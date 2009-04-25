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Logitech son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı; 35 milyon dolar kayıp var!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Logitech son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı; 35 milyon dolar kayıp var!
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Nisan ayı ile birlikte yeni bir üç aylık dönemin başlamasına paralel olarak firmalar bir önceki çeyrek döneme ait finansal sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Western Digital'den sonra PC çevre birimleri pazarının ağır toplarından Logitech de 31 Mart'ta sonra eren 2009 mali yılının dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. İşviçre merkezli firmanın son çeyrekte 408 milyon dolarlık satış gerçekleştirdiği açıklanırken bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %32 düşüş anlamına geldiği belirtiliyor.

35 milyon dolarlık (hisse başına 0.20$) kayıp açıklayan firmanın bir önceki yılın aynı dönemine göre son çeyrekteki perakende satışlarının %32, OEM satışlarının ise %33 düştüğü belirtildi. 2010 mali yılının ilk çeyreğinde yani içinde bulunduğumuz yeni dönemde gelirlerinin 300-320 milyon dolar seviyesine düşeceğini öngören firma operasyonel kaybının ise 40-50 milyon dolar arasında olacağını tahmin ediyor.


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gamerasi 10 yıl
Kaliteli ürünlerini evimde sorunsuzca kullandığım bir marka... Zamanla toparlanırlar...
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sertacaygun 10 yıl
Bu şirkete niyeyse hiç ısınamadım... Önyargı benimkisi, biliyorum ama ses sistemleri başta olmak üzere, tercih edilebilir birçok markanın yerine alınası gelmiyor.
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StreamRolleR 10 yıl
şu g15 i 100 lira yap alalım :@
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max975 10 yıl
bakalım ne gibi önlemler alacak.
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memanet 10 yıl
tabi bazıları için para var huzur var bi klavye için 200 tl yi herkez veremez ben de gidip 30tl ye a4 tech alıp yoluma devam ederim logitech te zarar eder bu işin özeti bu
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al-ozaria 10 yıl
Üzüldüm ya, adam gibi ürün üreten sayılı firmalardan biri; gerek ses sisteminde gerek farede logitech kullanan biri olarak ürünlerine biçtiği fiyatlar kullandığı malzemeye göre az bile...Bilgisayar sektörünün mercedesi, ferrarisi, guccisi ... olmazsa olmaz yani.
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the beast 10 yıl

Orjinalden alıntı: al-ozaria

Üzüldüm ya, adam gibi ürün üreten sayılı firmalardan biri; gerek ses sisteminde gerek farede logitech kullanan biri olarak ürünlerine biçtiği fiyatlar kullandığı malzemeye göre az bile...Bilgisayar sektörünün mercedesi, ferrarisi, guccisi ... olmazsa olmaz yani.

+1
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yekoo 10 yıl
kriz logitech'ede teğet geçmemiş anlaşılan :D
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GuiWan 10 yıl
indirim yapsın ürünlerde. oyuncu için 100$ mouse'a, 300$ klavyeye fiyat biçersen millet gidip alternatif markalara yönelir.
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hasanmustafa06 10 yıl
fazla dokunmamış düzeltirler
teğet geçmiş işte delip de geçmemiş ya :)
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