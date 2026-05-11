Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sahte DDR5 RAM vakaları artıyor

    DDR5 bellek fiyatlarının yükselmesiyle sahte RAM vakaları arttı. Plastik DRAM kullanılan sahte modüller çevrim içi pazarlarda satışa çıkarken kullanıcılar dolandırıcılık riskiyle karşı karşıya.

    Sahte DDR5 RAM vakaları artıyor Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar donanımı pazarında yükselen fiyatlar yeni ve giderek büyüyen bir sorunu beraberinde getirdi. Özellikle DDR5 bellek fiyatlarının son dönemde ciddi şekilde artmasıyla birlikte, piyasada sahte RAM modüllerinin yaygınlaşmaya başladığı bildiriliyor. Asya pazarlarında ortaya çıkan vakalarda, orijinal gibi görünen DDR5 belleklerin içinde gerçek DRAM yongaları yerine plastik parçalar kullanıldığı ortaya çıktı. Bazı ürünlerde ise güç devrelerinin hatalı veya uyumsuz şekilde yerleştirildiği belirtiliyor.

    Samsung etiketi taşıyan sahte modülde SK Hynix çipleri çıktı

    Japonya’da bir kullanıcının X platformunda paylaştığı olay, durumun boyutunu gözler önüne serdi. Kullanıcının satın aldığı 16 GB DDR5 SO-DIMM bellek modülü, Samsung markası taşımasına rağmen tamamen sahte çıktı. Görseller incelendiğinde modül üzerindeki altın bağlantı noktalarının standart ürünlerden farklı olduğu, kenar yapısının ise olağan dışı şekilde yuvarlatıldığı görülüyor.

    Daha dikkat çekici detay ise ürün üzerindeki bellek yongalarının Samsung yerine SK Hynix markalı olması. Yani etiket ile donanım bileşenleri arasında doğrudan bir uyumsuzluk bulunuyor. Uzman kullanıcılar bu tür detayları fark edebilse de, ortalama tüketicilerin sahte ürünleri anlaması oldukça zor.

    Masaüstü sistemlerde kullanılan DDR5 belleklerde genellikle büyük soğutucu bloklar yer aldığı için durum daha da karmaşık hale geliyor. Çünkü kullanıcılar RAM modüllerinin üzerindeki gerçek bileşenleri göremiyor. Bu da sahte ürünlerin ancak sistem açılmadığında veya modül fiziksel olarak söküldüğünde anlaşılabilmesine neden oluyor.

    Uzmanlara göre sahte belleklerin en tehlikeli tarafı da burada ortaya çıkıyor. Görünüş olarak gerçek ürünlere oldukça benzeyen modüller, kullanıcıların sistemlerinde donanım arızaları yaşamasına yol açabiliyor.

    Ekran kartı ve işlemcilerden sonra şimdi de RAM’ler hedefte

    Sahte DDR5 RAM vakaları artıyor Tam Boyutta Gör
    Donanım sektöründe sahte ürün vakaları yeni değil. Daha önce de sahte ekran kartları ve işlemciler gündeme gelmişti. Özellikle yapay zeka sektörünün yüksek performanslı donanımlara olan talebi artırmasıyla birlikte GPU ve diğer bileşenlerin fiyatlarında ciddi yükseliş yaşanıyor.

    Bazı dolandırıcıların Asya pazarlarından sökülmüş veya arızalı PCB’leri toplayarak bunları çalışır ekran kartı gibi sattığı belirtiliyor. Gerçek GPU çekirdeklerinin ise yapay zeka şirketlerine yönlendirilerek çift slotlu sunucu tasarımlarında yeniden kullanıldığı ifade ediliyor.

    Şimdi ise aynı yöntemlerin DDR5 bellek pazarına taşınması, özellikle bireysel bilgisayar toplayan kullanıcılar açısından yeni bir tehdit oluşturuyor. Donanım uzmanları, kullanıcıların özellikle çevrim içi alışverişlerde ekstra dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Satıcı puanları, geçmiş ilanlar, kullanıcı yorumları ve ürün görsellerinin detaylı şekilde incelenmesi öneriliyor. Özellikle piyasa fiyatının belirgin şekilde altında satılan DDR5 belleklerde sahtecilik riskinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin insansız sualtı aracı: TENGİZ

    Profil resmi
    hikodaci 6 saat önce

    Kaynak var mı? Yok. Fotoğrafların hepsi hikaye. Fotoğrafların neye ait olduğu da muamma. Böyle yalan haberlere inanmayınız.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    akrilik tezgah kullanıcı yorumları buderus 6a arızası hukuk okumak zor mu en iyi oto paspas markası ford transit 350 l ile 350 lf arasındaki fark

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    realme C75
    realme C75
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP OmniBook 5 Flip
    HP OmniBook 5 Flip
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum