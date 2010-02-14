Logitech'den yeni bir kablosuz klavye-fare seti: Wireless Desktop MK710

Önde gelen komponent üreticilerinden Logitech, Wireless Desktop MK710 adını verdiği kablosuz fare-klavye setini duyurdu. Logitech'in açıklamasına göre pil ömrü üç yıla varan ilk kablosuz set olan Wireless Desktop MK710, durum bilgisi gösteren LCD ekrana ve konkav tasarımlı butonlara sahip, bilek dayamalı klavye ile geliyor. Set dahilinde sunulan fare ise sağ el kullanıcılarını hedef alıyor ve hızlı kaydırma yeteneği ile hem internet hem de ofis uygulamaları için daha efektif bir kullanım deneyimi vaad ediyor. Belirttiğimiz gibi kablosuz iletişim teknolojisinden faydalanan ve kompakt bir alıcıya sahip olan set, 2.4GHz kablosuz teknolojisinden faydalanıyor.

Alıcı ile veri transferini 128-bit AES şifreleme ile gerçekleştiren Logitech Wireless Desktop MK710, Avrupa bu ay sonu, Amerika'da ise Nisan ayında 100$'lık etiket fiyatıyla satışa sunulacak.