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    Monster Notebook yeni klavye ve mouse modellerini satışa sundu

    Monster Notebook yeni gaming kablolu/kablosuz mouse ve mekanik klavye modellerini satışa sundu. Monster Notebook'un yeni gaming ekipmanları hakkında detaylar haberimizde.
    Monster Notebook yeni klavye ve mouse modellerini satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Monster Notebook, aksesuar portföyünü genişletmeye devam ediyor. Monster Notebook’un yeni gaming klavye ve mouse modelleri satışa sunuldu.

    Monster Notebook'un yeni mouse modelleri

    Monster Notebook’un gaming mouse ailesine üç yeni model eklendi: Pusat Reflex Core, Pusat Reflex Force, Pusat Reflex Pro ve Pusat Reflex Ultra. Pusat Reflex Core ve Pusat Reflex Force kablolu yapıya sahipken Pusat Reflex Pro ve Pusat Reflex Ultra modelleri 2.4 Ghz üzerinden kablosuz bağlantı kuruyor.

    Monster Notebook yeni klavye ve mouse modellerini satışa sundu Tam Boyutta Gör

    Pusat Reflex Pro ve Pusat Reflex Ultra

    Pusat Reflex Pro ve Pusat Reflex Ultra modelleri 1.999 TL’ye satılıyor. İki model teknik açıdan aynı donanımlara sahip ancak fiziksel form farklılıkları mevcut. Küçük ve orta boyutlu eller için Pusat Reflex Pro, büyük boyutlu eller için Pusat Reflex Ultra öneriliyor.

    Her iki modelin de kutusundan RGB aydınlatmalı şarj istasyonu çıkıyor. PixArt PAW 3335 sensörü ve 60 milyon tıklama imkânı sunan Kailh GM 4.0 mekanik switch donanımıyla geliyor. 16.000 DPI, 400 IPS tarama hızı ve 70 saat aktif kullanım ömrü vaat ediyor. Pusat Reflex Pro 97 gram net ağırlık, Pusat Reflex Ultra 93 gram net ağırlık sunuyor. Yazılım üzerinden RGB renk ayarlaması, hassas sensör ayarları ve tuş atamaları yapılıyor.

    Monster Notebook yeni klavye ve mouse modellerini satışa sundu Tam Boyutta Gör

    Pusat Reflex Force

    Satışa sunulan üçüncü Mouse ise Pusat Reflex Force modeli oldu. Kablolu yapıya sahip bu Mouse özelleştirilebilir OLED ekranı ile dikkat çekiyor. Ekrana dilediğiniz yazıyı veya görseli koyabilir ya da DPI ve polling rate gibi değerleri görüntüleyebilirsiniz. 

    Monster Notebook yeni klavye ve mouse modellerini satışa sundu Tam Boyutta Gör
    1.499 TL’ye satılan Pusat Reflex Force’un yan tarafında bulunan ayarlanabilir 4 tuşu hem FPS ve MMORPG hem de günlük işleriniz için programlanabilir. Pusat Reflex Pro yazılımı üzerinden yan tuşlara makrolar atayabilir ve farklı profillerde kullanabilirsiniz. Mouse’un altında bulunan forcepointler sayesinde sağ ve sol click için ayrı ayrı basım kuvvetini ayarlamanıza imkan tanınıyor. PixArt AIM 3337 mouse sensörü ve 60 milyon tıklama ömrü sunan Kailh GM4.0 mekanik switch özelliğini üzerinde barındıran Pusat Reflex Force kablolu oyuncu mouse, 18.000 DPI ve 400 IPS tarama hızıyla kullanıcılara oyunlarda yüksek performans vaat ediyor. Mouse 132 gram net ağırlık sunarken fiziksel formu açısından sağ el için avuç içi tutuş kullanımına uygun tasarıma sahip.

    Monster Notebook yeni klavye ve mouse modellerini satışa sundu Tam Boyutta Gör

    Pusat Reflex Core

    Monster Notebook yeni klavye ve mouse modellerini satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Pusat Reflex Core, 799 TL’lik fiyatı ile yeni modellere kıyasla uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. 60 milyon tıklama ömrü, Kailh GM4.0 mekanik switch, 124 gram net ağırlık, 8.000 DPI ve 100 IPS tarama hızı özelliklerine sahip. Ayarlanabilir RGB ışık mevcut.

    Monster Notebook'un yeni klavyeleri: Pusat Rapid Ultra ve Pusat Rapid Pro

    Monster Notebook yeni klavye ve mouse modellerini satışa sundu Tam Boyutta Gör

    Monster Notebook iki yeni klavye satışa sundu: Pusat Rapid Ultra ve Pusat Rapid Pro. Bu klavyeler teknik açıdan aynı donanımlara sahip. Ultra’da sayısal tuş takımları bulunurken, Pro’da TKL dizilime yer veriliyor.

    Monster Notebook yeni klavye ve mouse modellerini satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Klavyelerde Monster Tactile Red Switch V1, çift katmanlı PBT tuşlar, 1 ms tepki süresi, 80 milyon tuş basım ömrüne yer veriliyor. Zero Ghosting özelliğiyle standart Red Switch’lerden yüzde 40 daha hızlı ve keskin kullanım imkanı sağladığı ifade ediliyor. Kutudan çıkan manyetik bilek desteğini kolayca takıp çıkarabiliyorsunuz. Ayrıca manyetik kasa çerçevesi ile geliyor. Klavyeyi dilerseniz low profile veya high profile olarak kullanabiliyorsunuz. Yazılım üzerinden RGB renk ayarı ve makro tuş atamaları yapabilirsiniz. Son olarak iki klavye modelinin de kablolu olarak çalıştığını belirtelim.

    Monster Notebook yeni klavye ve mouse modellerini satışa sundu Tam Boyutta Gör

    Pusat Rapid Pro 2.699 TL’ye, Pusat Rapid Ultra 2.999 TL’ye satılıyor. Siyah ve beyaz renk seçenekleri mevcut.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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