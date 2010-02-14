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Logitech'den yeni bir kablosuz klavye-fare seti: Wireless Desktop MK710

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
22,2b
1
24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen komponent üreticilerinden Logitech, Wireless Desktop MK710 adını verdiği kablosuz fare-klavye setini duyurdu. Logitech'in açıklamasına göre pil ömrü üç yıla varan ilk kablosuz set olan Wireless Desktop MK710, durum bilgisi gösteren LCD ekrana ve konkav tasarımlı butonlara sahip, bilek dayamalı klavye ile geliyor. Set dahilinde sunulan fare ise sağ el kullanıcılarını hedef alıyor ve hızlı kaydırma yeteneği ile hem internet hem de ofis uygulamaları için daha efektif bir kullanım deneyimi vaad ediyor. Belirttiğimiz gibi kablosuz iletişim teknolojisinden faydalanan ve kompakt bir alıcıya sahip olan set, 2.4GHz kablosuz teknolojisinden faydalanıyor.

Alıcı ile veri transferini 128-bit AES şifreleme ile gerçekleştiren Logitech Wireless Desktop MK710, Avrupa bu ay sonu, Amerika'da ise Nisan ayında 100$'lık etiket fiyatıyla satışa sunulacak.


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CoreXXX 9 yıl
gamer setle normal setin melezi gibi olmuş. logitech güzel ürünler üretiyor gerçekden. ama ben nedense microsoftları daha çok seviyorum . belkide alışkanlıktan
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Mertcan. 9 yıl
Bu ürünün de klavyesi çok iyi görünüyor fakat şu anda MX3200'den yazıyorum ve bu ürünü kullanmasam bile MX3200 müthiş benim için.Fare büyük ve hantal görünse de FPS oyunlarını da sorunsuz oynuyorum özel tuşları filan da işime yarıyor.Bu MK710 isimli setin tek artısı klavyesi biraz daha rahat gibi ve lcd panel kısmı biraz daha gelişmiş.
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ahbob 9 yıl
mouse olmasa bile klavyenin gorunumu daha hos.zaten Logitech daha ne olsun.
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milyondabir 9 yıl
pil olayindan bizi kurtarsalar en guzeli bu sekil olur ama habire pile insan yetisemiyor pillerde pahali jarzi pillerde fazla dayanmiyor
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redbloodedman 9 yıl
@techincs
Yanında verilen mause mx600 değil. Ben mx3200 setini kullanıyorum ve bu setin mausu bu üründen daha güzel daha fonksiyonlu. Bu sette verilen mause da zoom ve search tuşları yok.... Şimdi yazdığın yazıda daha da bi haklısın. Mx3200 bu setten çok daha güzel...
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Technics 9 yıl
doğru...dikkatli bakınca farkettim resimdeki mouse marathon diye geçen en alt seviye kablosuz mouse u logitechin..tek fiyatı 49usd....Mx3200de bulunan mx600ün günümüzdeki muadili mx620 ve onun fiyatı ise 59usd...

redbloodedman

@techincs

Yanında verilen mause mx600 değil. Ben mx3200 setini kullanıyorum ve bu setin mausu bu üründen daha güzel daha fonksiyonlu. Bu sette verilen mause da zoom ve search tuşları yok.... Şimdi yazdığın yazıda daha da bi haklısın. Mx3200 bu setten çok daha güzel...

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cosaydin 9 yıl
pil üç yıl dayanacakta klavye 3 yıl dayanacakmı bide o var
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XivA 9 yıl
zaten mx3200 kalvyemin pili 3 yıl gitti :) bitirdiğim oyun sayısı belirsizdir :) logitech kalite ve bu fiyata süper..
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EVGA 9 yıl
Gerçekten güzelmiş hem estetik olarak hemde sağlam malzeme "logitech" sunduklarıda cabası,nasıl alasım geldi şimdi.
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Technics 9 yıl
çok yenilikler barınıdıran bir set değil görünümüde başarılı değil bence, mouse u desen haala 3 sene öncenin seti mx3200de beraber verdikleri mx600 mouse...arada bir set olarak birde 100 dolardan girerse piyasaya, bilhassa mx3200lerin 80tl lere satıldığı bizim gibi ülkelerde tutacağına ihtimal vermiyorum..Bari backlight falan koysalarmış bazı tuşlarına
Haber için teşekkürler fx57

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TELESCOPE 9 yıl

Technics

çok yenilikler barınıdıran bir set değil görünümüde başarılı değil bence, mouse u desen haala 3 sene öncenin seti mx3200de beraber verdikleri mx600 mouse...arada bir set olarak birde 100 dolardan girerse piyasaya, bilhassa mx3200lerin 80tl lere satıldığı bizim gibi ülkelerde tutacağına ihtimal vermiyorum..Bari backlight falan koysalarmış bazı tuşlarına
Haber için teşekkürler fx57

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