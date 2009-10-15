Logitech yeni oyuncu klavyesini duyurdu: G110

Bilgisayar çevre birimleri ve oyuncu komponentleri üretiminde sektörün lider oyuncularından Logitech, G110 adını verdiği yeni klavyesini duyurdu. G serisi altında oyuncuların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik özel çözümler hazırlayan firma, yüksek satış rakamlarına ulaşan G11 modelinin yerini alması beklenen yeni klavyesi ile kalite çıtasını yukarı çekmeye ve saatlerce süren oyun deneyimi esnasında bilgisayar başından ayrılmayan oyunculara daha ergonomik ve daha rahat bir çözüm sunmayı ayrıca kişiselleştirilebilirlik konusunda G11'in bir adım ötesine geçmeyi hedefliyor.

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Logitech'in yeni oyuncu klavyesi G110, Kırmızı ve Mavi olmak üzere iki farklı arka aydınlatma seçeneği ile geliyor. Bilgisayar başından sabahlamaktan veya saatler boyunca oyun oynamaktan keyif alan kullanıcıların hedeflendiği G110,programlanabilir fonksiyon tuşlarına da sahip. 12 adet G ve 3 adet M tuşuyla gelen klavye game mode adı özelliği ile Windows kısa yolları devre dışı bırakarak yanlış buton kullanımında kullanıcıların oyundan düşmesi veya diğer uygulamaların açılması engellenebiliyor. Öte yandan Logitech G110, iki adet 3.5mm ses konnektörü üzerinden kulaklık desteği de sunuyor.

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Tasarım özellikleri itibariyle Logitech'in geleneksel çizgilerini üzerinde barındıran G110, hemen her oyuncu klavyesinde olduğu gibi kablolu tasarım anlayışını temel alıyor ve USB 2.0 ara birimi üzerinden PC ile bağlantı kurabiliyor. Profil ayarlaması ve arka aydınlatma kontrolünün beraberinde gelen yazılım ile gerçekleştirilebildiği G110'da ayrıca USB bellek ve diğer harici depolama sürücüler için entegre USB konnektörü de bulunuyor. PC'lerin yanında Apple sistemlerle de uyumlu olan Logitech G110, yurt dışında 79.99$ seviyesinden ön-sipariş listelerinde yer almaya başladı.