ve CD-ROM'lara 32x hızında kayıt yapabilen Blu-ray sürücüye kutu içeriğinde CyberLink TrueTheater HD yazılımı eşlik ediyor.
Lite-On tarafından Avrupa satışına önümüzdeki ay başlanması beklenen iHOS104 Blu-ray sürücüsü Amerika'da 69.99$'lık fiyatla kullanıma sunulmuş durumda.
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Benim ilk DVD-Rw aldığım zamanlar 120TL idi.Bu RW değil ama hiç değilse benim gibi orta direk kullanıcıların yavaş yavaş BD edinebilecekleri anlamına geliyor.
Bir iki yıl önceki gibi ucuz BD player sahibi olmak için Playstation 3 almaya gerek kalmayacak hiç değilse.