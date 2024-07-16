Prime Day indirimlerinde bilgisayar ve bilgisayar ekipmanlarında öne çıkan fırsatlar

Tam Boyutta Gör Amazon’un Prime Day kampanyasında bilgisayar kategorisindeki indirimler dikkat çekiyor. Prime Day indirimleri 22 Temmuz’a kadar devam edecek. Bu içeriğimizde indirime giren ürünlerden öne çıkanları sizin için listeledik.

İndirimler Prime üyelerine özel

Ayda 39 TL’ye Prime üyeliği başlatarak hem indirimli fiyatlardan yararlanma imkanı hem de ücretsiz hızlı kargo avantajı elde edebilirsiniz. 2024 sonuna kadar Prime üyeliğini başlatan ve ayda bir kez alışveriş yapan Prime üyeleri, ilk 3 ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için Prime ücreti kadar indirim kuponu kazanıyor. Daha önce Prime’ı denememiş kullanıcılar 30 gün boyunca ücretsiz Prime üyeliği başlatabilir.

Tüm indirimli ürünler için: Prime Day

Amazon Prime Day indirimleri başladı: İşte düşen ilk fırsatlar! 21 sa. önce eklendi

Bilgisayar Kategorisinde Öne Çıkan İndirimler

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Prime Day indirimlerinde bilgisayarlarda öne çıkan fırsatlar