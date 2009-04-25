Logitech son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı; 35 milyon dolar kayıp var!

Tam Boyutta Gör

Nisan ayı ile birlikte yeni bir üç aylık dönemin başlamasına paralel olarak firmalar bir önceki çeyrek döneme ait finansal sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Western Digital'den sonra PC çevre birimleri pazarının ağır toplarından Logitech de 31 Mart'ta sonra eren 2009 mali yılının dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. İşviçre merkezli firmanın son çeyrekte 408 milyon dolarlık satış gerçekleştirdiği açıklanırken bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %32 düşüş anlamına geldiği belirtiliyor.

35 milyon dolarlık (hisse başına 0.20$) kayıp açıklayan firmanın bir önceki yılın aynı dönemine göre son çeyrekteki perakende satışlarının %32, OEM satışlarının ise %33 düştüğü belirtildi. 2010 mali yılının ilk çeyreğinde yani içinde bulunduğumuz yeni dönemde gelirlerinin 300-320 milyon dolar seviyesine düşeceğini öngören firma operasyonel kaybının ise 40-50 milyon dolar arasında olacağını tahmin ediyor.