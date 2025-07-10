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    LPDDR6 standardı resmileşti: Mobil ve yapay zekâ için yeni dönem

    Yeni LPDDR6 standardı tam anlamıyla resmileşti. Mobil cihazlar ve yapay zekâ uygulamaları için geliştirilen bellek teknolojisi, hız, verimlilik ve güvenlikte yeni bir seviyeye çıkıyor.

    LPDDR6 standardı resmileşti: Mobil ve yapay zekâ için yeni dönem Tam Boyutta Gör
    JEDEC (olid State Technology Association), düşük güç tüketimli bellekler üzerinde yıllar süren çalışmasının ardından LPDDR6 standardını (JESD209-6) resmen yayınladı. Yeni nesil bellek standardı, özellikle mobil cihazlar ve yapay zekâ uygulamaları ve düşük güç tüketimi gerektiren alanlarda kullanılacak.

    LPDDR6 resmileşti

    Yeni mimari, önceki nesillere kıyasla birçok alanda önemli iyileştirmeler sunuyor. LPDDR6, iki adet 12-bit alt kanal içeriyor ve her alt kanalın 4 komut/adres hattı bulunuyor. Bu yapı, kanal verimliliğini artırırken veri aktarım sürelerini kısaltıyor. Ayrıca 32 bayt erişim granülaritesi ve esnek veri erişimi gibi özelliklerle bellek erişimi daha düşük gecikme süreleriyle gerçekleşiyor.

    LPDDR6 standardı resmileşti: Mobil ve yapay zekâ için yeni dönem Tam Boyutta Gör
    Performansa yönelik geliştirmelerin yanı sıra LPDDR6, enerji verimliliği tarafında da önemli bir adım. Düşük voltajlı yeni güç kaynağı (VDD2), DVFSL (Dynamic Voltage and Frequency Scaling for Low-power) gibi teknikler sayesinde LPDDR6, düşük frekanslı kullanım senaryolarında önemli miktarda enerji tasarrufu sağlayabiliyor. Statik ve dinamik verimlilik modları, yalnızca ihtiyaç duyulan alt kanalın aktif kalmasına izin vererek mobil cihazlarda pil ömrünü uzatmayı hedefliyor.

    Daha hızlı, daha verimli

    Güvenlik ve sistem kararlılığında ise LPDDR6, satır başı aktivasyon takibi (PRAC), yerleşik ECC (hata düzeltme kodu), komut/adres paritesi ve MBIST (yerleşik bellek testi) gibi özelliklerle bellek sistemlerinin daha güvenilir çalışmasına olanak tanıyor. Ayrıca kritik görevler için ayrılmış bellek bölgeleri tanımlanmasına imkân tanıyan "Carve-out Meta mode" desteğiyle özellikle yapay zekâ odaklı uygulamalar hedefleyecek.

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    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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