Monster Notebook yeni klavye ve mouse modellerini satışa sundu

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Tam Boyutta Gör Monster Notebook, aksesuar portföyünü genişletmeye devam ediyor. Monster Notebook’un yeni gaming klavye ve mouse modelleri satışa sunuldu.

Monster Notebook'un yeni mouse modelleri

Monster Notebook’un gaming mouse ailesine üç yeni model eklendi: Pusat Reflex Core, Pusat Reflex Force, Pusat Reflex Pro ve Pusat Reflex Ultra. Pusat Reflex Core ve Pusat Reflex Force kablolu yapıya sahipken Pusat Reflex Pro ve Pusat Reflex Ultra modelleri 2.4 Ghz üzerinden kablosuz bağlantı kuruyor.

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Pusat Reflex Pro ve Pusat Reflex Ultra

Pusat Reflex Pro ve Pusat Reflex Ultra modelleri 1.999 TL’ye satılıyor. İki model teknik açıdan aynı donanımlara sahip ancak fiziksel form farklılıkları mevcut. Küçük ve orta boyutlu eller için Pusat Reflex Pro, büyük boyutlu eller için Pusat Reflex Ultra öneriliyor.

Her iki modelin de kutusundan RGB aydınlatmalı şarj istasyonu çıkıyor. PixArt PAW 3335 sensörü ve 60 milyon tıklama imkânı sunan Kailh GM 4.0 mekanik switch donanımıyla geliyor. 16.000 DPI, 400 IPS tarama hızı ve 70 saat aktif kullanım ömrü vaat ediyor. Pusat Reflex Pro 97 gram net ağırlık, Pusat Reflex Ultra 93 gram net ağırlık sunuyor. Yazılım üzerinden RGB renk ayarlaması, hassas sensör ayarları ve tuş atamaları yapılıyor.

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Pusat Reflex Force

Satışa sunulan üçüncü Mouse ise Pusat Reflex Force modeli oldu. Kablolu yapıya sahip bu Mouse özelleştirilebilir OLED ekranı ile dikkat çekiyor. Ekrana dilediğiniz yazıyı veya görseli koyabilir ya da DPI ve polling rate gibi değerleri görüntüleyebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör 1.499 TL’ye satılan Pusat Reflex Force’un yan tarafında bulunan ayarlanabilir 4 tuşu hem FPS ve MMORPG hem de günlük işleriniz için programlanabilir. Pusat Reflex Pro yazılımı üzerinden yan tuşlara makrolar atayabilir ve farklı profillerde kullanabilirsiniz. Mouse’un altında bulunan forcepointler sayesinde sağ ve sol click için ayrı ayrı basım kuvvetini ayarlamanıza imkan tanınıyor. PixArt AIM 3337 mouse sensörü ve 60 milyon tıklama ömrü sunan Kailh GM4.0 mekanik switch özelliğini üzerinde barındıran Pusat Reflex Force kablolu oyuncu mouse, 18.000 DPI ve 400 IPS tarama hızıyla kullanıcılara oyunlarda yüksek performans vaat ediyor. Mouse 132 gram net ağırlık sunarken fiziksel formu açısından sağ el için avuç içi tutuş kullanımına uygun tasarıma sahip.

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Pusat Reflex Core

Tam Boyutta Gör Pusat Reflex Core, 799 TL’lik fiyatı ile yeni modellere kıyasla uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. 60 milyon tıklama ömrü, Kailh GM4.0 mekanik switch, 124 gram net ağırlık, 8.000 DPI ve 100 IPS tarama hızı özelliklerine sahip. Ayarlanabilir RGB ışık mevcut.

Monster Notebook'un yeni klavyeleri: Pusat Rapid Ultra ve Pusat Rapid Pro

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Monster Notebook iki yeni klavye satışa sundu: Pusat Rapid Ultra ve Pusat Rapid Pro. Bu klavyeler teknik açıdan aynı donanımlara sahip. Ultra’da sayısal tuş takımları bulunurken, Pro’da TKL dizilime yer veriliyor.

Tam Boyutta Gör Klavyelerde Monster Tactile Red Switch V1, çift katmanlı PBT tuşlar, 1 ms tepki süresi, 80 milyon tuş basım ömrüne yer veriliyor. Zero Ghosting özelliğiyle standart Red Switch’lerden yüzde 40 daha hızlı ve keskin kullanım imkanı sağladığı ifade ediliyor. Kutudan çıkan manyetik bilek desteğini kolayca takıp çıkarabiliyorsunuz. Ayrıca manyetik kasa çerçevesi ile geliyor. Klavyeyi dilerseniz low profile veya high profile olarak kullanabiliyorsunuz. Yazılım üzerinden RGB renk ayarı ve makro tuş atamaları yapabilirsiniz. Son olarak iki klavye modelinin de kablolu olarak çalıştığını belirtelim.

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Pusat Rapid Pro 2.699 TL’ye, Pusat Rapid Ultra 2.999 TL’ye satılıyor. Siyah ve beyaz renk seçenekleri mevcut.

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Monster Notebook yeni klavye ve mouse modellerini satışa sundu