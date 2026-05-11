Sahte DDR5 RAM vakaları artıyor

Samsung etiketi taşıyan sahte modülde SK Hynix çipleri çıktı
Japonya’da bir kullanıcının X platformunda paylaştığı olay, durumun boyutunu gözler önüne serdi. Kullanıcının satın aldığı 16 GB DDR5 SO-DIMM bellek modülü, Samsung markası taşımasına rağmen tamamen sahte çıktı. Görseller incelendiğinde modül üzerindeki altın bağlantı noktalarının standart ürünlerden farklı olduğu, kenar yapısının ise olağan dışı şekilde yuvarlatıldığı görülüyor.
Daha dikkat çekici detay ise ürün üzerindeki bellek yongalarının Samsung yerine SK Hynix markalı olması. Yani etiket ile donanım bileşenleri arasında doğrudan bir uyumsuzluk bulunuyor. Uzman kullanıcılar bu tür detayları fark edebilse de, ortalama tüketicilerin sahte ürünleri anlaması oldukça zor.
Masaüstü sistemlerde kullanılan DDR5 belleklerde genellikle büyük soğutucu bloklar yer aldığı için durum daha da karmaşık hale geliyor. Çünkü kullanıcılar RAM modüllerinin üzerindeki gerçek bileşenleri göremiyor. Bu da sahte ürünlerin ancak sistem açılmadığında veya modül fiziksel olarak söküldüğünde anlaşılabilmesine neden oluyor.
Uzmanlara göre sahte belleklerin en tehlikeli tarafı da burada ortaya çıkıyor. Görünüş olarak gerçek ürünlere oldukça benzeyen modüller, kullanıcıların sistemlerinde donanım arızaları yaşamasına yol açabiliyor.
Ekran kartı ve işlemcilerden sonra şimdi de RAM’ler hedefte
Bazı dolandırıcıların Asya pazarlarından sökülmüş veya arızalı PCB’leri toplayarak bunları çalışır ekran kartı gibi sattığı belirtiliyor. Gerçek GPU çekirdeklerinin ise yapay zeka şirketlerine yönlendirilerek çift slotlu sunucu tasarımlarında yeniden kullanıldığı ifade ediliyor.
Şimdi ise aynı yöntemlerin DDR5 bellek pazarına taşınması, özellikle bireysel bilgisayar toplayan kullanıcılar açısından yeni bir tehdit oluşturuyor. Donanım uzmanları, kullanıcıların özellikle çevrim içi alışverişlerde ekstra dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Satıcı puanları, geçmiş ilanlar, kullanıcı yorumları ve ürün görsellerinin detaylı şekilde incelenmesi öneriliyor. Özellikle piyasa fiyatının belirgin şekilde altında satılan DDR5 belleklerde sahtecilik riskinin yüksek olduğu ifade ediliyor.
Kaynak var mı? Yok. Fotoğrafların hepsi hikaye. Fotoğrafların neye ait olduğu da muamma. Böyle yalan haberlere inanmayınız.