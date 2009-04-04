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Lite-On yeni Blu-ray sürücüsünü duyurdu; iHES208

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lite-On yeni Blu-ray sürücüsünü duyurdu; iHES208
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Blu-ray pazarında iddialı olmak istediğini sık sık dile getiren dijital çözümler üreticisi Lite-On hazırladığı yeni sürücüsünü kullanıma sunuyor. Firmanın iHES208 kod adını taşıyan dahili sürücüsü Blu-ray diskleri okuma ve DVD medyalara yazabilme yeteneğine sahip. BD-R/RE/ROM diskleri 8x hızında okuyabildiği belirtilen Lite-On'un yeni kombo sürücüsü, DVD±R medyalara 16x, DVD±R DL ve DVD+RW medyalara 8x, DVD-RW'lere 6x ve DVD-RAM medyalara 12x hızında yazabiliyor.

LightScribe teknolojisine destek veren ve bu teknoloji ile uyumlu medyaların (CD/DVD) yüzeyine herhangi bir tasarımın basılabilmesine olanak tanıyan kombo sürücü 2MB ön bellekle geliyor ve SATA arabirimini destekliyor. Lite-On iHES208'in 159.99$'lık yurt dışı satış fiyatına sahip olacağı belirtiliyor.


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NikeNeGerek 10 yıl
Türkiyede sadece okuyan model 120$'a bulunabiliyor ama DVD yazamıyor o bildiğim kadarıyla. Meh DVD yazabilen hem de Blue-Ray okuyabilen bir cihaz için fiyatı normal.
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FuRkN 10 yıl
hala kullanıyorum tepsisiz pioneer'dan.Hala da canavar gibi valla.

Blu-ray'de şuan okadar gerekli bişey gibi gelmio acıkcası.Şuan için cok erken olduğunu düşünüyorum..Blu-ray yaygınlaşsın ucuzlasın sonra düşünürüz...
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CoreXXX 10 yıl
o dediğiniz pioneer markalı dvd romlarda vardı, tepsi yokdu ve çok güzeldi ben kullandım 4 yıl, ama kötü bir yanıda yok değil tepsi olmayışının, küçük tip medyaları sokamıyordunuz içine:))
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1963bursa 10 yıl
159$ a satılıyor güya ama 3 aya 59$'a düşerse şaşmam, şu an Türkiye de 6x okuyan model 120 liraya bulunabiliyor, ortalama 75$ civarı eder, fiyatlar cidden düşüyor, boş BD ler ne kadar peki, Verbatim 4xBD 12 lira, işte bu yüksek. 2x leri sormayın, fiyatları güncellenmiyor.
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DarkSidesOfMe 10 yıl
blu ray okutma işini birçok kişi ps3 ile yapıyor [>:]
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buraoca2 10 yıl
@Furious
Evet hatırlıyorum öyle modelleri. Hatta bizim arkadaştada vardı. Bana çok enteran geliyordu o zamanlar... Fakat hala daha beğendiğimi gizleyemem :)
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Orjinalden alıntı: buraoca2

@Furious

Evet hatırlıyorum öyle modelleri. Hatta bizim arkadaştada vardı. Bana çok enteran geliyordu o zamanlar... Fakat hala daha beğendiğimi gizleyemem :)


Benim çok hoşuma gidiyor valla.

Hatta araştırdım ve buldum !

Pioneer DVD 120S DVD-ROM Slot Drive

Resim:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Hepsiburada ve GG'de araştırdım yok maalesef. Bulsam alacam

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01Mrt 10 yıl
Sadece BR okuyor yani ROM gereksiz bir ürün... Combo CDRW ler gibi bişey yani... Combo DVDRW olmuş... :))
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Geçmişte, Pioneer'in bir DVD rom modeli vardı.

CD tepsisi yoktu, PS3 gibi yuvaya sahipti. Öyle modeller de gelse güzel olur.
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Megavolt 10 yıl
Blu-ray yazmıyor...
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max975 10 yıl
fiyatlar sanki düşmeye başladı.
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