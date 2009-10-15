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Logitech yeni oyuncu klavyesini duyurdu: G110

Logitech yeni oyuncu klavyesini duyurdu. PC oyuncuları için hazırlanan ve G11'in yerini alması beklenen yeni klavyenin detayları.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,1b
1
104
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bilgisayar çevre birimleri ve oyuncu komponentleri üretiminde sektörün lider oyuncularından Logitech, G110 adını verdiği yeni klavyesini duyurdu. G serisi altında oyuncuların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik özel çözümler hazırlayan firma, yüksek satış rakamlarına ulaşan G11 modelinin yerini alması beklenen yeni klavyesi ile kalite çıtasını yukarı çekmeye ve saatlerce süren oyun deneyimi esnasında bilgisayar başından ayrılmayan oyunculara daha ergonomik ve daha rahat bir çözüm sunmayı ayrıca kişiselleştirilebilirlik konusunda G11'in bir adım ötesine geçmeyi hedefliyor.

Logitech yeni oyuncu klavyesini duyurdu: G110
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Logitech'in yeni oyuncu klavyesi G110, Kırmızı ve Mavi olmak üzere iki farklı arka aydınlatma seçeneği ile geliyor. Bilgisayar başından sabahlamaktan veya saatler boyunca oyun oynamaktan keyif alan kullanıcıların hedeflendiği G110,programlanabilir fonksiyon tuşlarına da sahip. 12 adet G ve 3 adet M tuşuyla gelen klavye game mode adı özelliği ile Windows kısa yolları devre dışı bırakarak yanlış buton kullanımında kullanıcıların oyundan düşmesi veya diğer uygulamaların açılması engellenebiliyor. Öte yandan Logitech G110, iki adet 3.5mm ses konnektörü üzerinden kulaklık desteği de sunuyor.

Logitech yeni oyuncu klavyesini duyurdu: G110
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Tasarım özellikleri itibariyle Logitech'in geleneksel çizgilerini üzerinde barındıran G110, hemen her oyuncu klavyesinde olduğu gibi kablolu tasarım anlayışını temel alıyor ve USB 2.0 ara birimi üzerinden PC ile bağlantı kurabiliyor. Profil ayarlaması ve arka aydınlatma kontrolünün beraberinde gelen yazılım ile gerçekleştirilebildiği G110'da ayrıca USB bellek ve diğer harici depolama sürücüler için entegre USB konnektörü de bulunuyor. PC'lerin yanında Apple sistemlerle de uyumlu olan Logitech G110, yurt dışında 79.99$ seviyesinden ön-sipariş listelerinde yer almaya başladı.


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gacvokem 7 yıl
bu ürünü vatan bilgisayardan aldım kulanırken ürünün kutusundan çıkardığımda kablolarının büküm noktalarında patlamalar ve acılmalar oldu zamanla aradada dphi tuşu çalışmama gibi bir sorun oluştu açıkcası sağlamlık konusunda Logitech ürünlerini alırken bundan böyle iki defa düşünecem garantisi devam ediyordu, garantiye yoladım bakalım ne sonuç çıkacak ..
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metcat 9 yıl
Logitech wave'i ilk çıktığı zaman almıştım yanında lx8 mouse ile birlikte set halindeydi.120 130 lira civarındaydı sanırım.Yaklaşık 2 2,5 yıl kadar da kullandım.Üzerine hiç sıvı dökmedim ama toza ve sert kullanıma maruz kaldı ikisi de.Yumuşak kullanıma uygun değil açıkçası biraz sert basmak şart tuşlara.Tasarımı gerçekten 10 numaraydı.Bilek desteği bir tek tasarım yüzünden yön tuşlarında dardı o yüzden bazen bileğimde sıkıntı yaratabiliyordu.üründen tek şikayetim buydu yani.Aldığım ürünlerin kutu ve içeriğini sakladığım için de klavyeyi 2.5 seneden sonra yaklaşık 35 40 lira gibi bir fiyata da sattım ki bu hiç azımsanacak bir miktar da değil.Hele ki bilgisayarın en hijyenik olması gereken parçası için.Son olarak logitech in tasarımlarında ciddi bir kötüleşme demeyelim ama "sadeleşme" mevcut.Yine de piyasanın ürün çeşidi olarak lideri.A4 kullanmış biriyim ama artık a4 ürünlerinin çoğu ucuz etin yahnisi tabirine uyuyor.Razer,bobcat vb. gaming gear üreticilerinin de fiyatları ve çeşitleri sınırlı.Microsoft ta sidewinder serisi harici yeni bir alternatifi yok 10 senedir aynı klavye modelinin makyajlayıp makyajlayıp sunuyorlar.Geriye bir tek logitech kalıyor bence.
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ailkem 9 yıl
logitech wave kablosuz modelini ilk çıktığı dönemlerde aldım. ilk aldığımda tasarım ve kullanım rahatlığı olarak çok hoşuma gitmişti ama zamanla tuşlar hassasiyetini kaybetti ve 4 ayı doldurmadan en sık kullandıgığım w a s d tuslarının yazıları silinmeye başladı. klavyenin altına baktım etiket kısmında en alt solda dikkatle bakmanız lazım çok küçük yazılmış class b yazıyor. türkiye ye gönderilen ürünleri 2. sınıf dikkatinize o klavyeyi içerde ablamın kullandığı pc ye takıp eski microsoftun standart desktop model klavyesini kullandım ortalama 2 yıl kullandım kesinlikle wave den daha ergonomik ve tuş hassasiyeti daha iyi yaklaşık 1 aydır da razer lycosa aydınlatmalı türkçe versiyon klavye kullanıyorum tuş hassasiyeti şimdilik çok iyi bir klavyenin ne kadar iyi olup olmadığını bilmek için onunla ortalama 3-4 ay geçirmeniz gerekiyor.
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Mustang__TR 9 yıl
mavi aydınlatma çok hoş duruyor..
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makovad 10 yıl
bu klavye harıka gercek performans verıyor bır oyun klavyeyı degıstırdım de bu kadar degısır COD4 VE COD5 DIRTY oynadıgım oyunlarharıka performans alıyorum ben ankaradakı vatan bılgısayardan aldım hemde fıyatı su an kampanyalı tavsıye ederım.
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milyondabir 10 yıl
bu ürün bayadir gelmedi tr de tahminen türkcesi zaten olmaz beklemeye degmez ingizlice mx 5000 set kullanıyorum alistim artik arada yanlis yaziyorum ama olur böyle seyler.

bu G110 logitech klavyeyyi ebaydan siparis versek gelir mi buraya daha önceden hic alisveriş yapmadimda.gelirse ne kadar sürer birde ordaki fiyati 76$ bu fiyatami mal olur yoksa üstüne cok cıkarmi
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Akay KLC 10 yıl
Sırf o enter tuşu için almam.
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A.SAYGILI 10 yıl
Ürün kaliteli ve kullanışlıya benziyor ama
İşte paranın gözük kör olsun.
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Exciting Bad Boy 9 yıl

X-Devi|

Sırf o enter tuşu için almam.

Katılıyorum.
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anilxx92 10 yıl
Eğer harici bir bilgisayar bileşeni almaya niyetlendiysem ilk önce aradığım ürünü logitesh yapıyormu ona bakıyorum.Buda diğer ürünleri gibi mükemmel olmuş.
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Harkul 10 yıl
dış görünüşü gerçekten harika almak lazım
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Annalyze 10 yıl
79.99$ hemen alıyorum....
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Rinnegan 10 yıl
Logitech Wave'den sonrası hikayedir benim için. G serisi hiç de ergonomik değil.
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seckinim 10 yıl
kesik enter tuşu klavyelere kılım. ama güzel bir klavyeye benziyor
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posses 10 yıl
fiyat uygun olduktan sonra düşünülür
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einhander 10 yıl
cok hos bı klavye uygun fıyatlı olursa alınası bı klavye
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.:fat32:. 9 yıl
Logitech bu aralar abartmaya başladı sanki olayı. Microsoft klavye takımı bile yanında sade kalıyorsa inanılmaz. Güzel ürün sadece oyun için fazla kullanışlı.
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Sengoku Iori 10 yıl
Valla Mükemmel bir görünümü var klavyenin.
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