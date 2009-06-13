Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lite-On maliyet odaklı Blu-ray sürücüsünü satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,5b
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Lite-On maliyet odaklı Blu-ray sürücüsünü satışa sundu
Tam Boyutta Gör

Sektörün önde gelen donanım üreticilerinden Lite-On, ilk detayları kısa bir süre önce gün ışığına çıkan maliyet odaklı Blu-ray sürücüsüü kullanıma sundu. Firmanın iHOS104 kod adını taşıyan dahili formdaki Blu-ray sürücüsü, SATA ara birimini destekliyor ve 2MB kapasiteli tampon bellekle geliyor. BD-ROM/BD-R/BD-RE medyalara 4x, DVD-ROM medyalara 8x ve CD-ROM'lara 32x hızında kayıt yapabilen Blu-ray sürücüye kutu içeriğinde CyberLink TrueTheater HD yazılımı eşlik ediyor.

Lite-On tarafından Avrupa satışına önümüzdeki ay başlanması beklenen iHOS104 Blu-ray sürücüsü Amerika'da 69.99$'lık fiyatla kullanıma sunulmuş durumda.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CoreXXX 10 yıl
lite on mu aman uzak kalsın, buna 70 dolar verceme az daha bekler kaliteli bir marka optik sürücü alırım ve pişman olmam nasolsa fiatlar 100 ün altına indi alınabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 10 yıl
Haberde resmen "BD-ROM/BD-R/BD-RE medyalara 4x kayıt yapabilen Blu-ray sürücü" denilmiş, boş BD yazıyorsa Blu-ray yazıcı tabiri kullanılmalı, çok tezat bir haber, düzeltilmesi lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 10 yıl
Memorex 4X 15li kutu boş BD geçen ay amazon.com'da 45$ dan satılıyordu, Türkiye'de halen 4x boş Verbatim BD en ucuz 11 liradan bulunuyor, boş BD ler en azından Amazon.com'un fiyatlarından gelse, buralarda da hareketlenmeler başlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xtreme55 10 yıl
Bu çok iyi bir haber, yavaş yavaş bluraylar ucuzlamaya ve yaygınlaşmaya başlar artık..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ABSOLUT 10 yıl
110TL yapıyor.Hadi Türkiye'de biraz daha pahalı olsun 130TL diyelim.

Benim ilk DVD-Rw aldığım zamanlar 120TL idi.Bu RW değil ama hiç değilse benim gibi orta direk kullanıcıların yavaş yavaş BD edinebilecekleri anlamına geliyor.

Bir iki yıl önceki gibi ucuz BD player sahibi olmak için Playstation 3 almaya gerek kalmayacak hiç değilse.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KanKoKan 10 yıl
Güzel bir fiyat, Lite-On bu konuda rekabet başlatırsa yakında diğer üreticilerde fiyatları 55-65 dolar arasına çeker, umarım medyalarıda kısa zamanda uçuz ve bulunabilir olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Computex 09: MSI Standı 10 yıl Computex 09: Nvidia, AMD ve Thermaltake standları 10 yıl inFAMOUS inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim