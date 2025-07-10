LPDDR6 standardı resmileşti: Mobil ve yapay zekâ için yeni dönem

LPDDR6 resmileşti
Yeni mimari, önceki nesillere kıyasla birçok alanda önemli iyileştirmeler sunuyor. LPDDR6, iki adet 12-bit alt kanal içeriyor ve her alt kanalın 4 komut/adres hattı bulunuyor. Bu yapı, kanal verimliliğini artırırken veri aktarım sürelerini kısaltıyor. Ayrıca 32 bayt erişim granülaritesi ve esnek veri erişimi gibi özelliklerle bellek erişimi daha düşük gecikme süreleriyle gerçekleşiyor.
Daha hızlı, daha verimli
Güvenlik ve sistem kararlılığında ise LPDDR6, satır başı aktivasyon takibi (PRAC), yerleşik ECC (hata düzeltme kodu), komut/adres paritesi ve MBIST (yerleşik bellek testi) gibi özelliklerle bellek sistemlerinin daha güvenilir çalışmasına olanak tanıyor. Ayrıca kritik görevler için ayrılmış bellek bölgeleri tanımlanmasına imkân tanıyan "Carve-out Meta mode" desteğiyle özellikle yapay zekâ odaklı uygulamalar hedefleyecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre