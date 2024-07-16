Prime Day indirimlerinde bilgisayar ve bilgisayar ekipmanlarında öne çıkan fırsatlar

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Bilgisayar Kategorisinde Öne Çıkan İndirimler
- Lenovo IdeaPad 1 15AMN7 Notebook Ryzen 3 7320U, 8 GB RAM Radeon 610M: 7.699 TL
- HP 15 Notebook Core i3-1115G4, 8 GB Ram, 256 GB SSD: 7.999 TL
- Acer Nitro 5 AN515-58-50FK Notebook Core i5-12500H 8 GB RAM 1TB SSD RTX 4050: 24.999 TL
- Lenovo LOQ 15IRH8 Notebook Core i5-12450H 8 GB RAM 512 GB SSD RTX 4060: 27.999 TL
- Western Digital 1TB WD SN580 NVMe SSD: 2.159 TL
- Samsung 980 PRO Soğutuculu NVMe 1 TB SSD: 3.749 TL
- Hikvision C100 SATA 3.0 2.5" 120 GB SSD: 395 TL
- Seagate Barracuda Q5 2TB M.2 22x80 NVMe SSD: 3.799 TL
- Sapphire RX 6800 XT Safety Nitro OC SE 16GB Ekran Kartıı: 17.999 TL
- GIGABYTE RTX 4070 Super WINDFORCE OC 12G Ekran Kartı: 25.957 TL
- LG UltraGear 24GQ50F-B 24 inç UltraGear FHD 1ms 165Hz Monitör: 2.698 TL
- LG UltraGear 27GQ50F-B 27 inç UltraGear FHD 1ms 165Hz Monitör: 3.653 TL
- Acer ED270UP2 27'' QHD Curved | 170Hz | 1ms | VA Monitör: 6.809 TL
- MSI 31.5'' G322CQP Curved 1000R VA WQHD 170HZ 1MS Monitor: 9.199 TL
- ASUS PRIME B650M-K AMD B650 AM5 Anakart: 3.999 TL
- ASUS PRIME A620M-E-CSM A620 AM5 Anakart: 3.499 TL
- Razer Kraken V3 Kablolu USB Oyun Kulaklığı: 1.799 TL
- Hawk Gaming Chair Future Coal Mini Kumaş Oyuncu Koltuğu: 5.749 TL
- xDrive Hira Profesyonel Oyuncu Koltuğu: 5.999 TL
- Hawk Gaming Chair Future Black Kumaş Oyuncu Koltuğu: 8.499 TL
- SteelSeries Arena 9 RGB 5.1 Surround Optik ve Bluetooth Oyun Hoparlörü: 12.399 TL
- Mercusys MW302R 300 Mbps Router: 376 TL
- TP-Link Archer C50 Router: 808 TL
- Mercusys MR70X 3 Port 1800 Mbps Router: 988 TL
- TP-Link Archer MR400 Router: 2.275 TL
- Jwin RM-21 Profesyonel Masaüstü USB Mikrofon: 1.866 TL
- HP GK100F RGB Mekanik Oyuncu Klavyesi RGB Işıklı: 696 TL
- Logitech M171 Kablosuz Mouse: 271 TL
- Bloody TL8A Terminator 8200CPI Oyuncu Mouse: 1.099 TL
- Logitech K270 Kablosuz Klavye: 535 TL
- Trust GXT 833 Thado LED TKL Metal Gaming Klavye: 539 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.