Logitech'den PC ve oyun konsolları için kablosuz mikrofon

PC çevre birimleri üreticisi Logitech, Vantage isimli yeni kablosuz mikrofonunu duyurdu. Önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması beklenen yeni mikrofon özellikle oyuncuları hedef alıyor. Bilgisayarların yanı sıra usb portu sayesinde PlayStation 2 ve 3 ile Xbox 360 ile birlikte kullanılabilen Logitech Vantage, 2.4GHz'lik frekansta çalışıyor ve usb arabirimini kullanan alıcısıyla birlikte geliyor.

Kablosuz olarak yaklaşık 10 metrelik çekim alanına sahip olan yeni mikrofon, çift AA pil ile 20 saat+ kullanım süresi sunuyor. Boogie , Encore , High School Musical , Karaoke Revolution Presents: American Idol ve Rock Band gibi oyunları destekleyen mikrofonun önümüzdeki Aralık ayı içerisinde yaklaşık 80$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulması bekleniyor.