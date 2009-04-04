Lite-On yeni Blu-ray sürücüsünü duyurdu; iHES208

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Blu-ray pazarında iddialı olmak istediğini sık sık dile getiren dijital çözümler üreticisi Lite-On hazırladığı yeni sürücüsünü kullanıma sunuyor. Firmanın iHES208 kod adını taşıyan dahili sürücüsü Blu-ray diskleri okuma ve DVD medyalara yazabilme yeteneğine sahip. BD-R/RE/ROM diskleri 8x hızında okuyabildiği belirtilen Lite-On'un yeni kombo sürücüsü, DVD±R medyalara 16x, DVD±R DL ve DVD+RW medyalara 8x, DVD-RW'lere 6x ve DVD-RAM medyalara 12x hızında yazabiliyor.

LightScribe teknolojisine destek veren ve bu teknoloji ile uyumlu medyaların (CD/DVD) yüzeyine herhangi bir tasarımın basılabilmesine olanak tanıyan kombo sürücü 2MB ön bellekle geliyor ve SATA arabirimini destekliyor. Lite-On iHES208'in 159.99$'lık yurt dışı satış fiyatına sahip olacağı belirtiliyor.