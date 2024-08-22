Monster Notebook yeni klavye ve mouse modellerini satışa sundu

- Monster Notebook'un yeni mouse modelleri
- Pusat Reflex Pro ve Pusat Reflex Ultra
- Pusat Reflex Force
- Pusat Reflex Core
- Monster Notebook'un yeni klavyeleri: Pusat Rapid Ultra ve Pusat Rapid Pro
- Yorumlar
Monster Notebook'un yeni mouse modelleri
Monster Notebook’un gaming mouse ailesine üç yeni model eklendi: Pusat Reflex Core, Pusat Reflex Force, Pusat Reflex Pro ve Pusat Reflex Ultra. Pusat Reflex Core ve Pusat Reflex Force kablolu yapıya sahipken Pusat Reflex Pro ve Pusat Reflex Ultra modelleri 2.4 Ghz üzerinden kablosuz bağlantı kuruyor.
Pusat Reflex Pro ve Pusat Reflex Ultra
Pusat Reflex Pro ve Pusat Reflex Ultra modelleri 1.999 TL’ye satılıyor. İki model teknik açıdan aynı donanımlara sahip ancak fiziksel form farklılıkları mevcut. Küçük ve orta boyutlu eller için Pusat Reflex Pro, büyük boyutlu eller için Pusat Reflex Ultra öneriliyor.
Her iki modelin de kutusundan RGB aydınlatmalı şarj istasyonu çıkıyor. PixArt PAW 3335 sensörü ve 60 milyon tıklama imkânı sunan Kailh GM 4.0 mekanik switch donanımıyla geliyor. 16.000 DPI, 400 IPS tarama hızı ve 70 saat aktif kullanım ömrü vaat ediyor. Pusat Reflex Pro 97 gram net ağırlık, Pusat Reflex Ultra 93 gram net ağırlık sunuyor. Yazılım üzerinden RGB renk ayarlaması, hassas sensör ayarları ve tuş atamaları yapılıyor.
Pusat Reflex Force
Satışa sunulan üçüncü Mouse ise Pusat Reflex Force modeli oldu. Kablolu yapıya sahip bu Mouse özelleştirilebilir OLED ekranı ile dikkat çekiyor. Ekrana dilediğiniz yazıyı veya görseli koyabilir ya da DPI ve polling rate gibi değerleri görüntüleyebilirsiniz.
Pusat Reflex Core
Monster Notebook'un yeni klavyeleri: Pusat Rapid Ultra ve Pusat Rapid Pro
Monster Notebook iki yeni klavye satışa sundu: Pusat Rapid Ultra ve Pusat Rapid Pro. Bu klavyeler teknik açıdan aynı donanımlara sahip. Ultra’da sayısal tuş takımları bulunurken, Pro’da TKL dizilime yer veriliyor.
Pusat Rapid Pro 2.699 TL’ye, Pusat Rapid Ultra 2.999 TL’ye satılıyor. Siyah ve beyaz renk seçenekleri mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.